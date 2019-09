Greifswald

„Meister, zündet das Licht“ mit dieser Aufforderung eröffnete am Freitag die Einschreibungsfeier am BerufsBildungsWerk (BBW) Greifswald. Feierlich begrüßt wurden die neuen Azubis nach alten Brauch, in der Kluft ihrer zukünftigen Berufe. Für die rund 80 Jugendlichen des 1. Lehrjahres war diese Feier ein ganz be...