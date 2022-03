Greifswald

Unterricht der anderen Art: Die Klasse 1-2e und Klasse 4a der Grundschule Greif lernten am Donnerstag nicht im Klassenraum etwas über Mülltrennung, warum das wichtig ist, wie man auf seine Umwelt achten kann und auch mal aufräumt. Da die vorbildlichen Kinder natürlich so oder so den Müll immer dahin werfen, wo er hingehört, haben sie den Erwachsenen den hinterlassenen Müll hinterhergeräumt. Sie sammelten im Rahmen der Aktion „Greifswald räumt auf“ Zigarettenstummel und Co. auf. Bewaffnet mit Handschuhen, Greifarmen und Mülltüten haben sie ihren Bezirk von Plastik und Pappe befreit.

Kinder räumen voller Energie den Erwachsenen hinterher

Die Klassen machten sich nach der großen Pause auf den Weg zum Möwencenter, das sich direkt neben der Schule befindet. Die Kinder waren voller Eifer und sammelten den Müll auf, bevor sie überhaupt bei der angedachten Müllsammelstelle ankamen. Zwischen dem Parkplatz des Einkaufscenters und dem Bürgersteig gibt es Flächen mit Wiesen. Auf den kleinen Grünflächen suchten die Kinder im Zweierteam nach dem Müll. Die Teams bestanden aus einem Mitglied der 4. Klasse und einem der 1./2. Klasse. Alle bekamen Handschuhe und kleine Müllbeutel. Manche auch einen Greifer. Die Kinder zerstreuten sich und machten sich auf die Suche nach dem Müll.

Den Müll fanden sie sehr schnell. Da musste niemand lange suchen. Er fiel einem direkt ins Auge. Die Kinder schienen viel Spaß dabei zu haben, sich bei warmem Wetter draußen zu befinden und Zigarettenstummel, Masken und andere Kleinteile aufzuheben. Für sie schien es wie ein Spiel zu sein. Obwohl es schade ist, dass junge Schulkinder in der unmittelbaren Nähe ihrer Schule so viel Müll überhaupt finden müssen. Der Schüler Anton kannte die Prozedur des Müllaufsammelns bereits: „Ich spiele auch Fußball. Da mussten wir das auch schon machen, weil der Trainingsplatz so schmutzig war. Hätten wir das nicht weggeräumt, hätten wir nicht spielen können.“

Das Umweltbewusstsein der Schulkinder

Am Sonnabend findet „Greifswald räumt auf“ wieder statt. Alle Greifwalderinnen und Greifswalder sind dazu aufgerufen, die Stadt von jeglichem Dreck zu befreien. Die Klassen der Grundschule Greif machten es bereits vor. Sie sind die ganze Woche in Schönwalde umhergegangen und haben Müll aufgesammelt. „Als umweltfreundliche Schule wollen wir die Aktion ,Greifswald räumt auf‘ unterstützen“, erklärt die Lehrerin Alexandra Voland.

Die Lehrerin der Klasse 1-2e hat mit sehr jungen Schülerinnen und Schülern zu tun. Trotzdem lernen sie schon früh den richtigen Umgang mit Müll. Voland betont: „Die Kinder achten zum Beispiel darauf, in welchen Mülleimer was reinkommt und sie wollen auch so wenig Müll wie möglich in ihrer Brotdose haben.“ Die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule klären die Kinder nicht nur während Aktionen wie „Greifswald räumt auf“ über das Müll-Problem auf, sondern auch während der ganz normalen Unterrichtszeit. Voland meint dazu: „Die Lehrerinnen und Lehrer versuchen jeden Tag, das Umweltbewusstsein der Kinder zu verbessern. Dazu gehört, wie man Müll richtig trennt, recycelt und auch upcycelt.“

Neben dem Parkplatz des Möwe-Centers räumten Niklas und Anton mithilfe eines Greifarms den Müll weg. Quelle: Maret Becker

Die Klassen hatten nur eine halbe Stunde Zeit, um den Müll aufzusammeln. Auffällig war das Einsammeln der vielen Zigarettenstummel. Voland meint dazu: „Wir müssen auf jeden Fall über das Thema Zigaretten und Müll reden.“ Trotz der kurzen Zeit haben die Kinder alles gegeben, um so viel Müll wie nur möglich aufzusammeln. Das taten sie auch noch auf ihrem Rückweg zur Schule. Es war kaum möglich, die Kinder beisammenzuhalten. Bei der Abgabe der Mülltüten quollen sie vor Müll nur so über. Und das, obwohl die Kinder nur eine halbe Stunde unterwegs waren.

An diesen Punkten befinden sich am Sonnabend beim Aktionstag „Greifswald räumt auf“ die Sammelstellen. Quelle: Benjamin Barz

Von Maret Becker