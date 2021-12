Greifswald

Jeden Morgen bestimmt der Blick auf die Corona-Zahlen das Geschehen. Infektionen, Impfquote, Krankenhauseinweisungen: Sie legen fest, welche Regeln gelten. Die Pandemie stand in ihrem zweiten Jahr über vielem. Aber nicht nur Corona prägte das Leben in der Hansestadt. Die OSTSEE-ZEITUNG blickt zurück auf besondere und überraschende Zahlen aus dem Jahr 2021.

Über 10 Millionen Einweghandschuhe in Uniklinik

Die Unimedizin Greifswald ist für ein Gros der Corona-Patienten im Landkreis zuständig und hat sich auf den Alltag mit der Pandemie eingestellt: Zur Hautdesinfektion wurden 25 000 Liter verbraucht und um Geräte und Flächen zu reinigen, weitere 40 000 Liter Desinfektionsmittel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 10,7 Millionen Einweghandschuhe in ihrem Arbeitsalltag benötigt, teilt ein Sprecher der Unimedizin mit.

Bis kurz vor Weihnachten wurden insgesamt 160 057 Patienten im Haus behandelt, wovon 31 609 eine Zeit lang auf einer der Stationen aufgenommen wurden. Zudem wurden bis zum 26. Dezember 958 Babys in der Unimedizin geboren.

Die Mikrobiologie in Greifswald führte über 100 000 PCR-Tests auf das Coronavirus durch. Quelle: OZ/Laura Korpal

Für Schnelltests 143 000 Termine online

Wer einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren wollte, tat das tausendfach über das von der Unimedizin entwickelte Programm „Smartimer“. Online wurden 6512 Termine für eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung bei Ärzten und Impfzentren vereinbart.

In den Impfzentren des Landkreises wurden bis Mitte Dezember 185 955 Impfungen durchgeführt und Mitarbeiter der Kontaktnachverfolgung traten laut Kreisangaben bis Ende November bei 12 323 Neuinfektionen mit 46 023 Kontaktpersonen in Verbindung.

Seitdem die Schnelltests im Alltag wieder mehr gefragt sind, erlebt „Smartimer“ hohe Zugriffszahlen: In 36 Testzentren wurden insgesamt 143 000 Termine für den Antigentest vereinbart. Wenn der positiv ausfällt, folgt danach ein PCR-Test. Die Mikrobiologie der Unimedizin hat 105 877 PCR-Tests ausgewertet. Mit 7579 waren davon 7,1 Prozent positiv.

In diesem Testzentrum wurden zahlreiche PCR-Tests in Greifswald abgenommen. Quelle: Stefan Sauer

Vorpommern-Greifswald: Im Dienst 1,2 Millionen Kilometer gefahren

Der Dienstwagen wird geteilt und viele Strecken legt der grüne Oberbürgermeister auf dem Fahrrad zurück: Auf 3350 Radkilometer brachte es Greifswalds Stadtoberhaupt Stefan Fassbinder. Weil das Rad ein klimafreundliches Verkehrsmittel ist, machten auch die Aktivisten von Fridays for Future bei 26 Aktionen auf Umweltthemen aufmerksam und legten dabei 86 Kilometer Strecke auf dem Rad zurück.

Insgesamt 26 Aktionen organisierte die lokale Gruppe von Fridays for Future in Greifswald. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Für die Mitarbeiter im Flächenkreis Vorpommern-Greifswald ist das Auto unentbehrlich: Sie legten bis Ende November 1,29 Millionen Kilometer auf Dienstreisen zurück. Zwei Mal wurden nach Angaben der Verwaltung geschäftliche Reisen mit dem Flugzeug erledigt. Elf Kilometer Kreisstraße wurden in diesem Jahr erneuert. Für solche Maßnahmen kommt auch Geld aus Strafzahlungen zum Einsatz: 2,17 Millionen Euro Bußgeld wurden verhängt.

Marktschreier erreicht 132 Dezibel

Der Sommer war frei von allzu strengen Corona-Regeln. So konnten auch beliebte Veranstaltungen wieder stattfinden oder Neue ausprobiert werden. Als im August die Gilde der Marktschreier zu Gast war, zeigte Joachim Pfaff alias „Wurst-Achim“, wie laut er kann: Die Messung der OZ ergab eine Lautstärke von 132,9 Dezibel bei dem Wurstverkäufer.

Nach seinem Ausfall im Jahr 2020 und der Verlegung 2021 konnte der Citylauf wieder stattfinden. Die Läuferinnen und Läufer legten auf der Hauptstrecke über zehn Kilometer zusammengerechnet 1816 Kilometer zurück, aber nicht alle kamen ins Ziel.

Am Tag der Marktschreier erreichte Joachim Pfaff die höchste Lautstärke. Quelle: OZ/Laura Korpal

Polizei begleitet 151 Demos in Greifswald

Der Landkreis hatte mehr als vier Mal so viele Versammlungen zu bearbeiten wie in einem normalen Jahr: Statt sonst etwa 100 wurden 460 Versammlungsanzeigen bearbeitet. Polizisten der zuständigen Inspektion Anklam begleiteten in diesem Jahr 151 Versammlungen in Greifswald, so ein Sprecher der Polizei.

Eine von 151 Demos, die Polizisten in Greifswald begleitet haben: Studierende gehen gegen Prof. Ralph Weber auf die Straße. Quelle: Philipp Schulz

Das ist aber nur ein Bruchteil der Einsätze für die Beamten in den Dienststellen zwischen Greifswald und Pasewalk. Bis Ende November rückten die Polizeikräfte zu insgesamt 25 629 Einsätzen aus.

Für Greifswalderinnen und Greifswalder immer wieder ärgerlich, gehören zu verfolgten Delikten auch Fahrraddiebstähle. Es wurden 486 Anzeigen in der Stadt registriert. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, weil nicht alle Diebstähle angezeigt werden. Etwa gleich viele Anzeigen gab es auch im ersten Corona-Jahr 2020.

Retter im Einsatz

Die Dienste im Kreis Vorpommern-Greifswald fuhren 64 268 Rettungseinsätze. Herzinfarkte, Schwerverletzte, Atemnot: Auf etwa 11 700 Einsätze brachten es Notarzteinsätze. Mehr als die Hälfte aller Fahrten entfallen mit 33 804 auf Rettungswagen. Der Rettungshubschrauber Christoph 47 hob über 1600-mal ab. Insgesamt wurden 12 665 Krankentransporte gefahren.

Rettungswagen des Landkreises fuhren im Jahr 2021 über 33 000 Einsätze. Quelle: Philipp Schulz

Gutscheine für 3072 Greifswalder

Die Stadt schüttete Geld an Neubürger, Kurzarbeiterinnen und Babys aus. In Form von Greifswald-Gutscheinen gab die Stadt insgesamt 84 500 Euro als Begrüßungsgeld aus, 99 800 Euro an Arbeiterinnen und Arbeiter, die von Kurzarbeit betroffen waren oder einen Kultur- und Sozialpass beziehen, 24 000 Euro für Umzugsbeihilfen und 11 100 Euro Neugeborenenprämie. Insgesamt 3072 Menschen profitierten von den Maßnahmen.

Die Sonne scheint am Ryck

Über Greifswald schien mehr als 1500 Stunden lang die Sonne, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Am 19. Juni kletterte das Thermometer auf 34 Grad und erreichte damit den Jahreshöchststand. Am kältesten Tag bibberten die Hansestädter bei Minus 12,7 Grad am 15. Februar. Am Folgetag gab es 26 Zentimeter Neuschnee.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch gutes Wetter konnte dem Tourismus im zweiten Corona-Jahr nicht wieder auf die Beine helfen: Die Greifswald Marketing GmbH zählte in diesem Jahr wieder weniger Übernachtungsgäste als in Vor-Corona-Zeiten. Insgesamt 58 000 Gäste waren für 193 000 Übernachtungen verantwortlich. Im Jahr 2019 waren es noch etwa 286 000 Übernachtungen.

Das war das Wetter 2021 in Greifswald. Quelle: OZ/Laura Korpal

Von Christopher Gottschalk