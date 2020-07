Greifswald: Countdown für Bauarbeiten in Schulen läuft

Greifswald

Die Sommerferien werden traditionell genutzt, um dringend erforderliche Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten in den Schulen und Turnhallen vorzunehmen. In diesem Jahr hält sich das in Grenzen. Neben den zwei langjährigen Baustellen Fischer- und Arndtschule sind gegenwärtig nur noch in der Erich-Weinert-Grundschule in Schönwalde II Handwerker tätig.

Im vergangenen Sommer wurde dort die komplette oberste Etage renoviert. Dabei handelte es sich um die bis dato für den Hort genutzten Räume, der in den benachbarten Neubau des Instituts für Leben und Lernen zog. Auch das Lehrerzimmer wurde damals mit erneuert. „In diesem Sommer ist nun unter anderem die Aula im Erdgeschoss dran. Decke mit Schallschutz, Fußboden, Wände – alles wird neu“, sagt Hausmeister Roland Poggendorf und fügt hinzu: „Wurde auch wirklich Zeit.“ Die Tapeten stammten wohl noch aus der Ära DDR, seien nur mal gestrichen worden. Auch weitere Unterrichtsräume sowie ein Beratungsraum für Lehrer werden komplett erneuert, alle drei Treppengeländer im Gebäude erhielten frische Farbe.

Anzeige

Hausmeister Roland Poggendorf bringt in einem Treppenaufgang neue Pinnwände an. Quelle: Petra Hase

Weitere OZ+ Artikel

Weinertschule wird schrittweise erneuert

Jürgen Rieck vom Malermeisterbetrieb Rieck & Zumkowski und sein Mitarbeiter Mathias Schuster haben immer eben weg zu tun. In den Ferien sei es in Schulen ein gutes Arbeiten, erzählt er. „Man muss sich nur vernünftig mit den anderen Gewerken abstimmen, wer wann in welche Räume geht. Aber der Hausmeister hier managt das schon“, lobt Rieck. Fußbodenleger, Elektriker, Schallschutzbauer ... niemand soll sich unnötig in die Quere kommen.

Roland Poggendorf freut sich, dass die Schule Schritt für Schritt schöner wird. Seit acht Jahren ist er jetzt hier tätig. „Brandschutz und Elektroanlage sind mittlerweile auf gutem Stand, auch die Sanitäranlagen im Mittelaufgang wurden bereits alle erneuert, der Rest wird folgen. Und die Klassenräume haben auch schon fast alle elektrische Tafeln“, sagt er. Im vorigen Sommer investierte die Hansestadt 140 000 Euro in die Weinertschule. Wie viel es in diesem Jahr ist, war aus dem Rathaus vorerst nicht zu erfahren.

Arndtschule soll zum August fertig werden

In der Regionalen Schule „ Ernst Moritz Arndt“ gehen jetzt langsam die dreijährigen Sanierungsarbeiten zu Ende. Das rund 90 Jahre alte Schulgebäude in der Innenstadt wurde bei laufendem Betrieb komplett erneuert. Kosten: ca. 6,4 Millionen Euro, wobei die Schlussrechnung noch aussteht. In dieser Woche wurden restliche Tafeln installiert, Elektriker und auch Maler haben noch in einigen Räumen ihr Tun.

„Kommende Woche sollen dort dann die beweglichen Möbel eingeräumt werden“, sagt die leitende Bauingenieurin Silke Weiher vom Immobilienverwaltungsamt der Stadt. Viele Tische und Stühle stehen derzeit noch in der runderneuerten Aula, deren neue Pracht damit noch nicht wirklich zum Vorschein kommt. Außerdem werkeln dort noch André Brause und Michael Hadel von der Goetze Bühnentechnik GmbH aus Remscheid. Die beiden Männer bringen sämtliche Vorhänge in der Aula an.

André Brause (vorn) und Michael Hadel aus Remscheid sorgen in der Aula der Arndtschule für schicke und funktionale Vorhänge. Quelle: Petra Hase

„Eigentlich sollten auch schon die Arbeiten auf dem Vorplatz der Schule beginnen“, sagt Weiher. Doch die beauftragte Firma habe offenbar Schwierigkeiten, den Zeitplan zu halten. Die Fläche soll wieder gepflastert beziehungsweise begrünt und mit Fahrradständern versehen werden. Womöglich ist bis zum Schulstart nicht alles fertig. „Im August geht dann der Rückbau der Container über die Bühne. Im September soll auf der Fläche das Kleinsportfeld wiederhergestellt werden“, sagt die Bauingenieurin. Neu hinzu komme eine Tischtennisplatte.

Letzter Schliff für Außenanlagen der Fischerschule

In den letzten Zügen befindet sich hingegen die Gestaltung der Außenanlage der neuen Erwin-Fischer-Schule. „Wir haben noch gut zu tun, aber wir werden das bis zum Ferienende schaffen“, zeigt sich Vorarbeiter Eduard Kerl von der allrein Dienstleistungs GmbH Stralsund zuversichtlich. Das Kleinsportfeld, die Grünflächen und allermeisten Gehwege sind fertig. Zurzeit arbeiten die Männer noch an der Pflasterung im Bereich der Fahrradständer. Auch Zaunfelder müssen noch gesetzt, restliche Flächen mit Rasensaat versehen werden. Die gesamte Gestaltung der Außenanlagen kostet laut Stadt rund 1,3 Millionen Euro. In den Neubau der Fischerschule, der im vorigen Jahr nach zweijähriger Bautätigkeit abgeschlossen wurde, flossen 17,5 Millionen Euro.

Stefan Haß (li.) und Christian Otte von der Stralsunder Firma allrein sägen vor der Fischerschule Steine für die Pflasterung im Bereich der Fahrradständer zurecht. Quelle: Petra Hase

Und auch bei den freien Schulen wird gewerkelt: Da ab August 660 und damit 60 Schüler mehr als noch im zu Ende gegangenen Schuljahr die Montessorischule besuchen, werden dort drei neue Klassenräume eingerichtet, informiert Schulleiter Nils Kleemann auf Nachfrage. Schwerpunkt der Berufsfachschule Greifswald als Träger des Ostseegymnasiums hingegen ist die Fertigstellung des neuen Internats für die Humboldtschüler. „Darüber hinaus sind Klassenräume und Flure, so wie immer in den Ferien, gemalert worden“, sagt Geschäftsführerin Barb Neumann.

Als im März wegen der Corona-Pandemie die Schulen schließen mussten, schlug die CDU-Fraktion der Bürgerschaft vor, die Zeit verstärkt für Sanierungsleistungen in den Schulen zu nutzen beziehungsweise Arbeiten vorzuziehen. Doch diesem Vorschlag erteilte die Stadtverwaltung eine Absage. Die Kapazitäten in den Ämtern seien begrenzt, die Mitarbeiter mit laufenden Bauvorhaben ausgelastet, hieß es. Zudem erfordern Vergaben auch immer Ausschreibungen, die an Fristen gebunden sind. Und nicht zuletzt zeigt sich gerade in diesem Jahr, dass Handwerksbetriebe volle Auftragsbücher haben. Bei manchen Ausschreibungen der öffentlichen Hand gibt es oft nur wenige, manchmal gar keine Bewerber.

Von Petra Hase