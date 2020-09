Greifswald

Fesch, flauschig, funktional: So präsentiert sich die erste Greifswald-Collection, mit der die Mitarbeiter der Stadt-Info in den Rathaus-Arkaden neuerdings alle Blicke auf sich ziehen. Nachdem die Räumlichkeiten im vergangenen Jahr ein frisches Antlitz erhielten, zog das Team jetzt quasi mit einer farblich abgestimmten Arbeitsbekleidung nach.

T-Shirts in Weiß, Taubenblau und Grau sowie passende Sweatjacken mit einem Greif-Logo sowie der Aufschrift „Heimathafen Greifswald“ inklusive Anker auf dem Rücken „verdeutlichen ein klares Bekenntnis zu unserer Hansestadt“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Und, das Beste daran: Einheimische und Touristen können die Outfits ab sofort auch kaufen. Sie sind in allen Größen von S bis XXL zu haben.

Anzeige

Produkte sind fair gehandelt

Ein T-Shirt für 29,95 Euro und die wärmende Kapuzenjacke für 59,95 Euro seien nicht ganz preiswert, räumt Sophie Dufke ein. „Doch wir setzen auf Qualität. Der Greif-Button beispielsweise ist nicht aufgedruckt, sondern geprägt“, sagt die Leiterin der Greifswald-Info. So bleibe das gute Stück sicher auch noch nach vielen Wäschen ansehnlich. Zudem handele es sich um Fair-Trade-Produkte, die aus Dänemark geliefert und von einer regionalen Werbefirma mit den Aufschriften und Buttons veredelt wurden.

Weitere OZ+ Artikel

Jacken waren immer nachgefragt

Bislang konnten Kunden nur auf Bekleidung der Universität zurückgreifen. „Doch die bietet beispielsweise keine Jacken an, die aber sehr gefragt sind. Deshalb haben wir uns gezielt für dieses Angebot entschieden“, begründet Dufke die Auswahl an den Bekleidungsstücken. Maik Wittenbecher war es außerdem wichtig, dass die Mitarbeiter mitentscheiden konnten, was sie künftig tragen: „Sie sollen sich schließlich darin wohlfühlen.“ Und das tun alle, versichert Sophie Dufke, die Sachen seien sehr angenehm auf der Haut.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Täglich bis zu 600 Gäste

Für sie und ihr kleines Team sei es schön, zu erleben, dass die Stadt-Info trotz der Corona-Pandemie wieder zur festen Adresse für Einheimische und Touristen zählt: „Neben Informationen rund um die Stadt suchen bei uns viele ein Mitbringsel. Postkarten sind ein Dauerbrenner, aber gefragt ist auch alles andere, ob Kalender, Untersetzer, Magnete ...“ Die Besucherzahlen in der Stadt-Information seien mittlerweile wieder auf Vorjahresniveau. „450 bis 600 Gäste kommen täglich“, berichtet sie. Ein digitaler Besucherzähler, Mitte August an der Tür installiert, macht diese genaue Aussage möglich. „Früher konnten wir die Gästezahlen nur schätzen“, sagt Wittenbecher. Doch nicht alles ist so rosig wie vor der Corona-Krise: „Beim Umsatz gibt es immer noch erhebliche Einbußen. Er liegt derzeit bei etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, erklärt der Marketingchef.

Von Petra Hase