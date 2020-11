Greifswald

Zwar fällt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aus, der jüngste Vorschlag der Greifswalder CDU hört sich allerdings bereits ziemlich weihnachtlich an. Händler sollen nun doch noch vom 1-Million-Euro schweren Coronahilfsfonds der Stadt profitieren können, auch wenn sie bereits Fördermittel vom Bund oder Land bekommen haben.

Wenn das nicht klappt oder der Fonds nicht ausgeschöpft wird, ist eine Alternative im Gespräch, die manch Greifswalder freuen dürfte. Dann nämlich soll das Geld in Form von Geschenkgutscheinen an die Greifswalder Einwohner verteilt werden. 10 Euro für jeden Erwachsenen, 20 Euro für jedes Kind – so die Idee.

Hilfe nur für Unternehmen, die noch keine Förderung bekommen haben

Wie war das doch gleich mit dem Hilfsfonds? Rückblick: Im April beschlossen die Abgeordneten der Bürgerschaft, einen Corona-Hilfsfonds einzurichten, der Gewerbe, Handel, Kleinunternehmern, Dienstleistern und Kulturschaffenden finanzielle Unterstützung bieten soll. Ausfälle durch die Corona-Pandemie sollten so abgepuffert werden, die finanziellen Hilfen starten bei maximal 1000 Euro für Selbstständige und reichen bis zu 3000 Euro für Gewerbetreibende mit mehr als zwei Beschäftigten.

Bislang vier Anträge auf Hilfen

Der Haken an der Sache: Die Hilfen sind erst nach einem langen Tauziehen mit dem Innenministerium, inklusive eines zusätzlich aufgelegten Nachtragshaushaltes, genehmigt worden. Als Bedingung für die Förderung wurde aufgelegt, dass die Unternehmen keine Doppelförderung beantragen dürfen. Wer also bereits von Corona-Hilfen des Landes oder Bundes profitiert hat, scheidet im Rennen um die städtischen Gelder aus.

Dementsprechend gering die Nachfrage. Stand Dienstag lagen gerade einmal vier Anträge zur Prüfung vor, teilte die Stadtverwaltung mit, ausgezahlt worden sei noch nichts. Weitere sechs Unternehmen hätten sich im Vorfeld informiert.

„Hauptsache keine Überkompensation “

Nun soll ein zweiter Anlauf her. „Wir müssen diese Vorlage jetzt heilen“, sagte CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. „Und den Passus mit der Doppelförderung streichen. Wichtig ist in meinen Augen nur, dass es keine Überkompensation gibt, also die Menschen nicht mehr Geld bekommen, als sie an Einbußen durch die Corona-Krise erlitten haben.“

Doch ganz so einfach ist das nicht, merkt SPD-Fraktionschef Andreas Kerath an. „Nach meiner Erinnerung gab es im Frühjahr eine Stellungnahme des Innenministeriums betreffend eine Förderrichtlinie der Stadt Waren“, so Kerath. „Diese sagte aus, dass es neben der Förderung der Unternehmen aus Mitteln des Bundes oder des Landes keine weitere Förderung auf kommunaler Ebene geben darf. Deswegen ist die hiesige Förderrichtlinie dann einvernehmlich so formuliert worden, dass sie nur für diejenigen greift, die keine Mittel aus diesen Töpfen erhalten.“

Kerath plädiert dafür, sich zunächst mit dem Innenministerium in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, was genau erlaubt ist, anstatt „irgendwelche Schnellschüsse“ zu produzieren.

Zeit läuft davon: Zahlung nur bis Ende des Jahres möglich

Auch der Vorsitzende des Finanzausschusses, David Wulff ( FDP), ist skeptisch und hält eine Klärung mit dem Innenministerium für nötig. „Es ist zwar möglich, dass sich das Innenministerium jetzt in der zweiten Corona-Welle anders zu den Förderungen positioniert“, sagt er. „Aber das ist ein Zeitfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wir reden hier über den Nachtragshaushalt 2020, in den das Geld eingestellt ist. Und die Ämter, auch in Schwerin, haben alle Hände voll zu tun.“

Im April hatte das Innenministerium deutlich sein Missfallen ausgedrückt. „Es fehlt den Kommunen aus Sicht der Landesregierung aktuell an der Substanz, um Finanzhilfen an die Privatwirtschaft auszureichen“, hieß es damals in einer Stellungnahme zu den geplanten Corona-Hilfen Greifswalds. „Die Kommunen sind insofern gehalten, sich schon jetzt mit ihren Haushalten auf zukünftig zurückgehende Steuererträge/Steuereinzahlungen einzustellen.“

Überkompensation wäre zurückzuzahlen

Von einem expliziten Verbot der Doppelförderung spricht das Ministerium aber derzeit nicht. „Die diesem Programm zugrunde liegenden Förderkriterien sind hier nicht näher bekannt“, heißt es auf OZ-Anfrage.

„Um zu verhindern, dass durch die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuschüssen aus verschiedenen Hilfsprogrammen möglicherweise die Gefahr einer Überkompensation besteht, die ggf. zurückzuzahlen wäre, empfiehlt es sich, diesbezügliche Nachfragen an das Wirtschaftsministerium oder das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern zu richten.“

Nach seiner Rechtsauffassung sei eine Änderung möglich, so Axel Hochschild. „Wir sehen das pragmatisch, wenn die Stadt sich bei der Doppelförderung querstellt, haben wir immer noch Variante Zwei“, sagt er. Das wäre die Ausschüttung des Geldes in Form von Gutscheinen für die Einwohner. „Einzulösen nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für Theater, Restaurants...“, schwebt Hochschild vor. „..eben für alle, die in der Coronazeit Einbußen erlitten haben oder erleiden.“

Im Fall der Fälle: Geld geht zurück in den Haushalt

Einen positiven Effekt sieht er auch für die Einwohner. Gerade die Menschen, die unter Kurzarbeit gelitten haben, könnten so eine Art Zuschuss gut gebrauchen. Probleme bei der Ausgabe befürchtet er nicht. „Nein, ich glaube nicht, dass die Menschen dann Schlange stehen.“ Über die Prioritäten bei der Gutscheinvergabe müsse man noch reden.

Kommt die Gutscheinlösung oder die Auszahlung an Unternehmen und Einrichtungen nicht zustande, fließt das Geld wieder in den städtischen Haushalt für das kommende Jahr. Dazu hatte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder sich im Sommer geäußert. „Dort gibt es bestimmt gute Verwendung dafür.“

Von Anne Ziebarth