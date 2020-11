Greifswald

„Von der Villa bis zum Solarpark – Außergewöhnliche Objekte aus Vorpommern-Greifswald bei Immobilienauktion“ – so wirbt die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG für ihre virtuelle Versteigerung am 26. November in Rostock.

Die Villa – das ist das Haus Verlängerte Scharnhorststraße 8a in Greifswald, eine Pension mit sieben Gästezimmern. Mindestens 299.000 Euro soll ein potenzieller Erwerber dafür bieten. Laut Exposé ist das eingeschossige Gebäude etwa 110 Jahre alt.

Auf den Immobilienportalen immonet und immobilienscout24 ist die Villa ab dem gleichen Preis zu haben. Demnach sind das Grundstück knapp 1500 Quadratmeter und die Nutzfläche fast 400 Quadratmeter groß. Hört sich, so nicht mehr geboten wird, geradezu nach einem Schnäppchen an. Bei immobilienscout24 kostet ein noch zu errichtendes Reihenmittelhaus in Eldena über 300.000 Euro und eine Villa in der Blumstraße etwa zwei Millionen Euro.

Beim zweiten Umbau wurde die Sauna wieder entfernt

Der Villa in der Fettenvorstadt wird im Exposé ein guter baulicher Zustand bescheinigt. Demnach wurde sie etwa 1992 und 2013 für die Umnutzung zur Pension umgebaut und saniert.

Vermutlich 2013 seien Raumaufteilungen geändert und zum Beispiel das Untergeschoss mit fünf Aufenthaltsräumen, WC und Duschen sowie einer Sauna ausgebaut worden. Seither warb in der Verlängerten Scharnhorststraße eine Pension um Gäste.

„Mit vier bis acht Mädels am Abend“

Diese alte Raumaufteilung dürfte an eine frühere Nutzung erinnern. Da das Internet nichts vergisst, trifft man dort noch die Hinweise mit Öffnungszeiten auf ein Bordell, einen Sauna- beziehungsweise Swingerclub in der Verlängerten Scharnhorststraße. Seinerzeit war das Haus Stadtgespräch und es wurde viel über Besucher spekuliert.

Der „Sex Clubs Escort Studios Bordell-Führer: The Gentlemen's Navigator“ zeigt in seiner Netzpräsenz immer noch ein Bild der Bar im Haus. Die letzte Bewertung dort stammt vom März 2012. Im Juli 2011 ist von „einem netten kleinen Laden mit vier bis acht Mädels am Abend“ und einer lockeren Atmosphäre die Rede.“

Von Eckhard Oberdörfer