Greifswald

Die Ortsteilvertretungen der Hansestadt haben in den vergangenen Tagen das erste Mal nach der Wahl ihre Köpfe zusammengesteckt. Bei den konstituierenden Sitzungen wurden die Vorsitzenden und die Stellvertreter der OTV gewählt. Die Ortsteilvertreter beraten die Bürgerschaft und den Oberbürgermeister in wichtigen An...