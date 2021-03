Greifswald

Aufregung am Greifswalder Schnelltestzentrum: Als sich eine Frau am Mittwoch in der Alten Mensa am Schießwall auf das Coronavirus testen lassen wollte, wurde sie abgewiesen, weil sie nicht nachweisen konnte, dass sie in Deutschland lebt. Dabei habe sie ihre Meldeadresse bereits mehrere Monate in Hinrichshagen bei Greifswald, was sie den Mitarbeitern auch sagte.

So schildert es eine Nutzerin im sozialen Netzwerk Facebook. Den Angaben zufolge ist die Frau Italienerin und zeigte ihren italienischen Pass und eine Versicherungskarte. Mitarbeiter wiesen sie daraufhin ab. Die Unimedizin Greifswald, Betreiberin des Testzentrums, bestätigt den Vorfall auf OZ-Nachfrage und teilt mit, dass die Mitarbeiter korrekt gehandelt hätten. „Die Frau hatte kein Dokument dabei, auf dem ihre deutsche Meldeadresse vermerkt war.“

Personalausweis für Testung notwendig

Der Nachweis der Adresse ist jedoch Voraussetzung für den Schnelltest, den Personen mit deutscher Meldeadresse oder ihrem gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik einmal wöchentlich kostenlos durchführen können. So regelt es eine Bundesverordnung. Für die Testung wird online ein Termin vereinbart, zu dem unbedingt der Personalausweis oder ein anderes Dokument mit Meldeadresse mitgebracht werden muss. Das Zentrum hat Montag bis Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Christopher Gottschalk