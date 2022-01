Greifswald

Ein Brand in einer Tiefgarage, dichter Rauch, in der die Brandquelle mit bloßem Auge nicht zu sehen ist: Einsätze dieser Art können jederzeit auf die Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald zukommen.

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, übten 15 Feuerwehrleute am Dienstagvormittag, wie sie in so einer Situation am besten vorgehen. Dafür sei ihnen die Tiefgarage des Jacobiquartiers in der Innenstadt zur Verfügung gestellt worden, erklärte Stephan Kronenfeld, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr.

Feuerwehrleute bedienen einen Druckbelüfter, der Rauch aus einer Tiefgarage bläst. Quelle: Christopher Gottschalk

Brand in Tiefgarage geübt

Dichter Nebel aus einer Nebelmaschine stieg aus der Tiefgarage aus und breitete sich über der Kapaunenstraße aus. In der Tiefgarage war kaum etwas zu sehen. Um zu simulieren, wie warmer Rauch aufsteigt, wurde der ansonsten kalte Dampf aus der Maschine mit einem Bunsenbrenner erhitzt, damit er an die Decke steigt, wie es auch bei normaler Rauch-Gas-Entwicklung wäre.

Bei einem echten Einsatz könnte der Brandherd ein Auto oder E-Auto sein, das die Kameraden so schnell wie möglich finden müssen. Dafür brauche es eine effektive „taktische Ventilation“, sagt Stephan Kronenfeld.

Rauch schnell rauspumpen

Auf der Seite von der Langen Straße aus wurde ein kleiner Belüfter aufgestellt, der Luft in die Tiefgarage pumpt, während auf der anderen Seite des Gebäudes ein Druckbelüfter Luftmassen rauspustet. Die Leistung: 120.000 Kubikmeter pro Stunde. Es sei eine Übung gewesen, um die beste Methode zu erproben, sagt Kronenfeld. Verschiedene Kombinationen und Schläuche kamen zum Einsatz, damit die Feuerwehr beim nächsten Einsatz so gut wie möglich vorbereitet ist.

Ein Feuerwehrmann kniet in einer Tiefgarage. Die Kameraden üben den Brandeinsatz. Quelle: Berufsfeuerwehr Greifswald

Von Christopher Gottschalk