Greifswald

Das Ehepaar Marit und Raik Harder aus Greifswald hat am Sonntag die Bugenhagen-Medaille als höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement erhalten. Die heute 56- und 57-Jährigen engagierten sich seit Jahrzehnten in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, teilte der Bischof für Mecklenburg-Vorpommern, Tilman Jeremias, mit. Sie hätten bereits zu DDR-Zeit eine Studentenmission in Greifswald ins Leben gerufen. Es sei außergewöhnlich und anerkennenswert, mit welch kontinuierlichem Einsatz sich das Ehepaar über Jahrzehnte für die Kirche engagiere.

Die Bugenhagen-Medaille kann jährlich an bis zu zwei Personen je Sprengel der Nordkirche und alle zwei Jahre zusätzlich an eine weitere Person vergeben werden. Sie erinnert an den bedeutenden norddeutschen Reformator Johannes Bugenhagen (1485-1558).

