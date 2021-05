Greifswald

Es ist ein Anblick, den es seit Langem nicht mehr gegeben hat: Am frühen Dienstagvormittag schieben Boutique-Besitzer in der Greifswalder Innenstadt ihre Kleiderständer nach draußen. Vor einigen Läden parken noch Lieferanten, die neue Ware bringen. Währenddessen begrüßt Birgit Jesske um kurz nach 10 Uhr morgens persönlich die ersten Kunden, die von ihr Blumensträuße erhalten.

Seit über einem Jahr gleicht der Arbeitsalltag vieler Einzelhändler einer Berg- und Talfahrt. Nun keimt mit der Wiedereröffnung in Vorpommern-Greifswald erneut Hoffnung auf einen vielversprechenden Neustart auf. Die Bedingungen könnten für die Einzelhändler, aber auch für die Kunden kaum optimaler sein. Test und Termin sind in den Geschäften nicht erforderlich. Nur die Maskenpflicht bleibt Bestandteil des Einkaufserlebnisses.

Größte Konkurrenz für Einzelhandel während der Pandemie

„Wir begegnen dem Neustart mit Optimismus. Wir sind froh, dass wir wieder öffnen dürfen und dass das Berufsverbot für uns aufgehoben ist“, sagt Birgit Jesske, die gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Jesske zwei gleichnamige Modehäuser in Greifswald sowie in Stralsund betreibt. Das Ehepaar beschäftigt rund 70 Mitarbeiter, die für den Neustart aus der Kurzarbeit zurückgeholt wurden. Die Zwangspause wurde für die Ausarbeitung von neuen Ideen und Konzepten genutzt, erklärt Birgit Jesske. Ab Herbst ist eine Unterwäsche-Abteilung am Greifswalder Standort geplant. Auch das Online-Angebot der Filialen wurde erweitert.

Während der Pandemie musste der Einzelhandel gleich zwei Konkurrenten fürchten. Zum einen bescherte Corona dem Online-Handel nochmals einen Aufwärtstrend – vor allem kurz vor Weihnachten, nachdem bundesweit die Geschäfte erneut schließen mussten. Zum anderen boten größere Supermärkte neben alltäglichen Waren auch Kleidung, Schuhe und Accessoires an. Um dem entgegenzuwirken, setzten viele Greifswalder Einzelhändler auf einen Abhol- sowie Lieferservice oder versuchten mit anderen Aktionen die Stammkunden zu halten.

Die Hansestädter gingen am Dienstag nach der Wiedereröffnung des Einzelhandels auf Shoppingtour. Quelle: Katharina Degrassi

Shopping ohne Test freut Kunden und Inhaber

Dass Online-Shopping jedoch auch Nachteile birgt, weiß die 17-jährige Lisa-Maria nur zu gut aus Erfahrung. Oft würde die bestellte Kleidung nicht richtig passen oder doch ganz anders aussehen. Umso mehr freute sie sich über den realen Shopping-Bummel durch die Greifswalder Innenstadt gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester, um nach einem Kleid für ihre Abi-Zeugnisübergabe zu schauen.

Für Karola Dettloff ist Online-Shopping keine Alternative. Viel lieber gehe sie direkt in die Läden, um die Kleidung anzuschauen und anzuprobieren. „Dass das nun wieder ohne Test geht, finde ich gut“, sagt die Greifswalderin. Eine erneute Testpflicht für den Einzelhandel, wie er kurzzeitig im April eingeführt wurde, würde einem Lockdown gleichkommen, sagt Philipp Rostalski, Inhaber von „Kreativ- und Künstlerbedarf“ und „Beiwerk“: „Ich bin heilfroh, dass wir wieder normal öffnen können. Wir hoffen auch sehr, dass wir zum Herbst hin nicht wieder schließen müssen.“

Einzelhandel profitiert vom Tourismus

Die Wiedereröffnung der Geschäfte sei „endlich etwas Positives“, sagt auch Frank Embach, Vorsitzender des Greifswalder Innenstadtvereins und Modehändler. Nur eines bedauere er: Im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen, aber auch in anderen Teilen des Bundeslandes durften die Geschäfte zum Teil bereits vor über einer Woche wieder eröffnen. „Die Logik erschließt sich mir nicht, da die Leute im Endeffekt zum Shoppen nach Stralsund oder Rostock gefahren sind. Wir haben davon nichts außer Wettbewerbsverzerrung und benachteiligte Unternehmen. Uns ist eine Woche Umsatz verloren gegangen, was dem Steuerzahler viel Geld kosten wird.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Dienstag einen vorgezogenen Tourismusstart für den 28. Mai an. Davon würden nicht nur Hoteliers, sondern Einzelhändler profitieren, ist sich Embach sicher: „Alles, was aufgemacht wird, ob Gastronomie, kulturelle Einrichtungen oder Hotels, wird die Urlauber wieder zu uns bringen. Die brauchen wir unbedingt.“ Um noch mehr Touristen in die Hansestadt zu locken, plant der Innenstadtverein gemeinsam mit dem Greifswalder Stadtmarketing, auf den Inseln verschiedene Werbekampagnen durchzuführen.

Von Christin Lachmann