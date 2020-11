Greifswald

Ilona Martens ist seit 2010 Leiterin des Obdachlosenhauses. Am Gorzberg findet sich Platz für 20 Bewohner. Hinzu kommen ein Familienzimmer mit sechs Betten und ein behindertengerechtes Zimmer. Betreiber der Einrichtung ist die Volkssolidarität Nordost. Der OZ erklärt Martens, welche Leute ins Obdachlosenhaus kommen und warum der Aufenthalt Geld kostet.

Was ist das größte Vorurteil über Menschen, die im Obdachlosenhaus leben?

Das größte Vorurteil ist, dass hier nur Alkoholiker leben. Dabei kommen viele Menschen durch einen Schicksalsschlag zu uns, zum Beispiel, weil sie sich von einem Partner getrennt haben. Es sind aber auch junge Leute, die Streit mit ihren Eltern haben und nicht mehr zu Hause wohnen können oder junge Menschen, die einen Handyvertrag abschließen, die Rechnung nicht bezahlen und dann einen negativen Eintrag bei der Schufa bekommen und keine Wohnung mehr finden. An diese Konsequenz wird nicht gedacht.

Ist der Aufenthalt im Obdachlosenhaus kostenlos?

Nein. Die Bewohner müssen eine Nutzungsgebühr bezahlen. Die beträgt neun Euro pro Tag und wird einmal im Monat bezahlt. Diese Zahlweise soll auch dabei helfen, die Leute zu sensibilisieren, dass sie später in ihrer eigenen Wohnung an die Mietzahlung denken müssen und damit ihre Selbstständigkeit erhalten. Bei vielen Bewohnern übernimmt das Jobcenter die Kosten, wie bei einer Wohnung. Eigentlich müsste niemand auf der Straße sein, weil alle Menschen Leistungen beantragen können.

Wie viele Menschen leben in Greifswald auf der Straße?

Das kann man nicht genau sagen. Es gibt da auch eine Dunkelziffer, weil einige in Gartenlauben von Bekannten oder Freunden leben. Eine Statistik kann es zu den Zahlen kaum geben. Allerdings steigt in den Wintermonaten die Zahl der Bewohner im Obdachlosenhaus, ehe sie im Frühjahr, wenn es wärmer wird, wieder abnimmt. Ich gehe davon aus, dass in Greifswald mehr Männer auf der Straße leben als Frauen und dass es sich eher um Ältere handelt. Das liegt an vielen Gründen. Man kann auch niemanden zwingen, im Obdachlosenhaus zu leben. Wenn jemand das nicht möchte, dann sind uns die Hände gebunden.

Von Christopher Gottschalk