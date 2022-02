Greifswald

Befürworter und Gegner der Coronamaßnahmen werden sich am Montagabend erneut auf dem Greifswalder Marktplatz treffen. Um 19 Uhr beginnt die Kundgebung der Impfskeptiker unter dem Motto „Mein Körper, meine Wahl! Für echte Impffreiheit und verhältnismäßige Politik“. Sie wollen nach eigenen Aussagen ihre Demo „um den Themenbereich Frieden und wirtschaftliche Kooperation mit Russland erweitern“.

Auch das Bündnis „Greifswald für alle“ wird am Montag wieder unter dem Motto „Solidarität statt Fake-News und Hetze“ auf dem Marktplatz (Südseite) sein und lädt alle demokratisch gesinnten Greifswalder zum Kommen ein. Beginn ist 18.45 Uhr.

„Es scheint, als zeige sich nun das wahre Gesicht der Querdenker*innen, wenn es in den Kommentarspalten heißt, dass man die ,starke Zuwanderung aus kulturfremden Kreisen’ thematisieren wolle. Was sich bereits lange andeutete“, so das Bündnis. Am vergangenen Montag versammelten sich auf dem Marktplatz insgesamt etwa 570 Personen.

Von OZ