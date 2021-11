Greifswald

Der Verkehr rollt wieder. Nach zweijähriger Bauzeit und Einschränkungen insbesondere für alle Kraftfahrzeuge hat die Hansestadt Greifswald den Kreuzungsbereich Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring freigegeben. Für rund zwei Millionen Euro wurden seit November 2019 Fahrbahnen und Gehwege erneuert, Radfahrstreifen und begrünte Mittelinseln angelegt sowie Fußgängerüberwege und Querungshilfen geschaffen. Das i-Tüpfelchen des Ganzen: Eine Skulptur mit dem Titel „Energiewende“. Die zweieinhalb Meter hohe Edelstahlsäule in Nachbarschaft des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums wurde am Donnerstag im Beisein des Künstlers René Winter feierlich eingeweiht.

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Ursprünglich sollte der Kreuzungsausbau bereits vor einem Jahr beendet werden. Noch im September ging die Stadt von einem Fertigstellungstermin im Oktober aus. Nun wurde es November – und noch immer sind nicht alle Arbeiten beendet. An der Ecke zum Gymnasium und auf der gegenüberliegenden Fläche zum Einkaufsmarkt etwa fehlen noch Sitzmauern, wie sie sich Schüler im Vorfeld der Planungen gewünscht hatten.

Radfahrstreifen oder Gehweg? Viele Radfahrer fühlen sich auf dem Gehweg offenbar sicherer. Quelle: Petra Hase

„Die Elemente kommen aus Bayern, sind jetzt gerade beim Händler eingetroffen“, erklärt Bauleiter Michael Eckroth von der Tief- und Verkehrsbau GmbH Stralsund (TVS) die Verzögerungen. Auch eine Bodenhülse, in der künftig zur Adventszeit ein Tannenbaum Halt finden soll, sei noch nicht geliefert. Lieferprobleme, so TVS-Geschäftsführer Frank Raddatz, gebe es auch bei den noch fehlenden Blindenleitsteinen im Bereich der Gehwege, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Schüler litten unter Baulärm

In der Vergangenheit kam es zwischenzeitlich zum Stillstand, weil zwölf Linden entgegen ursprünglicher Planungen gefällt werden mussten. Im Juni 2020 stellte sich während der Bauarbeiten heraus, dass die Wurzeln der zwölf Bäume stärker unter das Pflaster gewachsen waren als zunächst angenommen. Auch die Witterung spielte nicht immer mit, Asphaltarbeiten zogen sich länger als gedacht hin.

An der Ecke zum Einkaufsmarkt fehlen noch Sitzmauern, die Lieferung hat sich verzögert. Quelle: Petra Hase

Die Auswirkungen spürten nicht nur die Verkehrsteilnehmer, sondern auch die Schüler des Gymnasiums: „Zwei Jahre mussten wir den Lärm während des Unterrichts ertragen, das war einfach zu lange. Waren die Rüttelmaschinen im Einsatz, konnte man sich schlecht konzentrieren. Schließlich war wegen der Coronapandemie Dauerlüften angesagt, standen ständig die Fenster offen“, verdeutlicht Zwölftklässler Vincent Dombrowski. Allerdings wurde mit der Baufirma während der Abi-Prüfungsphase vereinbart, keine krachmachenden Maschinen einzusetzen, erinnert Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU).

Viele Radler nutzen weiterhin die Gehwege. Das ist nicht verboten. Quelle: Petra Hase

Dombrowski kommt täglich mit dem Rad zur Schule. Er nutzt aber nicht den neuen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, sondern den Gehweg. Genau wie Mitschüler Kilian Böttcher: „Die Straße finde ich sehr schmal, auf dem Gehweg ist es sicherer“, urteilt der 18-Jährige.

Radler nutzen vorwiegend Gehwege

Und tatsächlich: Bereits während der feierlichen Einweihung des Kreuzungsbereichs mit Vertretern der Stadt, Bauleuten und Einwohnern nutzen nahezu alle vorbeiziehenden Radfahrer die gelb gepflasterten Gehwege, klingeln zum Teil verärgert, wenn Passanten im Weg stehen. Kaum jemand fährt auf der Straße. „Radfahrer dürfen die Gehwege auch weiterhin nutzen, müssen aber auf Fußgänger Rücksicht nehmen“, stellt von Busse klar.

Für Simone Dehn (Linke), Vorsitzende der Ortsteilvertretung Schönwalde II, überwiegt an diesem Tag trotz allem die Zufriedenheit: „Wir freuen uns im Stadtteil sehr, dass es endlich geschafft ist und die Baustelle ein Ende hat.“ Freude ebenso darüber, dass René Winter mit seinem Entwurf die Jury überzeugen konnte. „Er war auch mein Favorit. Bin gespannt, wie sie nachts wirkt“, so Dehn.

Ehemalige Kernkraftwerker begrüßen die neue Skulptur „Energiewende“. Quelle: Petra Hase

Einwohner begrüßen neue Gestaltung

In der Dunkelheit, verrät der Metallkünstler aus Userin, werde die Skulptur nämlich leuchten. Anders als beim Kunstwettbewerb für den Kreisel in der Lomonossowallee, bei dem die Meinungen zu den Vorschlägen stark auseinandergingen, fand die „Energiewende“ hier sehr schnell viele Liebhaber: Auf der zweieinhalb Meter hohen Edelstahlsäule thront eine Kugel, die auf einem Messingzahlenkranz gebettet ist. „Diese Zahlen symbolisieren das Element der Zeit. Die Kugel, geformt aus Edelstahlrundstäben, ist die Erde, die Elektronenwolke, Spannung und Energie pur“, beschreibt René Winter sein Werk. „In der Mitte das Herz, der Atomkern“, der auch Energie ausstrahle, wenn es dunkel sei. Kinder, die auf dem Erdball klettern, und ein Forschungsschiff, das auf der Weltkugel segelt. „Ich hoffe, dass Ihnen beim Betrachten oder Vorbeilaufen auch ein bisschen Energie übertragen wird“, sagt der Künstler an die umstehenden Einwohnern. Unter ihnen sind auch viele ehemalige Kernkraftwerker, die das Kunstwerk willkommen heißen, habe es doch einen engen Bezug zur Geschichte des Stadtteils. Schönwalde wurde einst errichtet, um vielen Mitarbeitern des KKW Lubmin und ihren Familien ein Zuhause zu geben.

Diese Holzskulptur wird etwas versetzt, an ihren Standort soll künftig im Advent ein Tannenbaum stehen. Quelle: Petra Hase

Auch Doremarie Hintze aus der Ostrowskistraße ist begeistert: „Wir begrüßen das Ganze sehr. Die neue Gestaltung ist ein Gewinn für unseren Stadtteil. Bereits in diesem Jahr war es eine Freude, die vielen neuen Frühjahrsblüher anzuschauen. Wir wohnen gern hier und das bereits seit 35 Jahren“, erzählt sie und schließt darin ihren Mann Hans ein.

Gleichwohl ist klar: „Die Umgestaltung des Straßenraums ist nur ein erster Schritt zur Umsetzung der Ziele aus dem Modellprojekt ‚Zukunft des Wohnens‘, sagt Baudezernentin von Busse. Davon künden derzeit die Abrissarbeiten gegenüber dem Humboldtgymnasium. Vom 100 Meter langen Plattenbau sind nur noch Reste vorhanden. Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft plant dort den Bau zweier Sechsgeschosser. Weitere Projekte sollen folgen.

Von Petra Hase