Greifswald

Es gibt da diesen Spruch: Andere Städte haben eine Universität. Die Universität Greifswald hingegen hat eine Stadt. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern schlicht Ausdruck der jeweiligen Größe. Ende 2019 hatte Greifswald knapp 60 000 Einwohner. Jeder sechste von ihnen ein Studierender der Universität.

Zählt man die Mitarbeitenden, vor allem des Universitätsklinikums dazu, kommt man auf rund 16 000 Menschen, die direkt mit der Uni zu tun haben. Durch sie ist Greifswald eine ungewöhnlich junge Stadt. Das Durchschnittsalter beträgt 42,6 Jahre. Zum Vergleich: In Rostock sind es 44,9 und in ganz Mecklenburg-Vorpommern sogar 47,2 Jahre.

Wohnheime des Studierendenwerks sehr beliebt

Doch wo wohnen die jungen Menschen? Zunächst: Das Studierendenwerk Greifswald hält knapp 1000 Wohnungen in 7 Einrichtungen, verteilt über die gesamte Stadt. Für alle gibt es Wartelisten. Die Wohnheime sind beliebt. Das größte befindet sich mit über 200 Wohnungen im Ernst-Thälmann-Ring, in Schönwalde I. Die Wohnheime sind auch so beliebt, weil sie unter den ortsüblichen Mieten angeboten werden. Ein verpflichtendes Versprechen des Studierendenwerks.

Doch wo wohnen die restlichen Studenten in Greifswald? Durch die Fülle an privat vermieteten Wohnungen, fehlenden Jobabfragen bei der Vermietung oder weil Eltern gerne den ersten Mietvertrag übernehmen, gibt es keine verlässliche Angabe darüber, wo die meisten Studierenden wohnen. Es gibt allerdings einige Viertel, die beliebter sind als andere.

Ballung um die universitären Einrichtungen

Wie für Menschen in einem festen Arbeitsverhältnis ist es auch für Studierende nur logisch, nahe am Arbeitsplatz zu leben. Das ist in diesem Fall der Hörsaal, der Seminarraum oder die Bibliothek. Durch Greifswald zieht sich von der Innenstadt bis zum Berthold-Beitz-Platz ein Strich, an dem die meisten der universitären Einrichtungen sind. Das Hauptgebäude, der alte Campus, der neue Campus Loefflerstraße und entlang der Pappelallee zahlreiche Gebäude der Naturwissenschaften bis zur zentralen Bibliothek und dem Klinikum.

Besonders die Innenstadt ist mit ihren zahlreichen Kneipen und großflächigen Grünanlagen ein beliebter Wohnort für Studierende. Doch der Platz ist begrenzt. Die Altbaufassaden, hinter denen sich der Einzelhandel, große WGs und hohe Decken verbergen, bieten nur begrenz Platz für Mieter. Deswegen ist in den vergangenen Jahren immer mehr die Fleischervorstadt in den Blick des Interesses gerückt. Auch hier finden sich vor allem ältere Gebäude.

Zudem schließt das Viertel sich nahtlos im Süden an die Innenstadt an. Auch hier finden sich beliebte Bars. Das Viertel ist wohl eines der jüngsten in Greifswald. Entsprechend etwas höher sind auch die Mieten und etwas schneller muss sein, wer eine Wohnung oder ein Zimmer ergattern will. Mehrere hundert Aufrufe für Inserate auf den gängigen Annoncenportalen sind nicht ungewöhnlich.

Wohnungen sind in ganz Greifswald beliebt

Am Ende ist aber entscheidend, welcher Betrag am Ende des Monats als Miete überwiesen werden muss. Grob gesagt: Je weiter entfernt man von der Innenstadt und der Fleischervorstadt aus sucht, desto günstiger wird es. Viele Studierende leben auch in kleineren Wohnungen entlang der Makarenkostraße in Schönwalde II. In direkter Nähe ist eines der Wohnheime des Studierendenwerks und der zweitgrößte Hörsaal der Universität mit angeschlossenem Club: Die Kiste.

In den ehemaligen DDR-Plattenbauten verstecken sich auch viele Grundrisse ab 3 Zimmern, die gut für Wohngemeinschaften funktionieren. Und am Ende bedeutet die Aussage „weit draußen“ in Greifswald, ob der Weg mit dem Rad zum Hörsaal 5 oder 15 Minuten dauert.

Von Philipp Schulz