Frust bei vielen Greifswalder Familien: Etliche Schüler sitzen kurz vor den Winterferien in Quarantäne zu Hause statt aufgeregt im Klassenzimmer auf das Zeugnis zu warten. Betroffen sind mehr als einhundert Grundschüler. Dazu zählen zwei erste Klassen und eine dritte Klasse der Krullschule sowie eine dritte und vierte Klasse der Nexöschule.

Quarantäne bei Schülern ist Notlösung

„Ich verstehe das nicht. Diese Quarantänen wurden doch schon vor Monaten abgeschafft. Den Kindern sollte ermöglicht werden, weiter zur Schule zu gehen, auch wenn ein Schüler in der Klasse mit Corona infiziert ist“, sagt eine betroffene Mutter. Erst am Sonntag endete die eine Quarantäne, Mittwoch begann die nächste.

Über die Maßnahmen nach einem Coronafall entscheidet das Gesundheitsamt des Landkreises in Abstimmung mit der Schule. Achim Froitzheim, Pressesprecher des Kreises, erklärt hierzu: „Die Leitung der Krullschule hat das Gesundheitsamt darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie eine Kohortenbildung weder räumlich, noch personell leisten kann.“ In solchen Fällen müsse das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne anordnen.

In den meisten Fällen können Mitschüler weiter zum Unterricht

Kohorten-, Schul- oder Klassenquarantäne bedeutet, dass die Schüler, die mit dem coronainfizierten Kind Kontakt hatten, als Gruppe vom Rest der Schule separiert werden. Die Klasse oder Kohorte kommt zu einer Extrazeit in den Unterricht, hat getrennte Pausen- und Essenszeiten. Zudem führen die Kinder an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen einen Schnelltest durch, am sechsten Tag erfolgt in der Regel die Freitestung in der Schule.

Warum dieses Prozedere für die drei Klassen der Krullschule nicht möglich ist, möchte Schulleiterin Doris Müller-Hayer gegenüber der OZ nicht genauer erklären. Sie räumt lediglich ein, dass die vom Gesundheitsamt vorgegebenen Bedingungen von der Schule so nicht umgesetzt werden konnten.

„Droht uns denn jetzt jedes Mal eine einwöchige Quarantäne, wenn ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, fragt die Mutter. „Da die Kohortenquarantäne äußerst aufwendig in der Umsetzung ist, mehren sich derlei Auskünfte von Schulen, dies nicht mehr umsetzen zu können“, sagt Froitzheim. In Greifswald ist die Krullschule bisher ein Einzelfall.

Gesundheitsamt wendet unterschiedliche Regeln an

Zwar wurden auch an der Nexöschule eine dritte und vierte Klasse in die häusliche Quarantäne geschickt. Diese Entscheidung hat laut Schulleiterin Karin Schmidt jedoch das Gesundheitsamt getroffen. In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Klassenquarantänen an der Grundschule gegeben.

„Wir wurden diesmal informiert, dass die häusliche Quarantäne notwendig ist, weil am Freitag die Schulferien beginnen und die Schule dann nicht mehr gewährleisten kann, dass die Kinder an fünf Tagen getestet werden“, so Schmidt. Damit später die rechtliche Grundlage für die Freitestung gegeben sei, müsse zuvor eine Quarantäne angeordnet werden.

Klingt zunächst einleuchtend, gilt aber offenbar nur im Fall der Nexöschule. An der Kollwitzschule und an der Greifschule, wo es derzeit ebenfalls mehrere positive Fälle gibt, sind Schulquarantänen möglich, die in die Ferienzeit hineinreichen.

„Weil es am Freitag Zeugnisse gibt, endet dann unser Verantwortungsbereich. Wir haben die Eltern darüber informiert, wann die Klassenquarantäne endet und wie sie sich verhalten müssen“, sagt Beate Hennings, Leiterin der Greifschule. Am Donnerstag befanden sich fünf Klassen in Schulquarantäne. In jeder Klasse hatte es mehrere Fälle gegeben.

Mehrere Schulen sprechen von Routine bei Klassenquarantäne

Auch an der Kollwitzschule sind derzeit eine erste und eine dritte Klasse nach Coronafällen betroffen. Dort wird eine Schulquarantäne durchgeführt. Schulleiterin Ute Prochnow weist darauf hin, dass die zu erfüllenden Bedingungen für Schulen Ende Januar gelockert worden sind. Seitdem müssen für die Gruppen mit Coronakontakt nicht mehr zwangsläufig separate Toiletten und Pausenzeiten ermöglicht werden. „Wir machen das trotzdem weiterhin, um die Kinder bestmöglich zu schützen“, sagt Ute Prochnow. Die Organisation der Schulquarantäne laufe mittlerweile routiniert.

Von einer routinierten Organisation am Jahngymnasium spricht Steffen Qual, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule zuständig ist. Derzeit seien sechs Schüler aus nahezu allen Klassenstufen mit dem Coronavirus infiziert, weswegen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler in Schulquarantäne befinden. Häusliche Quarantäne gab es lediglich während der verschärften Regeln zu Beginn der Omikronwelle.

An der Krullschule mit derzeit mehreren Klassen in häuslicher Quarantäne lässt sich für die jüngsten Coronafälle vom Donnerstag in einer zweiten und einer vierten Klasse nun ebenfalls eine Schulquarantäne umsetzen, weil sich nur noch sechs Klassen im Präsenzunterricht befinden, wie die Schulleiterin an die Eltern per E-Mail schreibt.

Der Frust bei jenen Familien bleibt, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken dürfen und auch die Sorge darüber, wie es nach den Winterferien weitergeht. Zwar bleibt die grundsätzliche Strategie der Landesregierung und des Gesundheitsamtes, die Teilnahme der Kinder am Unterricht zu ermöglichen. Kreissprecher Achim Froitzheim stellt jedoch klar, dass das Gesundheitsamt keinen Ermessensspielraum habe und grundsätzlich eine häusliche Quarantäne anordnen muss, wenn eine Schulquarantäne nicht umsetzbar ist.

