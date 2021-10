Greifswald:  Corona-Impfstützpunkt mit neuen Öffnungszeiten

Vorpommern-Greifswald

Ab Montag gelten im Impfstützpunkt Greifswald in der Brandteichstraße 20 neue Öffnungszeiten. Wie Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, mitteilt, werden dort von Montag bis Freitag weiterhin kostenlose Impfungen ohne Voranmeldung angeboten. Lediglich am Wochenende ist dies nicht der Fall. Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus: Montag 8 bis 12 und 12.30 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 12.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 12.30 bis 18.30 Uhr, Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen.

Im Impfstützpunkt Greifswald gibt es neue Öffnungszeiten. Quelle: Stefan Sauer (dpa)

Sonderimpfaktion in alter Frauenklinik

Ergänzend dazu bietet der Landkreis weitere Sonderimpfaktionen an, so dass impfwillige Bürger nicht weit fahren müssen, sondern Impfangebote in der Nähe nutzen können:

Auf dem Unicampus in Greifswald, Beratungsraum der zentralen Uni-Bibliothek (Felix-Hausdorff-Straße 10, ist freies Impfen ohne Voranmeldung am 4., 7. und 11. Oktober jeweils von 9 bis 17 Uhr möglich. Dort stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnsen & Johnsen zur Verfügung.

In der Unibibliothek gibt es Sonderimpfzeiten. Quelle: OZ

Am 5. Oktober können sich Impfwillige ohne Voranmeldung einen Piks in der Wollweberstraße 1 (ehemalige Frauenklinik) von 10 bis 15 Uhr abholen – auch dort gibt es die oben genannten Impfstoffe.

Erst einkaufen, dann den Piks

Freies Impfen ist auch beim Marktkauf Neuenkirchen möglich: am 7. und am 14. Oktober, jeweils 9 bis 18 Uhr in der Passage Höhe Bäcker Junge.

In Groß Kiesow, Taubenschlag, Hauptstraße 1, sind Impfungen ohne Anmeldung am 16. Oktober von 10 bis 16 Uhr möglich. Auch hier stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnsen & Johnsen zur Verfügung.

Zudem gibt es im Oktober ein weiteres, fest stehendes Impfangebot im Mehrgenerationenhaus in Torgelow. Hier wird jeden Montag (04./ 11./ 18./ 25.10.2021) jeweils in der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr geimpft. Das Mehrgenerationenhaus Torgelow befindet sich in der Blumenthaler Straße 18.

Von ph