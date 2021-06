Greifswald: Dirk Löschner vom Theater Vorpommern nimmt Abschied

Greifswald

Mit mehreren Aufführungen des vom österreichischen Autoren Peter Turrini stammenden Monologs „Endlich Schluss“ verabschiedet sich der scheidende Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, dieser Tage vom Greifswalder Publikum.

In besagtem Monolog fand Löschner einen geeigneten Text für seinen Abgang. Turrinis Protagonist ist ein erfolgsverwöhnter Mann, der seinem Möglichkeitssinn folgt und erliegt. „Endlich Schluss“ ist eine Metapher auf das Leben. Ein Abspann. Eine allerletzte Einkehr.

Löschner spielt in der Regie des dem Theater Vorpommern lange verbundenen Regisseurs Hannes Hametner. Zu erleben ist er am Donnerstag um 20 Uhr und Freitag ab 18 Uhr im Rubenowsaal (Stadthalle) sowie am 26. Juni um 21 Uhr ebenfalls im Rubenowsaal.

Von OZ