Greifswald

Die Zahl hört sich nicht nur gigantisch an, sie ist es auch: 1,04 Milliarden Euro hat das Greifswalder Pharmaunternehmen Cheplapharm in den vergangenen Wochen investiert, um drei neue Produktpakete unterschiedlicher Anbieter zu kaufen. Das mittelständische Unternehmen aus Vorpommern sichert sich so die weltweiten Verkaufs- und Vertriebsrechte an mehreren neuen Medikamenten, darunter gängige Namen.

Portfolio patentfreier Produkte

Die erste der drei Akquisitionen, ein Portfolio gut etablierter und patentfreier Produkte, wurde von LeoPharma, einer dänischen Firma, übernommen. Die vier Produkte One-Alpha, Pimafucin, Locoid und Zineryt sind hauptsächlich auf die Therapiegebiete Dermatologie, Gynäkologie und Knochenerkrankungen ausgerichtet. Mit der Übernahme kann Cheplapharm seine Aktivitäten in Russland, Frankreich, Saudi-Arabien, Großbritannien, Polen und Italien erweitern.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Spitze in der Unternehmensführung: Greifswalder Pharma-Riese gewinnt Mittelstandspreis

Für Zukäufe: Greifswalder Cheplapharm sammelt 500 Millionen Euro ein

Broschüre wirbt für Wirtschaftsstandort Greifswald

Geschäfte mit japanischem Konzern

Die zweite Akquisition wurde mit Takeda, dem führenden japanischen Pharmakonzern, vereinbart. Sie umfasst eine Vielzahl von Marken, die vorwiegend in Europa und Kanada verkauft werden. Die Produkte konzentrieren sich auf die Therapiegebiete Kardiologie sowie Kalziumstoffwechsel. Die Marktzulassungen aller Länder werden nun nach und nach an Cheplapharm übertragen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Die dritte Akquisition ist das sehr gut bekannte Produkt Rivotril von La Roche. Dieses Produkt ist seit 1973 auf dem Markt und wird zur Behandlung von Epilepsie verschrieben.

Eigenen Investitionsrekord gebrochen

Sebastian Braun, Geschäftsführer von Cheplapharm. Quelle: Cheplapharm

Wie Cheplapharm-Geschäftsführer Sebastian Braun sagte, knacke seine Firma mit dem gigantischen Investitionsvolumen den eigenen Rekord, denn die Investition von mehr als einer Milliarde Euro ist die bisher größte im privatwirtschaftlichen Bereich in MV. Der Rekord lag bisher bei 500 Millionen Euro. „Zudem haben wir alles ohne jegliche Förderung und Subventionen getätigt. Der Wirtschaftsstandort Vorpommern wird dadurch enorm gestärkt“, betont er. Stolz ist er zudem darauf, dass er in der Coronakrise im Frühjahr niemanden in Kurzarbeit schicken musste.

125 neue Arbeitsplätze

Durch das neuerliche Wachstum schafft das Greifswalder Unternehmen so innerhalb eines Jahres 125 neue Arbeitsplätze. „Unser vor wenigen Monaten gerade erst bezogener Neubau für 200 Mitarbeiter ist schon wieder zu klein. Aus diesem Grund bauen wir die neben unserem Firmensitz liegende und jetzt leer stehende Halle eines früheren Elektrogroßhandels jetzt zweigeschossig aus. Ende des Jahres soll der Neubau bezogen werden und dann Platz für weitere 170 Mitarbeiter bieten. „Zum Glück haben wir an unserem Sitz im Greifswalder Ziegelhof noch genügend Grundstücke, um bei Bedarf weitere Büroräume schaffen zu können, erklärt Braun.

Weiterer Neubau eines Bürogebäudes erforderlich

Insgesamt werden dann am Jahresende rund 450 Mitarbeiter bei Cheplapharm tätig sein. Das in Familienbesitz befindliche Unternehmen, das Marken- und Nischenprodukte in über 120 Ländern weltweit anbietet und auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikationen spezialisiert ist, gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten Pharmaunternehmen Europas. „Wir werden auch künftig nach geeigneten Produkten Ausschau halten, die in unsere Produktpalette passen. Wir sind beim Wachstum noch nicht am Ende angekommen“, versichert Sebastian Braun, der den 2020 zu erwartenden Jahresumsatz mit 650 Millionen Euro angibt. Für das kommende Jahr werde durch die gerade erfolgten Zukäufe ein Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro avisiert.

Von Cornelia Meerkatz