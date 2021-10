Greifswald: Deutschland-Fahne hängt vor Polizei verkehrt herum

Greifswald

Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit passierte es: Am Polizeihauptrevier in Greifswald hing die Deutschlandflagge verkehrt herum. Wie die Polizei mitteilte, nimmt diese die Beflaggung nicht selbst vor. Das mache die Staatliche Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Den Beamten sei der Fehler zu spät aufgefallen, sonst wäre die Korrektur umgehend in die Wege geleitet worden.

Traditionell wird die Deutschlandflagge am 3. Oktober zur Bekenntnis zum gesamtdeutschen Staat und den freiheitlichen und demokratischen Werten der Bundesrepublik gehisst. Kopfüber kann sie Assoziationen zu rechtem Gedankengut auslösen. Davon distanziert sich das Revier ausdrücklich und bittet die Bevölkerung um Verzeihung.

Von Antonia Francke