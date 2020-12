Greifswald

Der Blick auf die aktuellen Zahlen bestimmte das Jahr: Infektionen mit dem Coronavirus, R-Wert, Inzidenz. Doch welche Auswirkungen hatte das Corona-Jahr sonst noch? War die Polizei häufiger unterwegs? Bedeutete mehr Homeoffice auch einen gestiegenen Trinkwasserverbrauch? Und waren die Greifswalder vermehrt im Freien im Tierpark, wenn gerade nicht alles geschlossen hatte? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört und blickt zurück.

51 341 Tests auf das Coronavirus hat die Universitätsmedizin Greifswald bis einschließlich 27. Dezember untersucht, 16 571 stammten aus dem Abstrichzentrum der Klinik. „Insgesamt waren davon 1039 Tests positiv – dazu zählen allerdings auch Kontrolltests schon bekannter positiver Fälle“, sagt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin.

Corona bestimmte auch die Geschicke des Landkreises Vorpommern-Greifswald, an dessen Gesundheitsamt an den Standorten in Greifswald und Pasewalk 7600 Abstriche erfolgten, in Anklam kamen weitere 7900 dazu. „Bisher wurden insgesamt 12 500 Kontakte nachverfolgt“, sagt Pressesprecherin Anke Radlof. „Täglich nimmt diese Zahl zu.“

Weniger Wasser verbraucht

Ein Corona-Boom in den Kreißsälen der Region wurde zwar vermutet, kann aber erst in wenigen Monaten endgültig bestätigt werden. Bis zum 30. November kamen 904 Kinder in Greifswald zur Welt, informiert Christian Arns. 84-mal wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt.

Auf die Straße gehen trotz Corona – das war unter Auflagen weiter erlaubt. Die Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zählte bis Anfang Dezember insgesamt 15 Aufzüge und 75 Demonstrationen.

Knapp über drei Millionen Kubikmeter Trinkwasser flossen hochgerechnet durch die Greifswalder Leitungen. „Kumuliert über das Jahr liegen wir bei Minus 0,8 Prozent der Vorjahresmenge“, sagt Stadtwerkesprecherin Steffi Borkmann. „Das Sinken des Verbrauchs ließ sich insbesondere während des ersten Lockdowns erkennen, als für viele Unternehmen Kurzarbeit angesagt war und Berufspendler in Greifswald teilweise ausblieben.“

Polizei rückt zu über 10 000 Einsätzen aus

Ob heiß oder kalt, die Polizei ist im Einsatz – und in diesem Jahr nicht viel mehr oder weniger als in den Vorjahren. Die Beamten waren bis kurz vor Weihnachten auf 10 359 Einsätzen und kümmerten sich um Straftaten, Verkehrsunfälle, Gefahrenabwehr, und Ordnungswidrigkeiten. Zuständig sind die Ordnungshüter für die Stadt, das Amt Landhagen und das Amt Peenetal/ Loitz. Bis Mitte Dezember nahmen sie in Greifswald 461 Anzeigen nach Fahrraddiebstählen auf.

Kontrolle der Landwirtschaft

Auf rund 152 Einsätze pro Tag brachten es verschiedene Rettungskräfte des Kreises, die insgesamt 55 409-mal zu Bränden, Notfällen oder Unfällen ausrückten. Bei rund jeder vierten Kontrolle bei landwirtschaftlichen Nutztieren bemängelte das Veterinäramt des Kreises Verstöße: Bei 328 Kontrollen waren es 88 Verstöße, bei Schweinehaltungen gab es 23 Vergehen bei 99 Kontrollen.

Erster Eistag seit Anfang 2019

Trotz Corona schien die Sonne über dem Ryck: An bisher 299 Tagen registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sonnenstunden. Mit 31,2 Grad Celsius war der 8. August der wärmste Tag, der 23. März war mit Minus 4,9 Grad der kälteste. Eine Besonderheit: „Tatsächlich gab es am 11. Dezember den ersten Eistag seit Januar 2019 mit einer Tageshöchsttemperatur von Minus 0,2 Grad“, informiert DWD-Mitarbeiter Oliver Weiner.

Tourismus bricht um 40 Prozent ein

Der Tourismus litt in Greifswald besonders, weil die Übernachtungszahlen um rund 40 Prozent einbrachen. Das Stadtmarketing zählte hochgerechnet rund 180 000 Übernachtungen und 62 00 Gäste am Ryck, im Vorjahr waren es noch 286 000 Übernachtungen und 106 000 Gäste, sagt Geschäftsführer Maik Wittenbecher. Einen Erfolg verbuchte man mit dem Ende November an den Start gegangenen Greifswald-Gutschein. Bis kurz vor Weihnachten gingen insgesamt 10 950 Stück im Wert von fast 110 000 Euro über die Theke.

Der Tierpark begrüßte dieses Jahr trotz zwischenzeitlicher Schließungen 107 474 Besucher, so Leiterin Heidi Schönherr. Im vergangenen Jahr 2019 waren es 1351 weniger. Auch wurden 45 neue Tierpatenschaften in diesem Jahr übernommen – mit 15 Euro pro Jahr starten die Patenschaften für Riesenvogelspinnen, am meisten wird für Kapuzineraffen mit 250 Euro fällig – aber ab 150 Euro (u. a. Alpaka und Esel) gibt es die Jahreskarte gratis.

Grüner Bürgermeister füllt sein Rad-Fahrtenbuch

Zehn Kilometer fährt Greifswalds grüner Oberbürgermeister Stefan Fassbinder grob gerechnet pro Tag mit dem Rad. Sein Fahrtenbuch weist für das vergangene Jahr bis Anfang Dezember 3258 Kilometer aus – 90 Prozent davon im Dienst. Dienstfahrten der Kreisverwaltung mit dem Auto brachten es auf hochgerechnet 912 069 Kilometer – entspricht zweimal der Entfernung von der Erde bis zum Mond und zusätzlich dreieinhalb Umrundungen des Äquators.

Im gesamten Jahr wurden 13,5 Kilometer Kreisstraße fertiggestellt, hinzukommen zwei Ersatzneubauten für marode Brücken. Gleichzeitig flossen knapp überzwei Millionen Euro Bußgelder an den Kreis. 108 Bäume wurden neu gepflanzt.

Einbruch bei Essen und Kaffee in der Mensa

224 055 Portionen Essen gingen in den Mensen des Studierendenwerks am Beitzplatz und in der Innenstadt über die Theke – Corona schlägt hier voll ein: Das sind rund 210 000 Portionen weniger als noch im Vorjahr. Für den Kaffeedurst von Studenten und Uni-Mitarbeitern gingen bis kurz vor Weihnachten 100 443 Tassen Kaffee oder Espresso weg. Im Vorjahr war es noch eine Viertelmillion. „Verwendet werden nur fair gehandelte Kaffeebohnen aus ökologischem Anbau“, sagt Carolyn Bothe, Abteilungsleiterin der Hochschulgastronomie.

Wer für sich oder die gewachsene Familie eine Wohnung sucht, zahlt bei der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG 5,35 Euro pro Quadratmeter und bei der Wohnungsbau-Genossenschaft WGG 5,16 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Das sind zumindest die Durchschnittszahlen für das Jahr 2020. Insgesamt steht bis November ein Plus von 380 Quadratmetern neu geschaffener Wohnfläche bei der WVG in den Büchern.

Von Christopher Gottschalk