Greifswald: Der Traum der ersten eigenen Wohnung

Greifswald

Die Fleischervorstadt ist nicht nur bei Familien, sondern auch bei Studenten ein beliebter Wohnort. Viele erfüllen sich hier den Traum von einer ersten eigenen Wohnung und genießen in dem südlichen Teil der Vorstadt ihre neu gewonnenen Freiheiten.

Fleischervorstadt „superpraktisch“

Hannah Willcox ist Studentin der Germanistik sowie Kunstwissenschaft und im Dezember 2018 in die Vorstadt gezogen: „Für mich ist der Standort superpraktisch, weil ich es nicht weit bis zur Uni habe.“ Zusammen mit einer Freundin bewohnt sie eine WG. Besonders gefallen ihr die bunten Häuser in der Nachbarschaft: „Im Sommer ist es hier so farbenfroh. Es ist einfach schön, durch die Straßen, in denen die Blumen auf den Gehweg reichen, spazieren zu gehen.“ Eine Gewohnheit sei ihr erstmalig in der Vorstadt begegnet: „Hier stehen oft Kartons mit Dingen vor den Häusern, die Leute verschenken wollen. Ich habe schon oft tolle Dinge für meine Wohnung gefunden.“Generell sei ihr ein vertrauensvoller Umgang unter den Bewohnern der Vorstadt aufgefallen.

Kurze Wege in Greifswald

Joel Thoma hat in der Nähe der Bahnhofstraße mit Freunden eine Wohngemeinschaft gegründet. „Ich wollte gerne lernen, selbstständiger zu sein und deshalb von zu Hause ausziehen.“ Seine Entscheidung hat der 20-Jährige bisher nicht bereut: „Es ist schön, seine eigenen vier Wände zu haben, außerdem schätzt man die Zeit, die man bei seinen Eltern verbringt, jetzt umso mehr.“ Diese wohnen selbst in der Hansestadt. Thoma habe es zu Fuß nicht weit, sie zu besuchen. Er beginnt im Herbst ein Lehramtsstudium und habe durch seinen Wohnsitz nur kurze Wege zur Universität.

Tanzen im Rosa

Sein Mitbewohner Cristian Tomozei ist besonders von der Lage der Wohnung begeistert: „Wir wohnen sehr zentral. Der Standort ist perfekt, man kommt schnell zum Sportplatz oder ist in wenigen Minuten am Hafen.“ Auch die Nähe zum Studentenclub „Rosa“ sei ideal. Dort gehe der 26-Jährige bei Gelegenheit tanzen . Das Zusammenleben mit Freunden aus dem Studium hält er für unkompliziert: „Es hängt natürlich vieles von den Mitbewohnern ab. Ich wohne gerne in einer Wohngemeinschaft.“

Von Carla Blecke