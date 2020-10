Greifswald

Pünktlich zur zweiten Welle ist es da: Das im Frühjahr initiierte Corona-Soforthilfeprogramm wurde vor wenigen Tagen zusammen mit dem Nachtragshaushalt vom Innenministerium genehmigt. Die Auszahlung der Hilfen kann nun beginnen. Die OSTSEE-ZEITUNG dokumentiert, wer Hilfen beanspruchen darf und in welcher Höhe.

Die Nachfrage hält sich bislang in Grenzen. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben sich sechs Unternehmen informiert. Anträge seien bislang noch nicht eingegangen. „Von dem Hilfsfonds sollen vor allem jene profitieren, die trotz der umfangreichen Hilfsangebote von Bund und Land bislang keine Unterstützung erhalten haben“, sagte der Abteilungsleiter für Wirtschaft und Tourismus, Fabian Feldt. „Die Stadt will damit einen eignen Beitrag leisten, um diese Einrichtungen während der Corona-Pandemie zu unterstützen.“

Wer kann die Hilfen in Anspruch nehmen?

Die im April beschlossenen Hilfen in einem Umfang von mindestens einer Million Euro dienen der finanziellen Unterstützung von Gewerbe, Handel, Kleinunternehmern, Dienstleistern und Kulturschaffenden. Sie sollen coronabedingte Engpässe in den Unternehmen abfedern und der Aufrechterhaltung der Betriebe dienen.

Auch Soloselbstständige, Freiberufler und wirtschaftlich tätige Vereine können von dem Programm profitieren. Voraussetzung: Der Unternehmenssitz oder Hauptwohnsitz von Soloselbstständigen und Freiberuflern muss in der Hansestadt liegen.

Wie hoch sind die Hilfen?

Die Fördersummen sind für die Einzelnen vergleichsweise gering. Fraglich ist, ob sie eine drohende Insolvenz tatsächlich abwenden können. Das Gute: Die Förderung ist ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Soloselbstständige erhalten 1000 Euro, Gewerbetreibende mit bis zu zwei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten inklusive Auszubildenden erhalten 2000 Euro, Gewerbetreibende ab drei Beschäftigte 3000 Euro.

Unter welchen Voraussetzungen wird gefördert?

Der Antragsteller muss erklären, dass der Liquiditätsengpass Folge der Corona-Pandemie ist. Dazu muss er konkrete Angaben zum tatsächlich entstandenen Schaden machen. Zudem muss er erklären, dass er weder vom Land und Bund ausgereichte Corona-Förderungen in Anspruch genommen hat.

Zur Überprüfung der Zuwendungsberechtigung, der zweckgemäßen Verwendung sowie der Richtigkeit der Angaben behält sich die Stadt vor, in Bücher, Belege und entsprechende Geschäftsunterlagen Einsicht zu nehmen.

Wie lange dauert es von der Antragsstellung bis zur Auszahlung ?

Es gibt dazu noch keine Erfahrungswerte, weil noch kein Antrag bearbeitet wurde. „Wir streben aber an – so die Unterlagen vollständig sind – dass die Auszahlung innerhalb einer Woche erfolgt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Wie kommt das Corona-Hilfsprogramm an?

Bislang verhalten. Der Besitzer des Ravic, Michael Hosang, sagt: „Da ich bereits Landeshilfen in Höhe von 9000 Euro in Anspruch genommen habe, kann ich das Programm nicht nutzen.“ Er kenne auch niemanden, der einen Förderantrag stellen wolle.

Ähnliche Bewertungen kommen auch aus dem Handel: „Viele Händler haben Landeshilfen in Anspruch genommen“, sagt Heike Leiendecker, Inhaberin des Einrichtungsgeschäftes „Wohnen und Schenken“ in der Brüggstraße. Damit falle der Großteil der Händler aus der Förderung heraus.

Viel effektiver wäre die Finanzierung einer Gemeinschaftsaufgabe gewesen – wie eine attraktive Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Außerdem komme die Auszahlung zu spät. Viele hätten das Geld während des Lockdowns im Frühjahr benötigt.

City-Gutscheine als Teil der Corona-Hilfe?

„Ja“, sagt der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher. „Ohne Corona hätte es den Gutschein, von dem Händler und Gastronomen in Greifswald profitieren, so schnell nicht gegeben.“

Am 2. November startet das City-Gutschein-System. Die Stadt will Gutscheine im Gesamtwert von 400 000 Euro als Prämie an Personen ausgeben, die ihren Erstwohnsitz nach Greifswald verlegen. Jeder neue Greifswalder erhält Gutscheine im Wert von 100 Euro, die nur in Greifswald eingelöst werden können.

„Eine Win-win-win-Situation für die Händler, die Bürger, die ihren Wohnsitz nach Greifswald verlegen, und für Stadt und Universität, die dadurch höhere Zuweisungen vom Land erhalten“, so Wittenbecher.

Wo kann die Corona-Soforthilfe beantragt werden?

Das dreiseitige Antragsformular und die Förderrichtlinie können unter www.greifswald.de/wirtschaft abgerufen werden.

Bis wann können die Hilfen beantragt werden?

Bis zum 30. November 2020. Der Nachweis der tatsächlichen Verwendung muss bis Ende Januar 2021 angezeigt werden. Das ist auch per E-Mail möglich.

Was passiert bei falschen Angaben?

Das kann Folgen haben. Die Stadt weist darauf hin, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das Verschweigen von Änderungen zu einer Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs führen können.

Von Martina Rathke