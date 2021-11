Greifswald

Mit den steigenden Inzidenzen kommen auch die Testzentren zurück nach Vorpommern-Greifswald. Nachdem am vergangenen Freitag bekannt gegeben wurde, dass die sogenannten Bürgertests wieder kostenfrei durchgeführt werden können, haben zwei große Betreiber von Schnelltestzentren in Greifswald am Montag bekannt gegeben, dass sie wieder öffnen.

Bereits am Dienstag, dem 16. November, wird der Apotheker Erik Schumacher den Testbetrieb im Greifswalder Freizeitbad wieder aufnehmen. Je vier Stunden unter der Woche und sechseinhalb Stunden am Wochenende können Greifswalder sich dann im Freizeitbad testen – egal, ob sie die Einrichtung selbst besuchen wollen oder nicht. Doch auch wer in das Freizeitbad will, muss geimpft, genesen sein oder einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Eine Anmeldung wird nicht erforderlich sein. Erreichbar ist das Testzentrum über einen separaten Eingang links vom Haupteingang.

Schumacher hatte über den Sommer auch Schnelltest- und PCR-Testzentren in zwei Turnhallen in Greifswald betrieben. In dieser Zeit hatte sich ein Stamm an Hilfskräften gebildet, auf den er nun zurückgreifen könne, erklärte Schumacher.

Testzentrum in der alten Mensa wieder in Betrieb

Auch das Universitätsklinikum gab am Montag bekannt, dass das Testzentrum in der alten Mensa am Schießwall wieder in Betrieb genommen wird. Es war das erste Testzentrum in Greifswald. Ab Mittwoch, dem 17. November, können sich Greifswalder wieder für einen kostenfreien Schnelltest anmelden. Das ist ausschließ­lich online über die Website der Unimedizin möglich: www.medizin.uni-greifswald.de, dann geht es bei „Wo bekomme ich einen Test?“ weiter. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Die Unimedizin erklärte schriftlich, dass die Wiedereröffnung eine Reaktion auf die Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests ist. Sie koope­riert eng mit dem Studierendenwerk und der Stadt Greifswald.

Kostenpflichtige Tests sorgten für Schließungen

Auch das Testzentrum am Schießwall, wenige Wochen, nachdem die Schnelltests kostenpflichtig wurden, geschlossen. Als Gründe gab das Klinikum an, dass ein weiterer Betrieb nicht wirtschaftlich sei.

Schnelltestzentren in Greifswald Hausärzte: Antje KutznerLange Straße 18, 17489 Greifswald03834-897311Mo-Fr: 7:30-13 Uhr, Di: 15-18 Uhr; Do: 16-19 Uhr (Bitte klingeln!) HNO-Praxis Kati Petschaelis-HoferWiesenstraße 24, 17489 Greifswald03834-501498Tests nur für Patientenstamm Zahnarztpraxis Andreas JummelAnklamer Straße 78, 17489 Greifswald03834-504943Mo-Fr: 10-10:30 Testzentren: Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbHGützkower Landstraße 36-40, 17489 Greifswald03834 -433000Mo-Fr: 8-18 Uhr Pappelallee 1 (Medigreif-Liegenschaft), 17489 Greifswald03834-872475Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-15 Uhr Rigaer Str. 9 (OEZ), 17489 Greifswald03834-5139296Mo, Di und Do: 8-18 Uhr, Mi und Fr: 8-13 Uhr Archeon Gefsis GmbH (bei Burger King)Koitenhäger Landstraße 20, 17491 Greifswald03834-817559Mo-Fr: 8-18 Uhr, Sa und So: 9-18 Uhr Der SportclubAn den Bäckerwiesen 5, 17489 Greifswald03834-7713133Mo-Do:8:30-20:30 Uhr, Fr: 08:30-19:30 Uhr, Sa: 09:30-13:30 Uhr, So: 12:30-16:30 Uhr Freizeitbad Pappelallee 3-5, GreifswaldMo-Fr: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr, Sa-So: 09:30-16 Uhr Alte Mensa am Schießwall (erst ab dem 17. November)Am Schießwall 1, 17489 GreifswaldMo-Fr: 14-19 Uhr, Sa-So: 11-16 Uhr

Nachdem die Tests am 11. Oktober für weite Teile der Bevölkerung verbindlich kostenpflichtig wurden, bemängelten mehrere Testzentren in Greifswald, dass der Betrieb nicht mehr kostendeckend durchgeführt werden könne. Im Laufe von nur zwei Wochen wurden so zwei von drei großen Zentren in Greifswald geschlossen. Das Klinikum erklärte dazu, dass man jede Woche mehrere Tausend Euro Minus erwirtschaften würde. Als einziges der drei großen Testzentren blieb nur das im Burger King Greifswald erhalten. Hier werden auch weiterhin Tests angeboten. Nur die Außenstelle im Möwencenter bleibt weiterhin geschlossen.

Bis auf Weiteres hat nun wieder jeder Bürger das Anrecht auf einen kostenfreien Test pro Woche.

Von Philipp Schulz