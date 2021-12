Greifswald

Ein Megabauvorhaben nimmt nach Jahren der Diskussion um Für und Wider Gestalt an: Die Hansestadt Greifswald plant die Grundsteinlegung für ein 47 Millionen Euro teures Schulzentrum am Ellernholzteich. Eine Grundschule mit Hort, eine Regionalschule sowie Sporthalle sollen das zweite Zuhause für etwa 720 Schüler werden. Wie erst vorige Woche bekannt wurde, verzögert sich der für 2022 avisierte Baustart aufgrund des langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahrens. Baudezernentin Jeannette von Busse rechnet mit einem Beginn im ersten Quartal 2023. Damit verschiebt sich die Fertigstellung des Grundschulteils um viele Monate bis zum Schuljahresbeginn 2025/26, die des Regionalschulteils mindestens bis zum Schuljahresbeginn 2026/27. Doch wie soll er überhaupt aussehen – der neue Campus? Ordnet er sich stimmig ins Landschaftsbild ein oder wird er wie ein Fremdkörper wirken?

Erste Einblicke in die Entwürfe liefert jetzt Architekt Norbert Zimmermann von der RBZ Generalplanungsgesellschaft Dresden, die von der Hansestadt mit der Überplanung des über zwei Hektar großen Areals beauftragt wurde. Demnach wird die Fläche an der Osnabrücker Straße von drei mächtigen, jeweils dreigeschossigen Baukörpern bestimmt. Im Norden, also vom Kreisel am Bahnhof kommend, soll der Regionalschulteil platziert werden, mittig die Grundschule und daran anschließend die Sporthalle. In Nachbarschaft der Halle, quasi an der Verlängerten Scharnhorststraße gelegen, „haben wir Freisportflächen geplant, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werden“, blickt Zimmermann voraus.

Eine Perspektive des Schulcampus aus Blickrichtung des Ellernholzteiches. Quelle: RBZ/ Jens Reich

Alle Gebäude sind verbunden

Das Planungsbüro habe im Vorfeld verschiedene Varianten erarbeitet und sich letztlich für einen Entwurf entschieden, der nach Zimmermanns Auffassung trotz der Größe kleinteilig wirke, sich harmonisch in die Landschaft einordne und durch eine hohe Flexibilität auszeichne: „Dabei handelt es sich um eine clusterartige, linienförmige Anordnung der Baukörper, die im Erdgeschoss alle miteinander verbunden sind“, sagt er. Darüber hinaus seien die beiden Schulbauten auch in den Obergeschossen miteinander verknüpft, sodass eine flexible Aufteilung und Nutzung der Räume möglich sei.

„Die Schulen sind auf den Ebenen identisch organisiert. Es gibt immer einen mittig liegenden Freilernbereich, von dem aus die immer gleiche Anzahl von Unterrichtsräumen erschlossen wird“, so Zimmermann. Dazu gehörten jeweils auch Team-, Ruhe- und Teilungsräume für Kleingruppen, Garderoben und Sanitärbereiche. „Von dem Clusterprinzip versprechen wir uns eine kosten- und zeitsparende Bauweise, aber auch eine Umsetzung zeitgemäßer, neuer pädagogischer Konzepte in der Zukunft“, begründet Norbert Zimmermann die Wahl. Das Erdgeschoss der Grundschule weise insofern eine Besonderheit auf, dass dort neben Fachunterrichtsräumen für Werken und Kunst auch der Hort angeordnet werden soll.

Eine Perspektive des Schulcampus aus Blickrichtung der Osnabrücker Straße. Quelle: RBZ Dresden/ Jens Reich

Unten Mensa und oben Sporthalle

Ganz anders als vorhandene Objekte in Greifswald wird sich nach den vorliegenden Entwürfen des RBZ die Sporthalle präsentieren. Die Funktionen dieses Gebäudes seien gestapelt worden, so Zimmermann, „um den Fußabdruck möglichst klein zu halten und eine synergieerzeugende effektive Anordnung der Baukörper zu erreichen“. Im Klartext: Auch hier handelt es sich um drei Geschosse: Ebenerdig werde die Mensa inklusive Küche angeordnet, die allen Schülern des Campus dienen soll und zugleich als Schulaula genutzt werden könne beziehungsweise als Saal für öffentliche Veranstaltungen. Der Raum soll 500 Sitzplätze beherbergen können.

Draufsicht der bevorzugten Planungsvariante. Unten rechts das Sportfeld, daran anschließend die Sporthalle, die Grundschule und zuletzt die Regionalschule. Quelle: RBZ Planungsgesellschaft Dresden

Darüber befinde sich eine sieben Meter hohe Zweifeld-Sporthalle, die mit einer Tiefe von 24 Metern in drei Spielfelder geteilt werden könne. „Damit haben wir einen Weg geschaffen, auch den Vereinssport in Greifswald weiter zu unterstützen“, sagt Jan-Peter Manske von der Abteilung Hochbau im Immobilienverwaltungsamt der Hansestadt. Mit der Hallengröße reagiert die Stadt auf Kritik von Vereinen, die nach der Fertigstellung der neuen Friedrich-Sporthalle im Ostseeviertel laut wurde. In der Halle fehlen wenige Meter für den überregionalen Wettkampfsport – etwa für die Volleyballer. Die Aktiven beklagten damals eine vertane Chance.

Kraftraum und Gymnastikraum

In der neuen Halle an der Osnabrücker Straße soll manches anders werden. Auf der Ebene der Turnhalle sollen auch Umkleiden sowie Räume für Sportlehrer und Geräteräume angeordnet werden. Im zweiten Obergeschoss befinden sich dann die Zuschauerplätze, weitere Umkleiden, ein Kraftraum und ein Gymnastikraum – alles barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.

Geplant sei nach jetzigem Stand, das Vorhaben in zwei Bauabschnitten zu verwirklichen. Der erste Abschnitt umfasse die Grundschule mit der Sporthalle und der Mensa/Aula. Baubeginn soll nun erst 2023 sein, Fertigstellung zum Schuljahr 2025/26, was bereits ersten Protest von Kommunalpolitikern hervorrief. Ursprüngliche Pläne gingen von einem Bauende im August 2023 aus. Ab dann fehlen in kommunalen Grundschulen nachweislich Raumkapazitäten. 2024/25 sind davon sieben Grundschulklassen betroffen.

Unklar ist bislang auch, wann und mit welchem Geld der zweite Bauabschnitt folgen wird – und damit der Bau des Regionalschulteils. „Dafür haben wir noch keine Fördermittel“, sagt Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU). Die Stadt liebäugelt mit einer Zuwendung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Allerdings gebe es dafür noch keine Förderrichtlinien. Grundschule, Hort und Turnhalle indes seien über eine 100-prozentige Städtebauförderung in Höhe von etwa 28 Millionen Euro abgesichert.

Von Petra Hase