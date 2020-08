Greifswald: Corona verzögert Umbau des Kernfusionsexperiments Wendelstein 7-X

Greifswald

Ein kleines Virus hat ein Vorzeige-Forschungsprojekt, das Greifswalder Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X, aus dem Tritt gebracht. Wegen der Corona-Pandemie habe zwischenzeitlich sogar so lange der Abbruch der vor einem Jahr turnusmäßig begonnenen Umbauten der Forschungsanlage gedroht, bis ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, Thomas Klinger. „Diese Pandemie hat uns zur absoluten Unzeit getroffen.“ Die Forscher rechnen nun mit einem Zeitverzug von einem halben Jahr.

Erstes Wasserstoffplasma 2016 erzeugt

Im Greifswalder Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Mitglied des Europäischen Fusionsforschungsprogramms, erforschen etwa 450 Spezialisten, wie die Kernfusion als CO2-freie und grundlastfähige Form der Energiegewinnung einen Beitrag zur Energiewende – weg von den klimaschädlichen fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas – leisten kann. In der futuristisch anmutenden Versuchsanlage werden dazu die von der Sonne bekannten Prozesse der Verschmelzung von Atomkernen „gecovert“. Vor vier Jahren hatten die Wissenschaftler in dem Vakuum des Stahlkolosses das erste Wasserstoffplasma erzeugt, was die Fusionsgemeinde weltweit begeisterte.

Anzeige

Aufrüstung für komplexere Experimente

Um deutlich komplexere Experimente durchführen zu können, begann im Januar 2019 die Aufrüstung der Anlage. Im März 2020 sollte gerade der Einbau von wassergekühlten Hightech-Teilen, sogenannten Divertoren, in dem engen, einem Tunnel gleichenden Plasmagefäß starten, als am 23. März mit dem Lockdown alle Arbeiten abgebrochen werden mussten, wie der Institutschef sagte. „Diese besondere Wandkühlung, die auch die Crew-Dragon Raumkapsel bei der Rückkehr von der Space-X-Mission beim Eintritt in die Erdatmosphäre vor Überhitzung schützte, ist für die nächste Experimentierphase notwendig.“ In dieser Phase wollen die Forscher dann unter hohen Temperaturen bis zu 30 Minuten lange Plasmapulse erzeugen und somit beweisen, dass Fusionsanlagen vom Typ Stellerator wie der Greifswalder Wendelstein 7-X in einem künftigen Kraftwerk für den Dauerbetrieb taugen. „Die wassergekühlten Divertor-Platten können auf einem Quadratmeter mit 10 Megawatt so viel Wärme aufnehmen, wie 10 000 Herdplatten abgeben“, so der Physiker.

Weitere OZ+ Artikel

Zu eng für den Mindestabstand

„Exakt in der Phase, in der wir die bis zu 70 Kilogramm schweren, diffizilen, extrem schwer händelbaren, jeweils bis zu 400 000 teuren Bauteile einbauen wollten, hat die Corona-Pandemie alle Planungen über den Haufen geworfen“, erläuterte Klinger. Die Abstandsregelungen von 1,5 Meter zwischen den drei Monteuren, die auf 0,4 Millimeter genau die Teile an den Innenwänden des Plasmagefäßes platzieren müssen, konnten bei den Arbeiten nicht eingehalten werden. Zunächst habe man versucht, mit FFP2-Masken zu arbeiten, was aber die Monteure unter den beengten Raumbedingungen über die körperlichen Grenzen gebracht habe. „Wären die Bauteile runtergefallen, wäre das so, als hätte die Queen ihre Kronjuwelen fallen lassen“, so Klinger. „Ein Fehler hätte uns um Jahre zurückgeworfen.“

Fremdluft-Filtersystem brachte Lösung

Eine Lösung wurde dann im Juni mit dem renommierten Medizintechnik-Hersteller Dräger aus Lübeck gefunden, der ein spezielles, mit einem Virusfilter ausgestattetes Fremdluftsystem bereitstellte. Die Arbeiter, die nun unter einem Vollgesichtsschutz arbeiten, montierten Ende Juni die erste von 120 Divertor-Platten. „Wir sind froh, dass wir damit die Arbeiten wieder starten konnten“, so der Institutschef. Sukzessive kehrten nun auch Spezialisten aus Dienstleistungsfirmen wieder zur Montage nach Greifswald zurück. „Wir gehen aber davon aus, dass wir im September von unserer Schlagkraft wieder dort sind, wo wir im März aufgehört haben“, sagte Klinger. Mit dem Beginn der inzwischen dritten Experimentierphase rechnen die Forscher nun für September 2022, ein gutes halbes Jahr später als bislang.

Ein Kollege sitzt seit März in Russland fest

Die etwa 450 Mitarbeiter des Instituts, in dem für etwa 460 Millionen Euro die weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellerator entsteht, kommen aus etwa 20 Ländern. Das Homeoffice wurde während des Lockdowns für etwa drei Viertel der Wissenschaftler der neue Arbeitsplatz. Einige Kollegen seien zu diesem Zeitpunkt im Ausland gewesen, hätten dort über Wochen festgesessen. „Ein Physikerkollege, der vor Ostern nach Hause flog, sitzt noch immer in Russland fest“, beschreibt Klinger die Auswirkungen der Pandemie.

Der Großteil der Mitarbeiter ist inzwischen wieder an seinen Institutsarbeitsplatz zurückgekehrt: Es ist eine neue Normalität mit Zoom-Videokonferenzen und dem Verzicht auf Dienstreisen ins Ausland. In der Experimentierhalle fährt das Institut am Wendelstein 7-X parallel zum Einbau der Divertoren die Arbeiten für die Installation von etwa 600 Wasserkreisläufen wieder hoch. Über das insgesamt 2,5 Kilometer lange Rohrsystem wird die Kühlung erzeugt. Auswirkungen auf die Kosten hat die Zeitverzögerung beim Umbau nach Institutsangaben nicht. Die Aufrüstung der Anlage für die nun im September 2022 startende neue Experimentierphase wird weiterhin mit 60 Millionen Euro beziffert.

Von Martina Rathke