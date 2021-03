Greifswald: Eltern erhalten Begrüßungsgeld für Babys

Greifswald

Gute Nachricht für alle werdenden Eltern in Greifswald: Die Hansestadt zahlt künftig ein Begrüßungsgeld für Babys mit Wohnsitz in Greifswald. Das hat die Bürgerschaft am Montagabend mit ihrem Beschluss zum Doppelhaushalt 2021/22 mit großer Mehrheit entschieden. Eltern erhalten demnach pro Kind 100 Euro – ausgezahlt in Form von Greifswald-Gutscheinen. Für diese neue Leistung mit dem Namen „Neugeborenenprämie“ stehen pro Jahr 60.000 Euro zur Verfügung. Denn es sind etwa 600 Greifswalder Kinder, die jährlich in der Hansestadt das Licht der Welt erblicken.

Mit diesem Passus im Haushaltsbeschluss konnten die Christdemokraten punkten. Daher freute sich CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild über diese Neugeborenenprämie ganz besonders: „Mit diesem Zeichen an junge Familien löst die CDU in Greifswald eines ihrer Wahlversprechen ein“, sagte er. Ihr Ziel hat sie allerdings um die Hälfte verfehlt: Im April 2019, also im vergangenen Wahlkampf, erklärte Hochschild noch, sich in der kommenden Legislaturperiode der Bürgerschaft für ein Babybegrüßungsgeld in Höhe von 200 Euro stark zu machen. Mit dieser Summe gingen die Fraktionen SPD, Grüne, Linke/Tierschutzpartei, mit denen gemeinsam ein Kompromiss zum Haushalt ausgehandelt wurde, offenbar nicht mit.

Von Petra Hase