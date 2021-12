Greifswald

Corona kennt keine Feiertage. Wer mit seiner Familie über Weihnachten oder vor Silvester Essen gehen will, eine Bar besuchen oder einfach auf Nummer sicher gehen möchte, sollte einen Schnelltest machen. Sie bringen Sicherheit und verschaffen Freiheit zu ein wenig Normalität. Doch auch das Personal in den zahlreichen Greifswalder Schnelltestzentren arbeitet nicht rund um die Uhr. Heiligabend und Silvester fallen auf einen Freitag, entsprechend sind die Feiertage und Neujahr an Wochenenden. Trotzdem haben viele der Greifswalder Schnelltestzentren geöffnet – hier erfahren Sie, wo Sie an den freien Tagen einen Schnelltest herbekommen.

Alte Mensa

Am Schießwall 1-4

Montag bis Freitag: 11-19 Uhr; Samstag und Sonntag 09-17 Uhr

Ohne Termin / Termin online www.smartimer.de

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24., 25., 26. und 31. Dezember: 9-13 Uhr

01. Januar: geschlossen

DER SPORTCLUB

An den Bäckerwiesen 5

Montag bis Freitag: 10-18 Uhr

Termin unter 03834 77 13 130

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: 09-14 Uhr

25.-26. Dezember: 10-17 Uhr

31. Dezember: 09-16 Uhr

1. Januar: 10-15 Uhr

Freizeitbad Greifswald

Pappelallee 3-5

Montag bis Freitag: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr; Samstag und Sonntag: 09:30-16 Uhr

https://corona-testzentrum-greifswald.de/

Zwischen 20. Dezember und 03. Januar ist Weihnachtspause

IMD Labor

Vitus-Bering-Straße 27a

Montag bis Freitag: 10-17 Uhr

www.imd-greifswald.de

Termin nicht notwendig

24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 01. Januar: geschlossen

Interliving MMZ

Am Koppelberg 19

Montag bis Freitag: 06-17 Uhr, Samstag: 08-12 Uhr

Ohne Termin

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: 8-12 Uhr

24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 01. Januar: geschlossen

Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH

E.-Thälmann-Ring 66 im Ärztehaus

Montag, Dienstag und Donnerstag: 08-12 Uhr

Gützkower Landstr. 36 – 40

Montag bis Freitag: 08-18 Uhr

Pappelallee 1 Medigreif-Liegenschaft

Montag, Dienstag und Donnerstag: 08-18 Uhr; Mittwoch und Freitag: 08-15 Uhr

Rigaer Str. 9 im OEZ

Montag, Dienstag und Donnerstag: 08-18 Uhr; Mittwoch und Freitag: 8-13 Uhr

Ohne Termin

SoPHi Greifswald GmbH (BlickPunkt WVG)

Makarenkostraße 46

Montag bis Freitag: 08-12 Uhr und 13-18 Uhr; Samstag: 08-12 Uhr; Sonntag: 15-18 Uhr

Heinrich-Herz-Straße 20 b

Montag bis Freitag: 08-12 Uhr und 13-18 Uhr; Samstag: 08-12 Uhr; Sonntag: 15-18 Uhr

Ohne Termin

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24., 25., 26., 31. Dezember und 01. Januar: 9-11 Uhr

Archeon Gefsis GmbH

Koitenhäger Landstraße 20 (Burger King)

Montag bis Freitag: 07-20 Uhr; Samstag und Sonntag: 09-20 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: 07-14 Uhr

25. Dezember: 09-15 Uhr

26. Dezember: 09-12 Uhr

31. Dezember: 07-17 Uhr

1. Januar: 13-20 Uhr

Lomonossowallee 58 (Möwencenter)

Montag bis Freitag: 08-18 Uhr; Samstag und Sonntag: 09-13 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: 08-14 Uhr

25., 26. Dezember: geschlossen

31. Dezember: 08-18 Uhr

01. Januar: geschlossen

Schuhhagen 20

Montag bis Freitag: 10-19 Uhr; Samstag und Sonntag: 09-17 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: 10-14 Uhr

25. Dezember: 09-15 Uhr

26. Dezember: 09-17 Uhr

31. Dezember: 10-17 Uhr

01. Januar: 11-17 Uhr

Anklamer Straße 30 (Lidl Discounter)

Öffnet ab dem 27. Dezember

Montag bis Freitag: 08-18 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

31. Dezember: 08-17 Uhr

01. Januar: geschlossen

www.schnelltest-hgw.de

Ohne Termin

Störtebeker Braugasthaus

Markt 1

Montag bis Freitag: 12-20 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember: geschlossen

25. und 26. Dezember: 11-19:30 Uhr

31. Dezember und 01. Januar: 12-20:30 Uhr

Fischmarkt

Fischmarkt Greifswald

Montag bis Donnerstag: 07-20 Uhr; Freitag: 07-21 Uhr; Samstag: 09-21 Uhr; Sonntag: 09-20 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24., 25., 26. und 31. Dezember: 09-15 Uhr

Marktkauf Neuenkirchen

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. und 31. Dezember: 8-15 Uhr

