Greifswald

Die CDU-Fraktion der Greifswalder Bürgerschaft macht sich für ein kommunales Hilfspaket für die coronageplagte Gastronomie und Veranstaltungswirtschaft stark. Die Fraktion unter Leitung von Axel Hochschild hat eine entsprechende Beschlussvorlage für die Bürgerschaft vorbereitet, die ab dem 17. Januar zunächst in den Fachausschüssen beraten wird. Es geht um drei konkrete Maßnahmen.

Keine Gebühren für Außengastronomie

Zunächst sollen den Gastronomiebetrieben die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie erlassen werden. Dies wurde bereits in den Corona-Jahren 2020 und 2021 so gehandhabt. Da die Pandemie auch in diesem Jahr nicht beendet sei und die Gastronomie zu den stark belasteten Wirtschaftszweigen gehört, sei diese Unterstützung auch in diesem Jahr erforderlich, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Für die Sondernutzung von Straßen seien im aktuellen Haushalt insgesamt 100 000 Euro eingeplant.

Erlass der Vergnügungssteuer

Die CDU möchte zudem der Veranstaltungsbranche helfen, indem die Erhebung der Vergnügungssteuer in diesem Jahr ausgesetzt wird. „Um dieser finanziell besonders gebeutelten Branche eine kleine Erleichterung zu verschaffen“, solle der Oberbürgermeister die Aussetzung prüfen, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Die Stadt plant bislang für 2022 mit Steuereinnahmen in Höhe von 400 000 Euro. Auch ohne eine Aussetzung der Steuer sei jedoch mit deutlich weniger Einnahmen zu rechnen, da derzeit keinerlei Veranstaltungen stattfinden, wodurch auch keine Steuern erhoben werden können.

Keine Standgebühren für Schausteller des Weihnachtsmarktes

Auch der Schaustellerbranche soll nach dem Willen der CDU geholfen werden. Die Fraktion beantragt den kompletten Erlass von Standgebühren für den Greifswalder Weihnachtsmarkt, weil den Schaustellern aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen Einnahmen verloren gegangen sind. Nach der ursprünglichen Planung, den Weihnachtsmarkt unter der 3G-Regel abzuhalten, musste auf Anweisung der Landesregierung zunächst auf 2G und dann sogar auf 2G plus umgestellt werden. „Es ist daher sinnvoll, die Großmarkt Rostock GmbH als Veranstalter des Weihnachtsmarkts dazu zu bewegen, auf die dort eingeplanten Standgebühren der Schausteller zu verzichten“, so der Wortlaut in der Beschlussvorlage.

Bereits im vergangenen Jahr war es der Initiative der CDU zu verdanken, dass die Greifswalder Bürgerschaft ein umfassendes Hilfspaket für die coronageplagten Unternehmen der Hansestadt auf den Weg gebracht hatte. Von den Hilfsmaßnahmen profitierten darüber hinaus auch Einzelpersonen, die coronabedingt arbeitslos wurden oder in Kurzarbeit waren, sowie Inhaber des Kultur- und Sozialpasses.

Von kat