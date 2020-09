Greifswald

Wie ernst es Klimaschützer tatsächlich meinen, zeigte sich am Freitag erneut in der Hansestadt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 270 Greifswalder trotz starken Regens an einer Fahrraddemo der Fridays-for-Future-Protestbewegung, die unter dem Motto „ Energiewende“ stand.

Nachdem um 12 Uhr die ersten Reden bei der Kundgebung gehalten wurden, bei der auch der Moorforscher Hans Joosten dazu aufrief, weiterhin für den Klimaschutz zu kämpfen, setzte sich die Fahrradkolonne kurze Zeit später in Bewegung. Vom Fischmarkt aus ging es über den Marktplatz in Richtung Wolgaster Straße und Anklamer und über den Hansering wieder zurück zum Fischmarkt. Mit lautstarken Parolen fuhren die Demonstranten durch die Stadt. Wieder angekommen am Fischmarkt ging die Kundgebung weiter.

Fahrraddemo wurden mit Polizei begleitet

Nicht nur der Klimawandel und der Klimaschutz standen bei der Demo im Mittelpunkt. Die Veranstalter solidarisierten sich mit der Aktion „Leave No One Behind“, die sich für die Evakuierung der Geflüchteten aus den Lagern auf den griechischen Inseln ausspricht.

Die Greifswalder Veranstalter folgten mit der Demo einem bundesweiten Aufruf der Fridays-for-Future-Bewegung. Nach Angaben der Organisatoren soll es in ganz Deutschland 450 Streiks gegeben haben. In MV wurde in den Städten Rostock, Wismar und Stralsund zum Klimaprotest aufgerufen. Letztere haben ihren Streik aufgrund des Regens absagen müssen. Sie planten eine Kreideaktion auf dem Stralsunder Marktplatz.

Nach Angaben der Polizei, die die Fahrraddemo in Greifswald mit zwei Streifenwagen begleitet hat, blieb es in der Hansestadt ruhig.

Von Christin Lachmann