Greifswald

Die Einbrecher kamen am Wochenende: Irgendwann zwischen Freitag und Sonntag sind unbekannte Räuber in ein Einfamilienhaus in der Greifswalder Chamissostraße eingestiegen. Darüber informierte der Geschädigte am Sonntag gegen 10.40 Uhr per Notruf die Polizei.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald eilten daraufhin zum Tatort. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Lesen Sie auch Nächtlicher Einbruch in Barther Edeka-Markt – Polizei sucht Zeugen

Die Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ