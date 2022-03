Greifswald

Unbeschwertes Tanzen bis in die frühen Morgenstunden: Vor der Pandemie eine Selbstverständlichkeit. Doch seither ist vieles nicht mehr wie es vorher war. Allen voran die Clubs und Diskotheken gehörten zu den Kulturbereichen, die in den vergangenen zwei Jahren am längsten geschlossen bleiben mussten.

Nun kommt die Rückkehr auf Greifswalds Tanzflächen: Ab Freitag dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Von da an sind auch andere Tanzveranstaltungen wieder erlaubt – und das ohne Maskenpflicht und Abstandsregel. Doch Zutritt erhält nur, wer genesen, vollständig geimpft oder geboostert ist. Hinzukommt die Testpflicht – ausgenommen Gäste, die ihre dritte Impfung bereits erhalten haben. Zudem dürfen die Clubs und Diskotheken nur zur Hälfte ausgelastet sein. Maske wird zwar empfohlen, ist aber keine Vorschrift.

Buhlen um die Künstler hat begonnen

„Wir sind sehr froh, dass wir nach so langer Zeit wieder öffnen dürfen“, sagt Tobias Lembke von BT-Events, zu dem das Haus der Kulturen und der BT-Club gehört. Während für den Club entsprechende Hilfen geflossen sind, fiel das Haus der Kulturen aus allen Fördermitteln raus. „Wir warten jetzt auf Hilfen vom Land über den Härtefonds. Die Entscheidung wird jedoch erst noch getroffen“, erklärt Lembke.

Mit hohen Einnahmen rechnet das Team zur Wiedereröffnung nicht. „Wir öffnen wieder, weil wir für unsere Leute, die feiern wollen, da sein wollen. Dass wir mit einer 50-Prozent-Auslastung Gewinn machen, ist jedoch ausgeschlossen“, erklärt Lembke.

Ein weiteres Problem: Jetzt, wo alle Clubs wieder öffnen dürfen, gehe das Buhlen um die Künstler los. „Zu Beginn der Pandemie haben sie ihre Gagen heruntergesetzt. Jetzt gilt: Wer am meisten zahlt, bekommt die Band“, so Lembke weiter.

BT-Events: Schlager-, Frauentags- und Dorfpartys geplant

Die ersten Veranstaltungen von BT-Events stehen bereits fest. Am Sonnabend ab 20 Uhr gibt es eine Tanzparty im Haus der Kulturen mit 80er-, 90er- und Schlagermusik. Der BT-Club öffnet ab 23 Uhr. Eine Woche später ist eine Frauentagsparty geplant. Im März wird es auch wieder verschiedene Angebote für Familien und Kinder geben. So wird unter anderem der Showclown Holly (Holger Pautz) im Haus der Kulturen auftreten. „Ab April gibt es dann auch die ersten Partys draußen. Wir planen am Ostersonnabend gemeinsam mit der Feuerwehr und der Dersekower Agrar GmbH eine Dorfparty in Dersekow.“

Überschattet wird die Freude auf die Wiedereröffnung von den Berichten aus der Ukraine. „Wir haben auch erst überlegt, ob wir aufmachen sollen oder nicht. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, weil wir sonst aus künftigen Hilfen rausfallen würden. Wir haben privat gespendet und Lebensmittel gesponsert“, erklärt Lembke.

Rosa-Club: Auch Geboosterte müssen Test vorweisen

Die Lockerungen und die lockeren Auflagen für Tanzveranstaltungen lösen Erleichterung in der Clubszene aus. „Wir müssten sonst zusätzliches Personal einstellen, was darauf achtet, das alle eine Maske tragen“, sagt Vy Tran vom Rosa-Club.

Ende November mussten Tran und das Team die Türen des Clubs zum wiederholten Male schließen. Eine existenzbedrohende Situation für den kleinen Laden. „Wir haben verschiedene Hilfen bekommen, aber die Förderungen laufen irgendwann aus. Wir müssen nun wirtschaftlich agieren“, erklärt der 28-Jährige, der die DJs organisiert, die Partys plant und selbst im Club hinter den Plattentellern steht.

Für die Veranstalter ist es ein Tanz auf dem Drahtseil. Corona ist zwar in den Hintergrund gerückt, aber dennoch nicht verschwunden. Dessen sind sich auch Tran und das Rosa-Team bewusst. Deshalb wurde entschieden, dass auch Besucher, die bereits ihre dritte Impfung erhalten haben, einen tagesaktuellen Test vorzeigen müssen, wenn sie in den Club wollen.

Rosa bleibt dieses Wochenende geschlossen

Ein Teil der Mitarbeiter konnte für die Wiedereröffnung reaktiviert werden. „Bei den meisten handelt es sich um Studierende. Es gab auch Mitarbeitende, die sich etwas anderes gesucht haben. Wir haben jetzt einige Ausfälle wegen Corona. Das könnte in den nächsten Wochen noch schwierig werden“, erklärt Tran.

Eigentlich wollte der Club pünktlich am Freitag öffnen. Doch am Donnerstag wurde ein weiteres Teammitglied positiv getestet. Weil es am Montag ein Meeting mit allen Mitarbeitern gab, bleibt der Club dieses Wochenende vorsichtshalber geschlossen, öffnet dafür aber am kommenden Wochenenden sowohl am Freitag als auch am Sonnabend.

Auch die Studentenclubs der Stadt bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. In der Kiste ist am Sonnabend ab 22 Uhr eine Gothik-Party geplant. „Wir wollen erst einmal ausprobieren, wie die Partys angenommen werden. Wie werden uns im März mit Tanzveranstaltungen aber erst einmal zurück halten. Wir müssen selbst erst einmal wieder rein finden“, sagt René Amling, Vorstandsvorsitzender des Studentenclubs. Mit halber Auslastung können bis zu 100 Gäste in der Kiste feiern. „Wir rechnen aber nicht damit, dass am Samstag so viele kommen, weil das Genre spezieller ist.“

Von Christin Lachmann