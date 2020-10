Greifswald

Lange wurde diskutiert, die Stadt initiierte eine große Umfrage und organisierte eine Beteiligungswerkstatt. Nun verpufft das Silvesterfeuerwerksverbot für Greifswald wie ein Blindgänger. Die SPD-Fraktion, die sich seit Frühjahr 2019 für ein Böllerverbot in Teilen der Hansestadt starkgemacht hatte, zog auf der letzten Bürgerschaftssitzung ihren entscheidenden Verbotsantrag zurück.

Der Grund: Nur wenige Tage zuvor hatte das Rechtsamt der Hansestadt festgestellt, dass die Stadt ein solches Verbot gar nicht anordnen könne, weil die Zuständigkeit nicht bei ihr liegt.

Anzeige

Fehlende Zuständigkeit erst jetzt aufgefallen

Wie konnte es passieren, dass bei all dem breit angelegten Abwägen von Für und Wider, der Einholung von Meinungen der Polizei, Feuerwehr, Umweltverbänden und des Kinder- und Jugendbeirats, einer Umfrage unter 2000 Bürgern sowie der Befassung von Verwaltung und Politik diese einfache, aber alles entscheidende Frage nicht gestellt wurde: Wer ist eigentlich für ein Verbot zuständig?

Robert Gabel (Tierschutzpartei) wandte sich im September, also anderthalb Jahre nach dem ersten Verbotsvorstoß, mit dieser grundlegenden Frage an das Rechtsamt. „Ich hatte in einer Ausschusssitzung in einem Nebensatz von einem Verwaltungsmitarbeiter gehört, dass es möglicherweise Zuständigkeitsprobleme gibt und wollte das geklärt haben“, erinnert er sich. Seine Anfrage bestätigte dies.

Landkreis oder Ministerium?

Demnach liegt nach „Sprengstoffzuständigkeitslandesverordnung“ die Zuständigkeit für ein „ Abbrennverbot im Einzelfall“ bei den Landräten oder kreisfreien Städten. Greifswald verlor die Kreisfreiheit im Jahr 2011. Die Hansestadt trägt zwar seitdem als Trostpreis den Zusatz „große kreisangehörige Stadt“, verlor aber viel Entscheidungsgewalt an den Kreis, so auch die über das Abbrennverbot. Bei allgemeinen Abbrennverboten – so das Rechtsamt weiter – sieht die „Sprengstoffzuständigkeitsverordnung“ die Zuständigkeit beim Wirtschafts-, Bau- und Tourismusministerium.

„Panne für die Sozialdemokraten“

Mit Schuldzuweisungen für diese Panne hält sich Gabel zurück. Nur so viel: „Wir müssen uns als Abgeordnete bei Anträgen vorher stärker juristisch kundig machen und auch gerade bei Unklarheiten viel häufiger das Rechtsamt befragen“, sagt er. Offenbar sei die SPD davon ausgegangen, dass die Stadt für ein Verbot zuständig sei, weil inzwischen in vielen Städten Feuerwerksverbote umgesetzt werden.

Dass es die „Sprengstoffzuständigkeitslandesverordnung“ als ergänzende Rechtsverordnung zum Sprengstoffgesetz gibt, wurde den Sozialdemokraten erst durch die Klarstellung des Rechtsamtes bekannt, wie Fraktionschef Andreas Kerath einräumt. „Das ist eben eine Ecke, in der man nicht jeden Tag unterwegs ist.“ Schön wäre es gewesen, wenn sich die Verwaltung, die ja einen langen Beteiligungsprozess organisiert hat, früher positioniert hätte.

Die CDU kann sich einen Seitenhieb gegen die SPD nicht verkneifen. „Der Aktionismus der SPD ist in diesem Falle nicht aufgegangen“, so CDU-Mann Axel Hochschild. Diese „Panne für die Sozialdemokraten“ sei nochmals besonders peinlich, weil es der Fraktionsvorsitzende als Jurist eigentlich besser hätte wissen müssen.

Wie geht es nun weiter?

Beendet ist die Diskussion um ein Feuerwerksverbot weder für die SPD noch für die Tierschutzpartei. „Die Befragung hat doch eindeutig gezeigt, dass sich die Menschen Veränderungen wünschen“, sagt Gabel. Wenn der Kreis dafür zuständig sei, werde seine Partei jetzt auf Kreisebene auf ein Verbot hinwirken.

Auch die SPD hält an ihrem Ziel fest, für die Stadtteile, in denen sich die Mehrheit für Einschränkungen aussprach, das Verbot auch durchzusetzen. Betroffen wären die Innenstadt, Eldena, die Mühlenvorstadt, die Steinbeckervorstadt inklusive Museumshafen und die Fleischervorstadt. „Wir wollen vorher aber endgültig geklärt wissen, wer zuständig ist“, so Kerath. Greifen könnten die Beschränkungen dann 2021/22.

Wie darf nun zum Jahreswechsel 2020/21 geknallt werden?

Generell so wie in den Vorjahren auch, allerdings unter der Maßgabe der Corona-Hygieneregeln. „Wir richten uns nach den dann geltenden Vorgaben der Corona-Landesverordnung“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Für Corona-Hotspots, zu denen Vorpommern-Greifswald mit einer 7-Tage-Inzidenz von 18,6 Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner bislang noch nicht gehört, hat die Landesregierung am Dienstag verschärfte Regelungen beschlossen. Zu den Maßnahmen gehören härtere Personenbegrenzungen und eine Sperrstunde für Gaststätten sowie eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Passend dazu: Neue Corona-Ampel in MV: Das bedeuten die vier Warn-Stufen für die Bürger

Für bestimmte Bereiche gelten aber bereits jetzt Einschränkungen – unabhängig von Corona. So dürfen laut Sprengstoffgesetz Feuerwerke nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden gezündet werden.

„Vielleicht ist es angesichts der Corona-Pandemie angebracht, in diesem Jahr auf ein Feuerwerk komplett zu verzichten“, gibt SPD-Mann Andreas Kerath angesichts steigender Infektionszahlen zu bedenken. CDU-Fraktionschef Axel Hochschild hingegen ist froh, dass der SPD-Vorstoß zunächst gescheitert ist. Es liege weiter in der Freiheit und Verantwortung jedes einzelnen Menschen zu entscheiden, ob er ein Feuerwerk zünden werde oder nicht, so Hochschild. Natürlich unter Maßgabe der dann geltenden Corona-Regeln.

Von Martina Rathke