Greifswald

Dr. Gerhard Dagobert Knoche emigrierte während des 2. Weltkrieges nach Holland, dennoch wurde er 1943 nach Theresienstadt deportiert und kam ein Jahr später nach Auschwitz. Nach dem Krieg erklärte man ihn für tot. Eine tragische Geschichte, von der ich vor dem Historischen Institut der Universität Greifswald erfahre.

Hier entdecke ich auch den Stolperstein von Dr. Knoche. 1893 wurde er in Berlin geboren und studierte in Greifswald Geschichte und Philosophie. Er blieb in der Stadt und promovierte 1924. 15 Jahre später wurde ihm sein Doktortitel „aus rassischen Gründen“ aberkannt. Im Jahr 2000 wurde er als Doktor rehabilitiert. Es sind 24 Professoren und Dozenten aus Greifswald bekannt, die während der NS-Zeit ihr Amt verloren oder in ihren Rechten eingeschränkt wurden.

Digitale Spurensuche

Das ist nur eine von vielen tragischen Geschichten über Juden in Greifswald. Weitere Geschichten über das Leben der Jüdinnen und Juden in Greifswald erfährt man bei einem Stadtspaziergang mithilfe der kostenlosen App ,,Actionbound“. Dabei begibt man sich auf eine digitale Spurensuche mit dem Handy. Dazu muss nur die App ,,Actionbound“ im App-Store heruntergeladen werden. Anschließend sucht man nach der Stadtführung ,,Jüdisches Leben in Greifswald“. Die App führt einen zu historischen Orten der jüdischen Geschichte Greifswalds. Neben einem aufgeladenen Smartphone und Kopfhörern kann man sich die Informationen in der App bei WLAN zu Hause herunterladen und dann losgehen.

Bei der Führung, die ungefähr 60 Minuten dauert, können auch alteingesessene Greifswalderinnen und Greifswalder etwas Neues über die Geschichte ihrer Stadt erfahren. Wussten Sie, dass die Geschichte des jüdischen Lebens in unserer Stadt wahrscheinlich bereits im 13. Jahrhundert begann? Damals hielten sich wohl Händler in der erst 1250 gegründeten Stadt auf. Zwei Jahrhunderte später wurden die ersten jüdischen Menschen aus der Stadt vertrieben. So im 15. Jahrhundert wegen angeblicher Hostienschändung. Jüdische Menschen unterlagen dem Vorwurf, das Brot, das für das Abendmahl verwendet wurde, zerschnitten zu haben. Tatsächlich erst nach dem 30-Jährigen Krieg, 1648, ist nachweisbar, dass jüdischen Menschen wieder in Greifswald gelebt haben.

Dazugezogene waren unerwünscht

Einer von ihnen war Moses Helmstädt. Um seinen Zuzug 1681 gab es heftige Auseinandersetzungen. Er war von ständiger Judenfeindlichkeit umgeben. Kirchenvertreter und der Greifswalder Rat wandten sich gegen seine Aufnahme in Greifswald. Die Regierung von Stettin musste eingreifen und unterband die judenfeindlichen Äußerungen. 1697 kehrte er Greifswald schließlich doch den Rücken, da die damalige schwedische Regierung veranlasste, dass alle jüdischen Menschen innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen mussten.

Antisemitismus an der Universität

Auf dem historischen Campus der Universität erfahre ich mehr über die Lage der Jüdinnen und Juden an der Universität zu Zeiten des NS. Zu den lautstärksten Antisemiten in den 1920ern gehörte Karl Theodor Vahlen, Rektor der Universität Greifswald. Er war Mitbegründer der pommerschen NSDAP und regionaler Führer der NSDAP. 1930/31 besaß die NSDAP die Mehrheit im Allgemeinen Studierendenausschuss. Da liegt es nicht fern, dass die wenigen jüdischen Studierenden diskriminiert wurden. Die Studentenverbindungen vertraten seit den 1920er-Jahren einen rassischen Antisemitismus. Zu den ersten verfolgten Studierenden gehörte der jüdische Medizinstudent Walter Orloff.

So nah wie möglich

Die Führung findet nicht nur auf dem Campus der Universität statt. Sie leitet uns zu einer versteckten Gedenktafel hinter dem Markt. In der Langen Straße erfährt man mehr über ehemalige jüdische Geschäfte, die mit dem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte 1933 zu kämpfen hatten. Am Marktplatz, vor einem Stolperstein, endet schließlich die Führung.

Natürlich erschüttern die Erlebnisse und Schicksale der jüdischen Menschen. Die Untermalungen der Informationsbeiträgen mit Bildern und Musik sorgen dafür, der jüdischen Geschichte in Greifswald so nahe wie möglich zu sein, sich mit ihr auseinanderzusetzen und ihrer zu gedenken.

Die Aufarbeitung für „Actionbound“ war eine Kooperation zwischen „Partnerschaft für Demokratie in Greifswald“ und dem Arbeitskreis Kirche und Judentum der Pommerschen Evangelischen Kirche und der offenen Jugendarbeit der drei evangelischen Altstadtgemeinden.

Von Maret Becker