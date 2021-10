Greifswald: Ehrenamtliche Helfer für Elterntelefon gesucht

Greifswald

Der Arbeitsplatz ist unscheinbar. Ein einfacher Tisch mit Stuhl, ein Sofa zum Ausruhen oder zum Ablegen der Jacke. Ein Rechner, mit dem schnell Nummern, kurze Infos oder Adressen gesucht werden können. Ein Telefon. Es ist das wichtigste Arbeitsmittel für die ehrenamtlichen Helfer des Elterntelefons.

Einziges Elterntelefon in MV

Zwölf von ihnen gibt es in Greifswald. In Schichten besetzen sie das Telefon. Jeden Tag unter der Woche vormittags von 9 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags auch von 17 bis 19 Uhr. Es ist das einzige Telefon in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem sich Eltern melden können. Und es fehlt an Nachwuchs.

Die Anrufe kommen nicht nur aus der Nachbarschaft und dem nordöstlichsten Bundesland. Seit 1993 gibt es den Kinderschutzbund in Greifswald, vor elf Jahren kam dann das Angebot für Eltern hinzu. Heidrun Eywill ist seit 1997 dabei. Sie koordiniert die Menschen, die ehrenamtlich die Anrufe entgegennehmen, die über die Nummer gegen Kummer eingehen.

Ehrenamt neben Job und Studium

Die junge Frau, die mit Heidrun Eywill an einem Tisch sitzt, arbeitet neben Job und Studium ehrenamtlich am Telefon. Sie macht gerade eine kurze Pause von ihrer Schicht, um ein wenig zu berichten, was ihr Freude an der Arbeit macht und wieso sich auch andere Menschen für diese Arbeit begeistern sollten.

Elterntelefon braucht mehr Freiwillige

Während für das Kinder- und Jugendtelefon gerade etwa 36 Menschen telefonieren, gibt es beim Elterntelefon leichte Nachwuchsschwierigkeiten. Nur zwölf Ehrenamtliche teilen sich die sieben Schichten, die jede Woche anfallen. Zu wenig.

Die junge Frau erzählt von ihren Erfahrungen. Seit Anfang 2020 ist sie dabei. „Die Anrufe können kurze Infos, Adressen, Beratungsangebote oder Telefonnummern sein. Manchmal telefoniert man mit den Menschen aber auch eine Stunde oder länger.“

Offenes Ohr für andere Menschen

Es gehe dann um Probleme mit den Kindern. Junge Mütter und Väter, die überfordert sind, nicht weiter wissen oder einfach mal ein offenes Ohr brauchen, weil das Kleinkind gerade nicht hört, das Grundschulkind in der Schule nicht mitkommt oder der Jugendliche scheinbar Ärger macht. Drogen, Schule schwänzen – die Mitarbeiter vom Elterntelefon kennen fast alle Probleme. „Ich hatte auch schon eine ältere Frau am Hörer, die verzweifelt wieder Kontakt zu ihrer Tochter gesucht hat. Das gibt es auch.“

Ausbildung passt in jeden Alltag

Ihr gibt das Telefonieren viel zurück, berichtet die junge Frau. Man lerne so, richtig zuzuhören, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und empathischer zu werden. Klar, während der Coronazeit seien die Anrufe spezieller geworden und auch mehr. Ein Not-Telefon ist eben immer ein Spiegel der Gesellschaft. Hier laufen die Probleme auf, die gerade überall relevant sind. Existenzängste und ein Kindergeburtstag, eine Hand, die aus Versehen ausgerutscht ist.

81 Stunden Theorie und Praxis

Bevor Freiwillige das erste Mal allein telefonieren dürfen, steht eine Ausbildung an. Eywill: „Insgesamt werden während der Ausbildung 81 Stunden Theorie und Praxis unterrichtet.“ Das klingt viel, ist jedoch für Menschen angepasst, die neben der ehrenamtlichen Tätigkeit auch noch anderes vorhaben.

Ausbildung dauert mehrere Wochen

Deswegen dauert die Ausbildung mehrere Wochen, dafür findet immer nur ein Termin pro Woche statt, drei Termine an Samstagen. Rollenspiele, theoretischer Unterricht und begleitetes Telefonieren stehen etwa auf dem Stundenplan. Doch auch danach werden die Freiwilligen nicht allein gelassen mit dem, was sie am Telefon erleben. „Wir haben mindestens einmal im Monat eine Supervision“, erklärt die junge Mitarbeiterin die vertrauten Gespräche unter den Mitarbeitern.

Wer sich zu einem ehrenamtlichen Helfer im Kinderschutzbund ausbilden lassen will, kann sich per E-Mail (info@kinderschutzbund-greifswald.de) oder telefonisch (0 38 34 / 81 10 09) bei Heidrun Eywill melden.

Von Philipp Schulz