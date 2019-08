Greifswald

Die Hände von Franziska Frenzel-Leitermann zittern nicht, nur der Atem der Restauratorin geht etwas schneller. Behutsam hebt sie die kleine braune Glasflasche aus dem Regal und bettet sie in eine zentimetergenau mit Styropor ausgekleidete Kiste. Als schließlich die Schnappverschlüsse der Transportbox einrasten, seufzt sie erleichtert. „Natürlich ist man aufgeregt, ich bin froh, wenn ich die Probe heute Abend in Chemnitz sicher im Depot weiß“, sagt sie. Denn die Fracht, die in der Box von Greifswald aus auf Reisen nach Sachsen geht, ist kostbar. Wasser aus dem Toten Meer ist im Innern, und zwar aus dem Jahr 1922. Entnommen hat die Probe der Theologe und Nahostkenner Gustaf Dalman (1855 –1947), der sein Leben der Erforschung der Lebensbedingungen in Palästina widmete. „Er wollte alles über das Alltagsleben der einfachen Bevölkerung wissen, weil er sich dadurch Erkenntnisse über die Lebensbedingungen zu biblischen Zeiten erhofft hat“, erzählt die Kustodin des Dalman-Institutes der Theologischen Fakultät, Dr. Karin Berkemann. „Deshalb hat er alles gesammelt, was ihm interessant erschien. Von der Kaffeekanne über die Steinschleuder bis zur Wasserprobe.“ Viele Exponate seien bereits durch ihre Existenz etwas besonderes. Kein Mensch habe sich damals für Alltagsgegenstände aus Palästina interessiert, dementsprechend hätten auch kaum welche irgendwo überdauert. „Es haben bestimmt einige Menschen damals Proben aus dem Toten Meer entnommen“, vermutet Berkemann. „Aber die sind meistens für Untersuchungen genutzt worden. Diese hier sollte für die Nachwelt konserviert werden. Das hat ja auch geklappt.“

Fahren des kostbaren Transports ist Chefsache

Franziska Frenzel-Leitermann (re.) wurde beim Einpacken von ihrer Tochter Tess Leitermann unterstützt. Diese macht gerade ein Praktikum im Landesamt für Archäologie in Sachsen. Quelle: Anne Ziebarth

Damit das gefüllte Fläschchen auch weiterhin von vielen Menschen bewundert werden kann, erfordert der Transport akribische Vorbereitung. Die Transportbox hat Franziska Frenzel-Leitermann selbst gebaut, als Chefrestauratorin des Landesamtes für Archäologie in Sachsen gehört das mit zu ihren Aufgaben. „Ich habe schon viele Exponate verpackt und transportiert“, beschreibt Frenzel-Leitermann. „Allerdings noch nie ein Gefäß mit Flüssigkeit, was senkrecht stehen muss. Das ist schon etwas heikel.“ Zunächst habe sie die Flasche genau vermessen und mögliche Problemstellen identifiziert. „Das sind zum Beispiel die oberen und unteren Kanten des Etiketts aber auch der Stopfen mit seiner Befestigung“, sagt sie. Dann ging es an die Konstruktion der Holzkiste die wiederum in einer Klimabox untergebracht wird. Zu warm oder kalt darf es nämlich auf keinen Fall werden, die Temperatur sollte möglichst konstant bei den 22,6 Grad wie in der Greifswalder Vitrine bleiben. Deshalb kommt vorbereitetes Granulat in die Box, es wirkt zusätzlich stabilisierend und reguliert auch die Luftfeuchte. Am Steuer des Transportfahrzeugs sitzt Franziska Frenzel-Leitermann persönlich. „Das ist mir lieber“, sagt sie. „Und ich fahre die Flasche genauso sorgfältig, wie ich sie eingepackt habe.“

2020 kommt die Flasche in die Sammlung zurück

Auch Kustodin Karin Berkemann ist „freudig aufgeregt“, wie sie es ausdrückt. „Dalman hätte sich gefreut, dass die Flasche einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird“, sagt sie. „Es nützt ja nichts, wenn sie hier bei uns im Keller steht.“ Keller hin oder her – die Dalman-Sammlung wird gern von Studenten der Theologie oder anderer Fächer genutzt. „Wer keine Möglichkeit hat, selbst nach Israel zu reisen, kann hier erste Eindrücke sammeln“, beschreibt Berkemann. Eine Steinschleuder, wie sie David im Alten Testament genutzt hat, sei zum Beispiel ausgestellt. „Aber auch die Geweihe, aus denen die traditionellen Schofarhörner gemacht werden, kann man sehen“, beschreibt Berkemann. „Diese spielen vor allem beim Jüdischen Neujahrsfest eine große Rolle.“ Die Flasche mit dem Wasser des Toten Meeres wird erst im Herbst 2020 in die Sammlung zurückkehren. Bis dahin wird sie im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz die Ausstellung „Leben am Toten Meer“ bereichern.

Wer sich die Greifswalder Sammlung –die in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert - ansehen will, schreibt bitte eine E-Mail an dalman@uni-greifswald.de oder meldet sich telefonisch unter 03834/4202517. Zum Tag des offenen Denkmals (8.September) wird die Sammlung mit dem Thema „Orient in Comics“ dabeisein, auch zur Kulturnacht (13. September) öffnet die Sammlung am Rubenowplatz 2-3 wieder ihre Pforten.

Dalman-Sammlung Die kulturgeschichtlich-naturkundliche Sammlung des Gustaf-Dalman-Instituts vermittelt ein umfassendes Bild von Palästina vor dem Ersten Weltkrieg. Gustaf Dalmann (1855 -1941) war Theologe und Kulturforscher gleichermaßen. Seit 1902 leitete er das Deutsche Evangelische Institut in Jerusalem, 1917 wurde er schließlich nach Greifswald berufen – und nahm einen Teil seiner Sammlung kurzerhand mit. Schon in Jerusalem trug Gustaf Dalman hierfür aus den verschiedensten Fachbereichen geeignete Stücke zusammen, die in Greifswald über die Jahrzehnte weiter gepflegt und ergänzt wurden. Heute umfasst der Bestand des Instituts: Stein-, Erd- und Pflanzenproben, darunter ein Herbarium mit rund 2000 Blättern, archäologische Kleinfunde von der antiken Scherbe bis zum seltenen Gipsabdruck sowie fast vergessene Alltagsgegenstände vom beduinischen Hochzeitsgewand bis zum detailgetreuen Webstuhlmodell. Dazu kommen rund zehntausend Diapositve über das Land Palästina und eine umfangreiche Bibliothek.

Von Anne Ziebarth