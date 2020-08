Greifswald

Erdbeere, Vanille, Schoko? Selbstverständlich findet man in der Kontor Eismanufaktur auch die klassischen Sorten in der Kühltheke. Doch für die kommen die wenigsten Kunden in die kleine Eisdiele in Schuhhagen 1. Bekannt ist man hier für außergewöhnliche, originelle und unvergleichliche Kreationen. Matcha-Schoko-Latte, Olive Zitronenverbene, Orange Ingwer Basilikum oder Joghurt Gurke Minze lassen sich die Schleckermäuler hier kugelweise in die Waffel stapeln. Eine Auswahl, die manch einen Gast vielleicht überfordert und doch nach den bewährten Klassikern verlangen lässt.

Über 80 Sorten hat der Chef Alexander Stürmer mittlerweile in seinem Rezeptbuch gesammelt. Eine Auswahl von 20 Schöpfungen ist in dem kleinen Lokal erhältlich. „Die Standardsorten Erdbeere, Vanille und Schoko müssen dann auch immer dabei sein. Für eine gelungene Auswahl sind aber auch stets vegane und einige ausgefallene Sorten vorrätig“, sagt Michele Dejanovic. „Die Fruchtsorten sollten da stets vegan sein, sodass man in der Vitrine ein ausgewogenes Verhältnis hat“, weiß die Mitarbeiterin.

Krönung mit 66,1 Prozent der Stimmen

20 verschiedene Sorten stehen täglich auf der Angebotstafel. Dabei wird darauf geachtet, dass neben den Klassikern auch vegane und besonders unkonventionelle Sorten hinter dem Tresen zu bewundern sind. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Das wussten die Leser zu würdigen, die sich an dem diesjährigen OZ-Eisdielentest beteiligt haben. 289 Teilnehmer haben abgestimmt. Mit 191 Stimmen und somit 66,1 Prozent der Klicks, entschied die Kontor Eismanufaktur das Rennen wie auch schon im Vorjahr erneut für sich. An heißen Sommertagen gehen hier 70 bis 90 Kilogramm gekühlter Köstlichkeiten über den Tresen. Ist die Produktion der einen Sorte ausverkauft, hat der Chef schon längst eine neue Schöpfung zur Überraschung der Gäste parat.

Während eine Sorte an Urlaubsgenüsse erinnert, entstehen andere Kreationen einfach aus dem, was Alexander Stürmer in seinem Eislabor auf den Tisch kommt. „Uns wurden kürzlich von einer Kundin Zucchinis angeboten, sodass demnächst eine Zucchini-Zitronen-Kombination in den Laden kommen wird“, verrät Michele Dejanovic. Ein Geht-nicht gibt es hier nicht. „Trifft eine Sorte mal nicht so ganz den Geschmack der Kunden, wird daran gefeilt. Prinzipiell verworfen wird die Idee eher nicht“, so Dejanovic.

Selbstverständlich fehlen auf der Karte auch die beliebten Spaghetti-, Erdbeer- oder Schwedeneisbecher ebenso wenig wie der Banana Split. Geachtet wird bei der Ausgabe der Leckereien dabei auch auf den Umweltaspekt. Vorzugsweise werden Holzlöffelchen und Pappstrohhalme gereicht und auch der Ausschank in eigene mitgebrachte Gefäße ist gern gesehen.

Endlose Vielfalt bald auch als Küchlein

Nach Schulschluss kommt auch Maxim gern auf eine Schlemmerei vorbei. „Ich mag Vanille sehr gern. Aber die ausgefallenen Sachen sind auch gut“, meint der 12-jährige Greifswalder. Für seine Mutter muss es nicht immer ganz so süß sein. „Muckefuck, Joghurt Gurke Minze oder auch Kaffeesorten. Wenn wir Eis essen, dann hier“, sagt Stefanie Weu.

Eigenwillig, einzigartig und extravagant kann, darf und muss es sein. Schließlich nehmen die Kunden dafür auch gerne einige Kilometer auf sich. „Dann wird vorher angerufen, um sich zu erkundigen, ob wir auch auf haben und dann kommt eine Dame aus Grimmen und holt sich zur Geburtstagsfeier 20 Kugeln Gurke Minze in einer Kühlbox, weil das die Lieblingssorte des Kindes ist“, berichtet Michele Dejanovic. Apropos Kühlboxen. Wer seine Liebsten zu Hause oder im Garten mit einem Eisbecher überraschen möchte, hat neuerdings die Möglichkeit, sich vor Ort eine Kühlbox gegen ein Pfand von 25 Euro zu leihen, wenn er diese innerhalb von drei Tagen wieder zurückbringt.

Doch die Kontor Eismanufaktur hat noch weitere Neuigkeiten für ihre Kunden parat. Um nach den vergangenen heißen Tagen die Gäste weiterhin immer wieder aufs Neue überraschen zu können, beweist der Chef sein Talent in der Küche nun auch an eigenen Tartelettes. „Und das wird genauso kreativ werden“, ist sich Kollegin Michele Dejanovic sicher, die sich auf die ersten Ergebnisse in den nächsten Tagen freut.

Von Wenke Büssow-Krämer