Greifswald

Massive Corona-Welle bei den Fahrern der Stadtbusse in Greifswald: Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen sich in den kommenden Tagen auf längere Wartezeiten an den Haltestellen einrichten. Derzeit fallen laut Henrik Umnus, Geschäftsführer der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH, 50 Prozent aller regulären Busfahrer wegen einer Infektion mit dem Coronavirus aus. Deswegen fahren die Stadtbusse ab Donnerstag, 21. April, bis voraussichtlich 30. April mit größeren Abständen.

Weniger Fahrten

Die Linie 1 zwischen Bahnhof Süd und ZOB wird stündlich bedient. Die Linie 2 zwischen Wieck, der Innenstadt und Schönwalde fährt alle halbe Stunde statt alle 15 Minuten und auf der Linie 3 werden Haltestellen ebenfalls alle halbe Stunde bedient, teilweise folgt die Linie 3 der Streckenführung der Linie 1. Das entspricht laut den Stadtwerken den Fahrplänen am Sonnabend auf allen Linien.

Vier neue Busfahrer eingestellt

Die Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH ist seit Wochen von Corona-Infektionen betroffen. Bereits im März fielen bis zu 20 Prozent aller Fahrer aus. Durch hohe Einsatzbereitschaft und der befristeten Einstellung vier zusätzlicher Fahrer sei es bisher gelungen, bis auf wenige Ausnahmen den Fahrplan zu bedienen, so Henrik Umnus. Dazu sei man nun nicht mehr in der Lage.

Von Christopher Gottschalk