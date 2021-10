Greifswald

Bekleidung, Sportschuhe, Geschirr, ein Festnetztelefon und ein 3D-Puzzle: All diese Dinge befinden sich in der neuen Zu-verschenken-Box. Es ist die erste offizielle Anlaufstelle in der Hansestadt, zu der man Dinge bringen kann, die nicht mehr benötigt, aber die zu schade sind, um sie wegzuschmeißen.

Aufgestellt wurde die Box, die aber nur so heißt, weil sie in Wirklichkeit ein Metallschrank ist, von der WGG-Nachbarschaftshilfe in Schönwalde II. Sie befindet sich direkt vor Ort in der Makarenkostraße 18. „Eine Studentin, die hier wohnt, kam mit der Idee zu uns und sagte, dass so ein Angebot in Schönwalde noch fehlen würde“, erklärt Koordinatorin Doreen Mesing.

WVG entfernte Zu-verschenken-Kisten vor den Hauseingängen

Doch es hätte noch etwas Überzeugungsarbeit beim WGG-Vorstand gebraucht, die Zu-verschenken-Box aufzustellen. Die Befürchtung: Sie werde durch Vandalismus zerstört oder der Inhalt sei nicht mehr zu gebrauchen. Doch die Bedenken bestätigten sich nicht. Im Gegenteil: Mittlerweile ist die Box gut befüllt, der Inhalt wechselt regelmäßig den Besitzer.

Das Konzept einer solchen offiziellen Anlaufstelle funktioniere auch in anderen Städten sehr gut, berichtet Mesing. Denn der Trend des Verschenkens wird immer beliebter. Das war in den vergangenen Monaten auch in der Hansestadt deutlich zu spüren. Vor den Hauseingängen – vor allem in der Innenstadt – standen immer häufiger Kisten mit der Aufschrift „zu verschenken“.

Gut gemeint, aber der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) waren die Kisten ein Dorn im Auge. Vor einigen Wochen begannen die Mitarbeiter, die Boxen vor den Häusern der WVG zu entfernen. Zwar tauchen nicht mehr allzu viele Kisten vor den Häusern wieder auf, „leider müssen wir aber auch heute noch beobachten, dass die Mieter trotzdem ihre Einrichtung auf der Straße verschenken wollen“, erklärt Sprecherin Jana Pohl. Bedeutet, dass die Mitarbeiter weiterhin unterwegs sind, um die Kisten einzusammeln und sie zur Entsorgung bringen.

Vielleicht bald noch mehr offizielle Zu-verschenken-Boxen?

Das Argument der Wohnungsgesellschaft: Das Abstellen von Dingen oder gar Sperrmüll auf öffentlichem Grund sei in allen Abfallsatzungen oder -gesetzen von Kommunen eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit. Doch könnte sich die WVG auch vorstellen, eine offizielle Anlaufstelle für die Mieter einzurichten? „Die Idee werden wir in unsere zukünftigen Eventplanungen einbeziehen“, antwortet Pohl auf Nachfrage.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Greifswalder findet Kisten vor den Hauseingängen gut

Bei einer Onlineumfrage der OZ gaben knapp 59 Prozent an, dass sie die Kisten vor den Hauseingängen gut finden und auch schon mal etwas herausgenommen haben. Knapp 22 Prozent sagten hingegen, dass sie die Boxen nicht mögen Die restlichen 19,4 Prozent befürworten das Prinzip, aber nutzen es selbst nicht. Über 200 Teilnehmer nahmen an der Umfrage teil.

In Schönwalde gebe es solche Kisten vor den Hauseingängen kaum, sagt Doreen Mesing. Auch sie lässt noch offen, ob in Zukunft noch eine zweite oder auch dritte offizielle Zu-verschenken-Stationen eingerichtet werden soll.

Von Christin Lachmann