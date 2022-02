Greifswald

Annie Wojatschke hat eine Mammutaufgabe vor sich: Sie soll planen, wie Greifswald mithilfe seiner Moore den Klimawandel bekämpfen kann. Die Position einer Moormanagerin gab es vor Oktober 2021 nicht. Erst durch einen Beschluss der Bürgerschaft wurde die Stelle bei der Stadtverwaltung geschaffen, die für die 42-jährige Wojatschke wie gerufen kam.

Greifswald ist eine Stadt der Moore. In der Steinbeckervorstadt, in Ladebow oder am Elisenhain befinden sich die Gebiete, die in den kommenden Jahren mitbestimmen, ob Greifswald seine Klimaziele erreicht. Bis 2050 will die Stadt laut ihrem Masterplan „100 % Klimaschutz“ 95 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen. Die insgesamt 470 Hektar Moore innerhalb der Stadtgrenzen spielen eine entscheidende Rolle.

Moor ist Kohlenstoffspeicher

Laut Masterplan könnten allein in Greifswald Tausende Tonnen CO2 pro Jahr durch Wiedervernässung gespart werden. Für das bloße Auge sehen manche Flächen aus wie Wiesen und nicht wie Feuchtgebiete – sie wurden entwässert, um sie für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Der Nachteil: Moore speichern viel Kohlenstoff und können CO2 aufnehmen, wenn sie intakt sind. Trockenes Moor hingegen gibt Kohlenstoff in die Luft ab. In Mecklenburg-Vorpommern sind trockengelegte Moore die größte Einzelquelle für Treibhausgasemissionen.

Das Ziel Wiedervernässung ist klar, die Umsetzung noch nicht: „Welche Flächen in Greifswald dafür infrage kommen und wie man sie nutzt, muss man noch genau prüfen“, sagt Wojatschke. Viele Flächen sind in städtischer Hand, manche gehören privaten Eigentümern. Hinzu kommt, dass auf städtischen Flächen Landwirte als Pächter beispielsweise Rinder grasen lassen. Eine aktuelle Übersicht über die Flächen außerhalb der Stadt fehlt derzeit noch. Wojatschke erstellt nun ein Konzept, das die Wiedervernässung auf den stadteigenen Flächen voranbringen und Lösungen aufzeigen soll.

Wojatschke lernte beim „Moorpapst“

Das nötige Fachwissen bringt die Moorexpertin mit. Die Greifswalderin hat Biologie studiert und ihren Abschluss in Landschaftsökologie und Naturschutz an der Uni Greifswald gemacht. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über ein Moor im Peenetal und blieb anschließend weitere Jahre in der Arbeitsgruppe des ehemaligen Professors Hans Joosten. Er gilt wegen seiner Forschung als „Moorpapst“ und brachte das „Greifswald Moor-Centrum“ auf den Weg, dass Wojatschke als einen wichtigen Partner ihrer Arbeit beschreibt.

Moor erholt sich langsam Moore sind Feuchtgebiete, die aus Pflanzenresten bestehen, die nicht vollständig abgebaut werden. Auf diese Art entsteht laut Angaben des Greifswald Moor Centrums über Jahrtausende Torf. Ohne genügend Wasser wird der Torfkörper durch Kontakt mit Sauerstoff zersetzt und kann pro Jahr um einen Zentimeter schrumpfen. In wiedervernässten Mooren kann sich der Torf erholen. Das Nachwachsen geschieht aber mit einem Millimeter pro Jahr deutlich langsamer.

Erfahrungen in der Verwaltung sammelte sie beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo sie sich um Anträge für Windkraftanlagen gekümmert hat, bis die erste Stelle einer Moormanagerin in Deutschland geschaffen wurde.

EU fördert nasse Landwirtschaft

Wojatschke wird viel mit Landwirten reden. „Wir wollen die Pächter überzeugen, ihre Flächen auf nasse Bewirtschaftung umzustellen“, sagt sie. Dafür bräuchten die Landwirte finanzielle Unterstützung und Planungssicherheit über mehrere Jahre. Sie könnten die nasse Landwirtschaft, Paludikultur, etablieren – Schilf oder Rohrkolben könnten angebaut und als Bau- und Dämmstoffe vermarktet werden und den Pächtern so ein neues Standbein schaffen. Die EU stellt für solche Klimaschutzmaßnahmen ab 2023 Fördermittel in Aussicht. Deswegen müssen die Akteure in Greifswald das Thema Vermarktung angehen, um Landwirte zu unterstützen, betont Annie Wojatschke.

Potenziale bieten die Moorflächen laut der Moormanagerin auch als Eintrag auf dem Ökokonto der Stadt. Als Naturschutzmaßnahme könnten nasse Flächen als Ausgleich für andere Eingriffe in die Natur wie Baumfällungen gelten. Bis die Maßnahmen reifen, müsse man sich jedoch auf jahrelange Wartezeiten einstellen, weil Verfahren zur Wiedervernässung drei bis fünf Jahre dauern könnten, erklärt Wojatschke.

„Es ist deswegen wichtig, ein Standardverfahren zu etablieren. Es braucht beispielsweise jedes Mal ein hydrologisches Gutachten, das festlegt, wie nass eine Fläche werden kann.“ Derzeit arbeitet Annie Wojatschke noch allein an ihrer Mammutaufgabe. Im jetzigen Haushalt stehen laut Wojatschke 5000 Euro für ihre Stelle zur Verfügung. Gemeinsame Projekte mit Partnern wie dem Moor-Centrum sollen zukünftig Mittel einbringen, über die zusätzliches Personal finanziert wird. Damit Greifswald nicht nur eine Stadt der Moore bleibt, sondern eine Stadt der nassen Moore wird.

Von Christopher Gottschalk