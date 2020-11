Greifswald

Weitere Schulen und Kitas im Landkreis sind vom Coronavirus betroffen: In der Kita Lilo Herrmann in Greifswald wurden zwei Erzieherinnen positiv auf das Virus getestet. „Die Kita bleibt bis voraussichtlich Freitag, 13. November geschlossen, weil alle Erzieher in Quarantäne müssen“, sagt Achim Lerm, Leiter des Kitabetreibers Hansekinder.

In der Kita Samuel Marschak hat sich ein Kind infiziert, so dass vier Pädagogen, ein Freiwilligendienstleistender sowie 23 Kinder in Quarantäne müssen. Die Kita bleibt für alle Nichtbetroffenen normal geöffnet. „Wir organisieren die Betreuung der Kinder in kleineren Gruppen, damit die Einrichtungen in Zukunft nicht komplett schließen müssen“, kündigt Achim Lerm an.

Kreiskrankenhaus Wolgast verschiebt Operationen

In Greifswald befinden sich zudem vier Lehrer und eine Schulklasse der Caspar-David-Friedrich-Schule in Quarantäne. Bei einem Schüler wurde das Coronavirus festgestellt, teilt Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit. An der Pestalozzischule wurden insgesamt 22 Schüler aus drei Klassen und ein Integrationshelfer nach einem positiven Test bei einem Lehrer in häusliche Isolation geschickt.

Am Kreiskrankenhaus Wolgast wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Der Krankenhausbetrieb und die Notfallversorgung liefen normal weiter, aber alle geplanten Operationen der kommenden Woche müssten verschoben werden, sagt die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach.

Pasewalk und Zinnowitz von Corona betroffen

Weitere Fälle traten in Pasewalk auf, so Anke Radlof: „In der Kita „Am Storchennest“ in Pasewalk wurde eine Erzieherin positiv getestet, drei Erzieher und 23 Krippenkinder sind in Quarantäne. In der Europaschule Pasewalk wurde ein Schüler positiv getestet, acht Pädagogen sind in Quarantäne, dazu 20 Schüler.“ Auch in der Kita Regenbogen in Zinnowitz registrierte das Gesundheitsamt des Kreises einen positiven Fall. Quarantäne wurde für eine Kitagruppe und Erzieher angeordnet. Im Kinderhaus Himmelschloss in Benz auf Usedom sind 50 Kinder und Erzieher von der Maßnahme betroffen, nachdem eine Erzieherin positiv getestet wurde.

Coronaampel im Landkreis bleibt auf rot

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hatte am Sonnabend 37 neue Infektionen und am Sonntag 8 neue Infektionen für den Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Die Corona-Ampel steht weiterhin auf rot. Mit einem Inzidenzwert von 84 Fällen je 100 000 Einwohner (Stand: 8. 11., 16:01 Uhr) in den vergangenen 7 Tagen verzeichnet der Landkreis den höchsten Wert in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Christopher Gottschalk