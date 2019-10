Arndt-Ehrung: Denkmal oder Kunstprojekt?

Greifswald

Arndtstraße – Arndtschule – Arndtdenkmal: Die Planungen für ein Denkmal, das an den umstrittenen Historiker und Publizisten Ernst-Moritz Arndt (1769-1860) erinnert, werden immer konkreter. Nachdem die Bürgerschaft im Frühjahr die Stadtverwaltung aufforderte, die Errichtung eines solchen Denkmals zu prüfen, liegen nun die Ergebnisse einer ämterübergreifenden Beratung vor. Favorisiert wird als Standort die Fleischervorstadt. Dieser Stadtteil würde sich als würdiger Ort für die Aufstellung eines Arndt-Denkmals erweisen, heißt es in der Antwort des Amtes für Bildung, Kultur und Sport. „Insbesondere die Arndtstraße scheint aufgrund des Namens und der dortigen Regionalschule „ Ernst Moritz Arndt“ mehr als geeignet,“ heißt es weiter. Aber das Prüfergebnis eröffnet auch ein Hintertürchen, das zumindest Grüne, SPD und Teile der Linken charmant fänden – den ArtCube am Karl-Marx-Platz.

CDU befürwortet Standort Arndtstraße

Die CDU drängt noch in diesem Jahr, dem 250. Geburtsjahr Arndts, auf einen Bürgerschaftsbeschluss. „Auch wenn es mit der Aufstellung eines Denkmals im Jubiläumsjahr nicht mehr klappt, sollte der Beschluss noch in diesem Jahr gefasst werden“, sagte CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. „Mit dem vorgeschlagenen Standort Arndtstraße können wir sehr gut leben.“ Mit Arndtschule, Arndtstraße und Arndtdenkmal entstehe ein passender Dreiklang.

Dem Vorschlag, Arndt mit einem temporären künstlerischen Projekt im ArtCube am Karl-Marx-Platz zu würdigen, erteilte der CDU-Mann eine entschiedene Absage. Und dass, obwohl diese Variante den Charme hätte, noch im Dezember und damit rechtzeitig zum 250. Geburtstag des Historikers, verwirklicht werden zu können. „Ein Kunstprojekt in diesem beleuchteten Schuhkarton hat mit einer würdigen Arndt-Ehrung nichts zu tun“, so Hochschild.

Die Varianten

Doch der Reihe nach: Insgesamt vier Varianten stellt die Verwaltung zur Auswahl, von denen drei auf dem Platz vor dem Stadtarchiv ( Arndtstraße / Einmündung Goethestraße) realisiert werden könnten. Der Platz soll ja bekanntlich umgestaltet werden. Als erste Variante schlägt die Verwaltung einen Findling mit Namen und Lebensdaten Arndts vor. Die zweite Variante wäre ein Denkmal, das Schüler der Arndtschule zusammen mit einem Künstler in einer Geschichtswerkstatt schaffen könnten. In einer dritten Variante spricht sich die Stadt für eine vier Meter große Eiche mit Umpflanzung, Rabattengeländer und nebenstehender Erläuterungstafel aus. Vierter Vorschlag ist das Kunstprojekt im Kunstkubus.

Jörn Kasbohm, Linken-Fraktionschef, plädiert für Variante vier, weil mit einem Kunstprojekt der Diskurs der vergangenen Monate um Arndt weitergeführt werden könnte. „Es sollte ein wechselndes Kunstwerk sein, das zur Diskussion anregt“, so Kasbohm. Weiterer Vorteil: Das Kunstprojekt könnte zu Arndts Geburtstag am 26. Dezember eröffnet werden. Auch die Grünen und SPD favorisieren den Kunstkubus. „Es geht darum, die Auseinandersetzung mit Arndt und seinem Werk, die wir in den vergangenen Jahren in Greifswald geführt haben, auch künftigen Generationen zu ermöglichen“, sagte Fraktionschef Andreas Kerath. Wechselnde Objekte und Projekte im ArtCube böten dazu die besten Voraussetzungen.

Die Kosten

Die Stadtverwaltung kann sich eine Förderung durch Städtebaufördermittel vorstellen, die für die bevorstehende Umgestaltung der Arndtstraße beantragt werden sollen. Die Aufstellung eines Findlings beziffert die Verwaltung auf 6000 bis 7000 Euro, die Pflanzung einer Eiche inklusive der Rabatteneinfassung auf 5000 Euro. Am preiswertesten wäre laut Verwaltung das Kunstprojekt mit 2500 bis 3000 Euro. Die von den Christdemokraten favorisierte Variante eines von Schülern und Künstler gestalteten Denkmals wäre mit geschätzten Kosten von 30 000 Euro die teuerste Option. Diese Variante werde der Bedeutung Arndts am meisten gerecht, so Hochschild. Durch die Einbindung der Schüler in die Gestaltung werde das Denkmal in der Bevölkerung verankert. In der jungen Generation könnten Interesse und Bewusstsein für die bedeutenden Leistungen Arndts geweckt werden, begründete er die Entscheidung in seiner Fraktion.

Wie geht es weiter?

Zunächst muss sich die Bürgerschaft auf eine Variante einigen. Die CDU hat bereits eine Beschlussvorlage erarbeitet, die in der Bürgerschaft am 16. Dezember zur Abstimmung kommen soll. In einem zweiten Schritt müsste geklärt werden, aus welchen Mitteln der Gedenkstein beziehungsweise die Ehrung bezahlt wird. Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind bislang keine Mittel eingeplant. Sie müssten dann im Haushalt 2021/22 berücksichtigt werden.

Von Martina Rathke