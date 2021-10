Greifswald: Die Chronologie eines Bauskandals

Greifswald

Mehr als elf Jahre nach Bekanntwerden des Bauskandals um den Umbau der Alten Post zum städtischen Verwaltungsgebäude beginnt Mittwoch am Verwaltungsgericht Greifswald der lang erwartete Prozess zwischen der BauBeCon Sanierungsträger GmbH und der Hansestadt Greifswald. 2010 geriet der städtische Treuhänder wegen Betrugsverdachts massiv in die Schlagzeilen. Vorwürfe einer gefälschten Unterschrift des damaligen Oberbürgermeisters Arthur König (CDU) und ungerechtfertigt ausgezahlter Gelder machten die Runde. Das Unternehmen soll mit fingierten Rechnungen Finanzmittel aus dem Sanierungsvermögen der Stadt abgezweigt haben. Bis zu einer Million Euro sollen veruntreut worden sein, hieß es. Strafanzeigen wurden gestellt, die Staatsanwaltschaft nahm ihre Ermittlungen auf. Letztlich kündigte die Hansestadt den Vertrag mit der BauBeCon, die als Treuhänder 20 Jahre lang für die Stadt tätig war und dabei rund 140 Millionen Euro Städtebaufördermittel für kommunale und private Projekte verwaltete.

Aktenberge über Aktenberge wurden in den vergangenen elf Jahren produziert, bis es jetzt endlich zur Verhandlung kommt. Quelle: OZ

Im nun beginnenden Verfahren streiten die Beteiligten um eine Vielzahl von Zahlungsansprüchen. Wie Gerichtssprecher Heinz-Gerd Stratmann erklärt, sind zunächst zwölf Termine für die Verhandlung angesetzt. Der vorläufig letzte Prozesstag steht am 20. Dezember im Kalender. OZ blickt im Vorfeld zurück und erinnert, worum es bei dem Thema eigentlich geht und wie sich die Auseinandersetzung entwickelt hat.

Februar 2006

Die Greifswalder Bürgerschaft beschließt nach langen Diskussionen um eine geplante Zentralisierung der städtischen Verwaltung, der BauBeCon einen Auftrag zu erteilen: Der langjährige städtische Sanierungsträger soll für die Hansestadt das ehemalige Postgebäude erwerben und alle Schritte zu einem Umbau veranlassen. Der Hintergrund: Die Stadtverwaltung war bis dato an 16 verschiedenen Standorten im Stadtgebiet verteilt. Mit dem „Technischen Rathaus“, so anfänglich der Name, und seinen rund 270 geplanten Arbeitsplätzen sollten nur noch neun Standorte verbleiben. Als Kostenrahmen wurden maximal sechs Millionen Euro festgelegt. Der damalige Bausenator Reinhard Arenskrieger (CDU) geht von einer Fertigstellung im Jahr 2008 aus. Später einigte man sich auf den Namen „Stadthaus am Markt“.

Dezember 2007

Das Stadtparlament verschiedet einen neuen Beschluss zum Thema. Inhalt: Der maximale Kostenrahmen wird mit 8,5 Millionen Euro beziffert. Planungen hatten ergeben, dass die grob geschätzten Kosten nicht ausreichen. Als Gründe dieser ersten Preissteigerung wurden Forderungen der Landesdenkmalpflege, Sicherungsmaßnahmen im Gründungsbereich und technische Ausstattungen genannt.

Am Mittwoch beginnt vor dem Verwaltungsgericht die Verhandlung BauBeCon Sanierungsträger GmbH gegen Hansestadt Greifswald. Im Mittelpunkt steht der Bauskandal um das Stadthaus am Markt. Quelle: Philipp Schulz

November 2008

Nach der Planungsphase liegt nun die Baugenehmigung für den Umbau des 1895/96 errichteten Postgebäudes vor. Auch ein Anbau soll hofseitig entstehen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu beherbergen. Deren Anzahl sinkt trotzdem unter die Erwartungen auf knapp 250. Bis zum Baustart selbst dauert es noch: Die Entkernungsarbeiten im historischen Gebäude beginnen erst 2009.

Mai 2010

Greifswalds Oberbürgermeister Arthur König (CDU) gibt in einer Sondersitzung des Bau- und Finanzausschusses bekannt, dass die geplanten Kosten nicht ausreichen, Um- und Ausbau des Postgebäudes nach aktuellem Stand voraussichtlich 13,8 Millionen Euro benötigten. Die Kommunalpolitiker sind angesichts dieser massiven Kostensteigerung sauer, fordern eine schonungslose Untersuchung der Planungen. Es kommt zum Baustopp. Auf Initiative der Grünen, SPD und Linken wird ein Untersuchungsausschuss gegründet, der noch im gleichen Monat seine Arbeit aufnimmt. Der bescheinigt der BauBeCon später nach vielen Sitzungen „komplettes Versagen“. Außerdem wird ein Begleitausschuss „Technisches Rathaus“ ins Leben gerufen, damit die Baumaßnahme nicht ein weiteres Mal aus dem Ruder läuft.

Juni 2010

König berichtet den Stadtvertretern in einer Sitzung erstmals von Ungereimtheiten in der Zusammenarbeit mit der BauBeCon. Die Rede war von einem Auftragsschreiben für Architekten- und Ingenieurleistungen, mit dem sich der Sanierungsträger angeblich selbst 680 000 Euro zuschanzen wollte. Der OB erklärte zur Überraschung aller, dass er dieses Dokument nie unterschrieben habe, obwohl seine Signatur darauf zu lesen war. Damals hieß es, dass von diesem Geld bereits knapp 420 000 Euro geflossen seien, ohne dass es dafür konkret ausgehandelte Gegenleistungen gegeben habe. König erstattet Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Der Sanierungsträger mit Hauptsitz in Bremen räumt daraufhin Fehler ein und kündigt Konsequenzen an. Auch gegen König selbst wird Strafanzeige gestellt: Die Freien Wähler erheben den Vorwurf der Veruntreuung von Geldern.

Juli 2010

Die Geschäftsführung der BauBeCon entlässt ihren langjährigen Greifswalder Geschäftsstellenleiter Rainer Winkler fristlos. Kurz darauf entzieht die Hansestadt ihrem Sanierungsträger den Auftrag zum Umbau der Alten Post. Das Projekt indes soll fortgesetzt werden – zunächst mit eigenen Kräften. Später wechseln Mitarbeiter der BauBeCon ins Rathaus.

März 2011

Um das Projekt trotz der Querelen und laufenden Ermittlungen möglichst zügig fortzuführen, setzt die Hansestadt die ipc Talkenberger GmbH Rostock als Projektsteuerer ein. Das Unternehmen macht glaubhaft, die Projektkosten drastisch auf 11,4 Millionen Euro drücken zu können. Zwei Monate später gibt es auch eine europaweite Ausschreibung der Objektplanung. Betraut wird mit dieser Aufgabe letztlich das Berliner Architektenbüro Gössler Kinz Kreienbaum, das damit den weiteren Baufortgang in den Händen hält. Die Bürgerschaft gibt für das Stadthaus 10,2 Millionen Euro frei, um den Bau zu einem guten Ende führen zu können.

März 2012

Nach über 20 Monaten Pause kommt wieder Leben auf die Baustelle. Europaweite Ausschreibungen sind gelaufen. Im Ergebnis stehen die zwei Jahre zuvor genannten 13,8 Millionen Euro Kosten. Zugleich trennt sich die Hansestadt endgültig mit allen Projekten von ihrem Sanierungsträger. Die BauBeCon zieht deswegen vor Gericht, klagt wegen der Kündigung der Verträge und entgangener Honorare. Ein Rechtsstreit, der sich über Jahre hinziehen wird.

März 2013

Das Prestigeprojekt kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Die Stadtverwaltung registriert und bemängelt erneut Verzögerungen und Terminschwierigkeiten beim Umbau der Alten Post. Es ist von fehlerhaften Ausschreibungsverfahren für Bauleistungen die Rede. Im Monat darauf wird dennoch Richtfest gefeiert.

Arthur König, damaliger Oberbürgermeister, übernimmt von Architekt Arndt Kerber vom Planungsbüro GKK den symbolischen Schlüssel für das neue Stadthaus. Quelle: OZ

Mai 2014

Der Umbau der Alten Post und Neubau dreier Anbauten ist acht Jahre nach dem ersten Bürgerschaftsbeschluss endlich fertig. Die Stadt feiert den Einzug von 223 städtischen Mitarbeitern, die aus fünf anderen Verwaltungsstandorten nun an den Markt ziehen. Die Stadt spricht von 12,5 Millionen Euro Gesamtkosten.

Juli 2015

Vor dem Landgericht Stralsund wird Rainer Winkler, ehemaliger Geschäftsstellenleiter der BauBeCon in Greifswald, wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Er ist geständig. Die Strafe wird allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Er hatte in zwölf nachweislichen Fällen fingierte Rechnungen von Firmen für rechtens erklärt, sodass die BauBeCon-Zentrale in Bremen das Geld für nicht erbrachte Leistungen überwies. Mitangeklagt waren zwei weitere Angestellte, die ebenfalls Bewährungsstrafen erhielten. Der Schaden wurde mit knapp 130 000 Euro beziffert.

April 2016

Bei der Aufarbeitung des Skandals um den Bau ihres neuen Verwaltungssitzes vermeldet die Stadt einen Erfolg: Laut Pressestelle konnten Verfahren mit vier Firmen des Stadthausprojektes im Prozess- bzw. auf dem Vergleichswege „im Wesentlichen positiv für die Stadt zu Ende gebracht“ werden. Finanzielle Forderungen dieser Firmen konnten durch vergleichsweise geringe Abfindungen abgewendet werden, heißt es.

Oktober 2017

Die BauBeCon erklärt, die Vertragskündigung durch die Stadt endlich zu akzeptieren. Beendet sind die juristischen Querelen allerdings nicht: Das Unternehmen pocht weiterhin auf die Zahlung von Honoraren in Höhe von knapp 800 000 Euro aus der Zeit vor dem Kündigungsausspruch. Im Gegenzug macht die Hansestadt Schadenersatzansprüche in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro und weitere Kosten geltend.

Reinhard Arenskrieger brachte das Stadthaus auf den Weg, das Mammutprojekt war sein Baby. Doch der frühere Baudezernent wurde nie für etwaige Fehler zur Verantwortung gezogen. Quelle: Peter Binder

November 2020

Greifswalds Ex-Baudezernent und Vizebürgermeister Reinhard Arenskrieger stirbt im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit. Der Christdemokrat hatte das millionenschwere Prestigeprojekt Stadthaus maßgeblich auf den Weg gebracht und in den Anfangsjahren begleitet, wechselte aber im April 2010 – also kurz vor Bekanntwerden des Bauskandals – zum Landesrechnungshof MV und wurde dessen Vizepräsident. Arenskrieger wurde nie für etwaige Fehler oder Versäumnisse in der BauBeCon-Affäre zur Rechenschaft gezogen, obwohl die Politik das mehrfach einforderte. Sein schweres Erbe im Rathaus trat damals Jörg Hochheim (CDU) an. Der Baudezernent und Vizebürgermeister machte sich als Aufklärer in dem Bauskandal einen Namen. Beim Versuch, 2015 die Wahl zum Oberbürgermeister zu gewinnen, half ihm das aber nicht. Er unterlag knapp dem jetzigen Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) und wechselte daraufhin im Januar 2017 auch nach Schwerin, wurde Chef der Kommunalaufsicht.

Jörg Hochheim übernahm 2010 Arenskriegers schweres Erbe, versuchte, das Bauprojekt zu einem guten Ende zu führen. Quelle: Peter Binder

Von Petra Hase