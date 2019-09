Greifswald: Die Menschen aus Schönwalde I

Greifswald

Leben in Schönwalde I: Noch immer spaltet dieser Stadtteil die Menschen in Greifswald. Während sich die einen keinen besseren Ort zum Wohnen vorstellen können, gibt es für andere keinen Grund, dort einen Fuß hineinzusetzen.

Doch wie lebt es sich in dem Stadtteil, der ständig im Wandel ist?

Heike Hollmann und Maik Rocholl zusammen mit ihrer Hündin Lotte. Quelle: Christin Lachmann

Maik Rocholl ist ein Schönwalde-Kind, wie er selbst sagst. „Hier bin ich zur Schule gegangen.“ Heute lebt er in der Spiegelsdorfer Wende. Für den 53-Jährigen steht fest: „Es ist mit der schönste Stadtteil in Greifswald. Hier ist viel Natur und es ist tatsächlich sehr ruhig.“

Seine langjährige Partnerin Heike Hollmann ist wegen ihrer Kinder 2007 von Anklam nach Greifswald gezogen. Nachdem sie einige Jahre in der Lomonossowallee eine kleine Wohnung hatte, ist sie vergangenen Oktober ebenfalls in die Spiegelsdorfer Wende gezogen. Obwohl sich beide in dem Stadtteil wohlfühlen, würden sie sich vor allem eines für die Zukunft wünschen: mehr Kulturangebote. „Leider gibt es hier kaum Tanzmöglichkeiten oder auch Kneipen, obwohl ich selbst keinen Alkohol trinke“, bedauert Maik Rocholl.

Annett Wegner (49) wohnt seit 1972 in Schönwalde I. Quelle: Christin Lachmann

Nur für eine kurze Zeitspanne hatte Annett Wegner eine kleine Wohnung in der Innenstadt. Ansonsten verbrachte sie den Großteil ihres Lebens in Schönwalde I. „Meine Eltern wohnen seit Jahrzehnten hier.“ Immer in der Nähe ist auch Wegners Tochter und ihr dreijähriger Enkelsohn. „Wir wohnen quasi alle in einem Dreieck“. Heute bewohnt die 49-jährige Angestellte eine Vierraumwohnung in der Lise-Meitner-Straße. Ihre freie Zeit verbringt sie am liebsten mit ihrem Enkel. „In der Nähe haben wir einen kleinen Spielplatz mit Sandkasten.“ Dennoch wünscht sie sich mehr Spielplätze in Schönwalde I.

Matthias Böttger arbeitet in Schönwalde I und ist dort zur Schule gegangen. Quelle: Christin Lachmann

Matthias Böttger arbeitet in Schönwalde I. Der 31-Jährige ist Mitarbeiter im Sozialmanagement und in der Quartiersentwicklung bei Sophi, dem Sozial- und Pflegedienst der WVG, der sich in der Heinrich-Hertz-Straße befindet. Der Stadtteil, sagt der gebürtige Greifswalder, der in Schönwalde I zur Schule gegangen ist, habe viel Potenzial. Hier würden verschiedene Menschen und Generationen aufeinandertreffen und das funktioniere sehr gut. „Außerdem ist es ein Stadtteil, in dem viel gemacht und ermöglicht wird.“ Vier Jahre arbeitete Böttger als Seefahrer auf dem Kreuzfahrtschiff Aida und hat die Welt bereist. „Ich wollte etwas Soziales machen und bin dann zu Sophi gekommen. Das Schönste für mich ist, wenn wir den Bewohnern von Schönwalde, die zu uns kommen, bei den unterschiedlichsten Sachen helfen und unterstützen können.“

Liam Erik (acht Monate) wächst mit seiner Mama Samanta Damm und seinem Papa Marcus Körner in Schönwalde I auf. Quelle: Christin Lachmann

Liam Erik ist acht Monate alt. Seine Eltern sind seit fünf Jahren ein Paar. Samanta Damm und Marcus Körner leben gern in Schönwalde I. Vieles, was man zum Leben braucht, gibt es in dem Stadtteil, sagt der 23-jährige Altenpfleger, der schon lange in Schönwalde I lebt. Nur für einen kurzen Zeitraum hat er in der Innenstadt gewohnt. „Es gibt hier sehr viele Einkaufsmöglichkeiten und die meisten Supermärkte befinden sich hier in der Nähe“, sagt Marcus. Während Samanta, ebenfalls Altenpflegerin, ein bis zweimal die Woche Bandprobe im Jugendfreizeitzentrum Takt hat, kümmert sich Marcus derweil um den gemeinsamen Sohn. Möglichkeiten, den Tag auf einem Spielplatz zu verbringen, gebe es nur wenige. „Die gibt es hier nämlich kaum. Ein Sandkasten und eine Schaukel machen noch lange keinen guten Spielplatz aus“, sagt Samanta.

So gut wie jeden Tag ist Ramon Boshoeven (11) nach der Schule im Jugendfreizeitzentrum Takt. Quelle: Christin Lachmann

Wenn es das Takt nicht geben würde, sagt Ramon Boshoeven, würde er wohl allein zu Hause rumsitzen. Der Elfjährige ist fast täglich im Jugendfreizeitzentrum, trifft sich dort mit seinen Freunden, spielt Billard oder skatet draußen. Das Takt zählt zu den wenigen Einrichtungen, die es in Schönwalde I für Kinder und Jugendliche gibt. Neben dem täglichen Betrieb bietet die Einrichtung in der schulfreien Zeit verschiedene Ferienprogramme an. „In den Sommerferien waren wir im Vogelpark Marlow, Kart fahren, bei den Karl-May-Festspielen, ich habe bei einem Fußballturnier mitgemacht und Karaoke gesungen“, sagt Ramon.

Eric Guse arbeitet in Schönwalde I. Quelle: Christin Lachmann

Der Stadtteil verfüge über eine gute Infrastruktur, sagt Eric Guse. Der Leiter des Sozialmanagements und der Quartiersentwicklung bei Sophi würde sich dennoch einige Änderungen wünschen und das nicht nur in der Versorgungs- und Nutzungsstruktur von Schönwalde I. „Die Entwicklung einer lebendigen Nachbarschaft mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe anzuregen und die quartiereigene Identität zu fördern, sind uns wenigstens genauso wichtig wie eine viel zu kurze Ampelschaltung für Fußgänger an der Kreuzung Lomonossowallee/Schönwalder Landstraße oder dringend benötigte verkehrsberuhigte Bereiche mit einem Tempolimit von 30 km/h, finde ich.“

Petra Rohde gehört zu den neuen Bewohnern in Schönwalde I. Vor einen Jahr zog sie zusammen mit ihrem Mann in eine alters- und behindertengerechte Wohnung in der Heinrich-Hertz-Straße. Da ihr Mann schwer erkrankte, mussten sie ihr Eigentum verkaufen. „Als ich meinen Nachbarn erzählte, dass ich nach Schönwalde I ziehe, haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.“ Denn der Stadtteil genieße außerhalb seiner Grenzen keinen guten Ruf, sagt die 62-Jährige. Rohde konnte vom Gegenteil überzeugt werden. Sie fühlt sich wohl, genießt die Plaudereien mit den neuen Nachbarn und ist oft beim Quartierstreff von Sophi. „Gerade auch für ältere Leute gibt es hier alles, was man braucht. Zum Einkaufen fahre ich meistens aber mit dem Auto.“

Das Ehepaar Brigitte und Bernd Rölecke leben seit über zwei Jahrzehnten in Schönwalde I. Quelle: Christin Lachmann

Das Ehepaar Brigitte und Bernd Rölecke verbindet eine besondere Beziehung zu Schönwalde I. Sie leben seit über zwei Jahrzehnten in diesem Stadtteil. „Unser Sohn Tom hat das Bild auf der Außenwand des Taktes zusammen mit einem Freund bemalt“, erzählt Bernd Rölecke. Auch innen würden noch einige Bilder von ihm an den Wänden prangen, was die Eltern und Großeltern stolz macht.

Über die Autorin

Von Christin Lachmann