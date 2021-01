Greifswald

Dr. Roswitha Bruns ist die medizinische Leiterin des Impfzentrums des Landkreises in Greifswald. Am 12. Januar soll in der Brandteichstraße, wie im Rest des Bundeslandes, der Regelbetrieb anlaufen. Bruns ist Kinder- und Jugendmedizinerin und Expertin für Infektionskrankheiten, Impfungen, Allergien und Lungenkrankheiten mit über 40 Jahren Berufserfahrung an der Unimedizin Greifswald. 28 Jahre hat sie die Impfweiterbildung für niedergelassene Ärzte in Vorpommern organisiert und durchgeführt.

OSTSEE-ZEITUNG: Wie viele Personen werden Sie und ihre Kollegen pro Tag impfen?

Dr. Roswitha Bruns: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viel Impfstoff uns zur Verfügung steht. Außerdem davon, wie die zentralen Callcenter es organisatorisch schaffen, die impfwilligen Menschen einzubestellen und ob die Impfwilligen an dem Tag tatsächlich zur Impfung erscheinen. Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts für die Risikogruppen.

Aber wie viele Menschen wären es denn im Idealfall pro Tag?

Das wären alle fünf bis zehn Minuten zwei Personen von 9 Uhr bis 18.30 Uhr, an sieben Tagen in der Woche. Es wird zwei parallele Impfstrecken geben, hinzukommen mindestens vier mobile Teams, die von Greifswald aus Alten- und Pflegeheime versorgen. In der ersten Woche werden wir sehen, wie schnell wir es genau schaffen.

Wie optimieren Sie die Wege und Abläufe, um schnell zu sein und gleichzeitig Übertragungen mit dem Coronavirus zu verhindern?

Die Patienten betreten das Zentrum durch einen eigenen Eingang und verlassen es dann durch einen separaten Ausgang. Wir kontrollieren am Eingang, ob ein Termin vorliegt. Wir messen Fieber und fragen Symptome akuter Krankheiten ab. Sollte jemand entsprechende Symptome haben, wird die Person nach Hause geschickt, damit keine anderen Personen im Impfzentrum gefährdet werden.

Dann geht es zur Anmeldung mit allen notwendigen Dokumenten, dann in den Warteraum, wo ein Aufklärungsvideo gezeigt wird. Anschließend geht es zum Arzt, der ein Aufklärungsgespräch durchführt und feststellt, ob die Person tatsächlich impffähig ist. Das Impfen selbst ist dabei der kürzeste Vorgang. Dann warten die Geimpften in einem Überwachungsraum. Das alles dauert insgesamt rund eine Stunde.

Ist das Impfzentrum Greifswald die größte Herausforderung ihrer Karriere?

In Deutschland, Europa und weltweit ist diese Pandemie eine der größten Herausforderungen unseres Jahrzehnts, wenn nicht des Jahrhunderts. Niemand hat mit einer Pandemie gerechnet, die sich so schnell ausbreitet. Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, das Impfzentrum medizinisch zu leiten und dem Team zur Seite zu stehen. Impfen kann man nicht nebenbei erledigen, dazu braucht es Expertise. Wie gut Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gebiet aufgestellt ist, zeigt sich in durchgängig hohen Impfquoten in unserem Land, auch bei der nun begonnenen Corona-Impfung.

Wie würden Sie einem Laien erklären, was bei der Impfung im Körper passiert?

Es handelt sich um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Er enthält ein Stück Genabschnitt des SARS-CoV-2, die Messenger-RNA – auf Deutsch: Botschafter-RNA. Der Stoff wird in den Muskel gespritzt, der Körper der geimpften Person stellt dann Proteine, also Eiweiße, her. Die regen dann das Abwehrsystem zur Produktion von Antikörpern, also Abwehrstoffen gegen SARS-CoV-2, und Abwehrzellen an.

Warum weiß man nicht, ob man nach der Impfung noch ansteckend sein kann oder nicht?

Theoretisch könnte der Erreger Schleimhäute im Nasen-Rachen-Raum und/oder die Bronchien besiedeln. Der Geimpfte würde aber nicht erkranken, weil durch die Impfung ein Schutz aufgebaut wurde. Dennoch könnte der Erreger an Ungeschützte weitergegeben werden. Nach den derzeitigen Studien lässt sich aber noch nicht sagen, ob der Erreger tatsächlich weiter verbreitet wird. Dazu sind weitere wissenschaftliche Arbeiten erforderlich.

Also kann man nach der Impfung bei privaten Treffen nicht auf die Maske verzichten und sich wieder näher kommen?

Nein, weil wir eben nicht wissen, ob die Impfung auch gegen eine Übertragung des Erregers schützt. Da keine Impfpflicht besteht, sollte sich jeder aus freien Stücken für eine Impfung entscheiden können. Soziale Vorteile sollte man aus einer erfolgten Impfung nicht ziehen können. Denn wenn ich keine Maske trage, dann würde ich ja andere damit unter Druck setzen, sich auch impfen zu lassen, oder müsste ständig meinen Impfausweis vor mir hertragen, um zu zeigen, warum ich keine Maske trage. Wir sollten uns weiter an die bestehenden Hygieneregeln halten.

Welche Nebenwirkungen haben Sie bisher beobachtet?

Schwellungen, Schmerzen und Rötungen an der Einstichstelle sind möglich, Gelenkschmerzen oder leichtes Fieber. Die tauchen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen auf und verschwinden genauso schnell wieder. Das ist auch normal – diese Reaktionen sprechen dafür, dass das Abwehrsystem auf die Impfung reagiert. Selten klagen Leute auch über Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Die Reaktion lässt sich beispielsweise mit der Impfung gegen Gürtelrose vergleichen.

Auch die Befürchtung, dass der Impfstoff das Erbgut verändert, ist nach allen vorliegenden Daten unwahrscheinlich. Denn mRNA wird nach kurzer Zeit in den Körperzellen abgebaut und gelangt nicht in den Zellkern, in dem das Erbmaterial liegt.

Wann bekommen Menschen außerhalb der Risikogruppen, also sozusagen „Otto-Normal-Verbraucher“, nach Ihrer aktuellen Einschätzung eine Einladung zum Impfen?

Das hängt davon ab, wie es der Bundesrepublik gelingt, Impfstoff selbst zu produzieren oder einzukaufen. Ich würde schätzen, dass es sicher erst zwischen April und September soweit ist. Es ist noch Geduld gefragt.

Das Rennen um den Impfstoff ist auch ein Rennen um das große Geld für Pharmakonzerne. Wie kann man Menschen die Sorge nehmen, dass die im Schnellverfahren erstellten Studien verfälscht wurden?

Selbstverständlich geht es auch um Geld, aber man muss fair sein, das ist normal. Biontech – das waren Forscher im Labor, die sich mit Pfizer zusammen getan haben, um die Produktionskapazitäten nutzen zu können. Was in dieser Forschungsphase geleistet und an Geld und Personal eingesetzt wurde, ist einmalig. Man sieht, dass man Forschung schnell voranbringen kann, wenn man sie forciert.

Medikamente und Impfstoffe auf mRNA-Basis werden seit den 2000er Jahren erforscht. Coronaviren gibt es auch schon immer, die alten SARS- und MERS-Viren gehören dazu, also war das Virus bereits gut entschlüsselt. Alle Impfstoffe wurden und werden weltweit genauso geprüft wie bei einem längeren Genehmigungsverfahren. Es wurden riesige Studiengruppen aufgelegt, es gab Vergleiche der Verträglichkeit, der Wirksamkeit, Forschung über die geeignete Dosis für eine Schutzwirkung und zu den Nebenwirkungen. Das ist alles so exakt durchgeführt worden wie sonst auch.

Der Unterschied ist, dass die Pharmakonzerne und Forscher ihre Ergebnisse nach jeder einzelnen Phase sofort an die zuständigen Behörden gemeldet haben und nicht wie sonst erst, wenn die Schritte allesamt abgeschlossen sind. Nicht nur die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA und die europäische Behörde EMA überprüfen einen Wirkstoff. In Deutschland überprüft das Paul-Ehrlich-Institut jede zugelassene Charge des Biontech-Impfstoffs noch einmal.

Der Wirkstoff von Biontech/ Pfizer wird bereits verabreicht, nun wurde auch der Impfstoff von Moderna zugelassen: Was ist der wichtigste Unterschied zwischen den Mitteln?

Sie basieren beide auf dem gleichen Wirkprinzip. Der Moderna-Impfstoff ist allerdings nicht so kompliziert in der Handhabung, weil die Kühltemperatur etwas niedriger liegt und er beim Transport für Stoßschäden weniger anfällig ist. Von Moderna stehen aber bisher nur wenige Dosen zur Verfügung.

Diskussionen gab es in Grimmen um nicht-geimpftes Personal in den Impfteams selbst. Werden Sie und Ihre Kollegen geimpft sein?

In den Impfteams gibt es eine riesige Impfbereitschaft und wir würden uns gerne impfen lassen, aber keiner will Bedürftigen und den vorrangig eingestuften Gruppen den Impfstoff wegnehmen. Das heißt, es werden nicht alle Mitglieder der mobilen Teams und des Impfzentrums geimpft sein.

Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir Angst vor einer Impfung haben, wie manche Leute das behaupten. Vielmehr liegt es daran, dass nicht ausreichend Vakzine für alle zur Verfügung steht. Bei den Mitgliedern der Impfteams wird jeden Morgen ein Antigen-Schnelltest durchgeführt und nur wer negativ ist, darf seine Arbeit aufnehmen.

In Stralsund spritzte ein Arzt versehentlich eine Überdosis. Wie werden Sie so einen Fehler in Ihrem Impfzentrum vermeiden?

Ich schule jeden Morgen seit dem 27.12. die Mitglieder der mobilen Teams – Ärzte, Schwestern, Helfer – zu den rechtlichen Grundlagen des Impfens, zum Umgang mit dem Impfstoff, wie man den Impfstoff aufzieht, zu Rückmeldungen, zum Ablauf der Impfung und zu möglichen Kontraindikationen bei Vorerkrankungen. Auch, wenn ein Team schon einmal dabei gewesen ist. Dasselbe gilt auch für die Teams des Impfzentrums.

Wie steht es um Schwangere: Hat der Impfstoff Auswirkungen auf eine Schwangerschaft?

Eine Impfung wird von der Ständigen Impfkommission für Schwangere nicht empfohlen, weil keine entsprechenden Studiendaten vorliegen. Wurde in eine unwissentlich bestehende Schwangerschaft hineingeimpft, stellt das nach jetzigem Kenntnisstand kein Risiko für Mutter und Kind dar.

