Greifswald: Dieser Spiegel soll Leben retten

Greifswald

Die Hansestadt Greifswald soll flächendeckend mit Verkehrsspiegeln ausgestattet werden, die den toten Winkel sichtbar machen. Das zumindest ist das Ansinnen der Fraktion Linke/Tierschutzpartei, die eine entsprechende Beschlussvorlage in die Gremien der Bürgerschaft eingebracht hat. Alle Ortsteilvertretungen haben dem Ansinnen bereits zugestimmt. Ab Montag diskutieren die Fachausschüsse über die sogenannten Trixispiegel. „Es ist eine sehr simple und preiswerte Lösung, um Rechtsabbiegeunfälle von Lkw und Radfahrern zu vermeiden“, sagt Christoph Volkenand, der die Beschlussvorlage für seine Fraktion erarbeitet hat. „Diese Unfälle sind zwar selten, aber wenn sie passieren, sehr tragisch, weil sie häufig tödlich ausgehen oder mit schweren Verletzungen verbunden sind“, so Volkenand weiter. Beide Verkehrsteilnehmer verhalten sich objektiv richtig und regelkonform, der tote Winkel mache es jedoch unmöglich für den Bus- oder Lastwagenfahrer, den Radler im toten Winkel zu sehen.

Spiegel macht toten Winkel sichtbar

Der Trixispiegel kann dieses Problem lösen. Erfunden wurde er von Ulrich Willburger, dessen Tochter Beatrix vor über 20 Jahren bei einem tragischen Unfall sehr schwer verletzt wurde, als ein Betonmischer rechts abbog und die auf dem Fahrrad befindliche Trixi nicht sah. „Der Spiegel wird an einer Ampel angebracht, sodass der Lkw-Fahrer sich selbst und seine Umgebung gut erkennen kann“, sagt Volkenand. Der tote Winkel werde damit eliminiert. Die Kosten für zirka 100 bis 120 im Stadtgebiet notwendige Spiegel liegen bei 10.000 Euro, wie Volkenand sagt.

Verwaltung sieht Vorhaben positiv

Von Seiten der Verwaltung heißt es: „Die Einführung von Trixispiegeln ist an einigen Stellen im Stadtgebiet von Greifswald sicherlich sinnvoll und wird auch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. Der Prüfauftrag sieht diese Spiegel an sehr vielen Standorten im Stadtgebiet vor. Die Zweckmäßigkeit der Standorte muss noch geprüft werden“, sagt Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Alle Stadtbusse ab 2021 mit Abbiegeasstistent

Von den Trixispiegeln würden auch die Greifswalder Stadtbusse profitieren. Steffi Borkmann, Sprecherin der Verkehrsbetriebe, begrüßt die Initiative: „An besonders unübersichtlichen Einmündungen kann ein Verkehrsspiegel die Sicht der Verkehrsteilnehmer verbessern und so dazu beitragen die Verkehrswege gerade für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten.“ Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass bereits drei Stadtbusse mit den sogenannten Abbiegeassistenten ausgestattet sind, sechs weitere Busse in Kürze folgen. Die restlichen Fahrzeuge werden im kommenden Jahr mit der modernen Technik nachgerüstet. „Damit setzt der Verkehrsbetrieb Greifswald konsequent den entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft vom April 2019 um“, so Borkmann weiter.

Spiegel als Hilfsmittel bleibt wichtig

Machen die Abbiegeassistenten die Trixispiegel überflüssig? Christoph Volkenand schüttelt den Kopf. „Die Abbiegeassistenten sind erst ab 2022 in allen neuen Fahrzeugtypen Pflicht und ab 2024 in allen Neufahrzeugen“, so Volkenand. „Bis schätzungsweise 2035 sind damit jede Menge Autos, Busse und Lkw ohne Assistenten unterwegs.“ Er betont weiter, dass die Kategorie der UPS-Transporter beispielsweise ausgenommen ist von der Assistentenpflicht und damit dauerhaft viele Fahrzeuge auf der Straße bleiben, die zusätzliche Hilfsmittel benötigen.

„Spiegel erhöht Sicherheitsgefühl bei Radfahrern“

„Die Trixispiegel tragen auch zu einem subjektiv höheren Sicherheitsgefühl bei Radfahrern bei“, sagt Volkenand. Das mache die Stadt für Radler attraktiver, was in einer Radfahrerstadt wie Greifswald wichtig sei. In der Hansestadt habe es seines Wissens bisher keine schlimmen Abbiegeunfälle gegeben. „Wir wollen präventiv handeln, bevor es womöglich ein Todesopfer gibt“, sagt Volkenand. In vielen Städten seien die Spiegel erst nach einem tragischen Unfall installiert worden. „In unserer Partnerstadt Osnabrück gibt es die Trixispiegel bereits seit 2016. Wir wären die erste Stadt in Ostdeutschland“, sagt Volkenand.

Von Katharina Degrassi