Greifswald Fahrlehrer: Das Desinfektionsmittel hinter dem Fahrersitz

Greifswald

Es ist Zeit für den Fahrerwechsel und damit auch für den Griff hinter den Fahrersitz. Hier hat John Wudtke die große Flasche Desinfektionsmittel deponiert. „Die kommt nach jeder Fahrt zum Einsatz“, sagt der Fahrlehrer, der sogleich Lenkrad, Fahrersitz sowie alle Kontaktflächen im Armaturen- und Türenbereich reinigt. „Für zwischendurch habe ich dann auch eine kleine Flasche parat, falls man mal in den Fahrerbereich eingreifen muss.“ Auch das Lüften des Fahrzeuges ist für ihn ein längst vertrautes Ritual. „Spätestens an der Ampel geht das Fenster runter.“

Der Lockdown während der Corona-Pandemie genehmigt den Fahrschulunterricht nur noch in Ausnahmefällen. Dafür müssen die potentiellen Fahranfänger beispielsweise einen Nachweis des Arbeitgebers vorlegen, der bestätigt, dass der Führerschein beruflich dringend notwendig ist. Wer also lediglich seine Fahrerlaubnis für begleitendes Fahren machen möchte oder in eine höhere Klasse aufsteigen möchte, muss warten. „Fahrschüler, die nur noch vier Stunden vor der Prüfung standen, durften aber auch weitermachen“, erklärt John Wudtke, Inhaber der Fahrschule am Bahnhof. Wie er bestätigt, kontrolliert das Ordnungsamt regelmäßig, ob alle Anforderungen erfüllt sind.

Lesen Sie auch:

Ratgeber: Alles rund um die Fahrprüfung

Lockdown in MV: Fahrschulen dürfen nur in Einzelfällen weiter ausbilden

„Werden massiv benachteiligt“: Fahrschulen in MV von der Regierung ausgebremst

Ohne Testung keine Fahrstunde

Zu diesen gehört auch, dass sowohl der Fahrlehrer, als auch seine Schüler stets einen tagesaktuellen negativen Covid19-Test vorlegen. Und selbstverständlich ist das permanente Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend. „Ich habe dann auch letzte Woche drei Schüler wieder zurückgeschickt, da sie keinen Test dabei hatten“, berichtet John Wudtke. Für Erik Kévés stellt dies jedoch keine Hürde dar. „Das nimmt man in Kauf. Schließlich möchte ich ja so schnell wie möglich meinen Führerschein haben“, sagt der 20-Jährige. „Ich saß ja auch noch nie ohne Maske am Steuer, somit kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Aber es schränkt mich nicht ein und es schränkt auch das Sichtfeld nicht ein“, stellt Erik Kévés klar. „Außerdem wird man gut unterstützt. Ich habe da sehr viel Vertrauen zum Fahrlehrer.“

Diese Einstellung beobachtet er auch bei anderen Fahrschulen. „Das ziehen auch alle Kollegen so durch. Da fährt keiner ohne Test“, so der 56-Jährige. Der Fahrschulinhaber hat auch durchaus Verständnis für die Kontrollen und unterstützt dies. „Ich bin ja froh darüber, dass Frau Schwesig die Fahrausbildung für Berufsanfänger berücksichtigt hat“, meint John Wudtke.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Reichlich Abstand im Theorieunterricht

Erik Kévés beginnt in ein paar Monaten eine Außendiensttätigkeit bei einer Behörde, für die er in gutachterlicher Funktion dann auch Termine im Umkreis wahrnehmen muss. Der Student, der nun seine ersten Stunden hinter dem Lenkrad absolviert hat, hat auch den theoretischen Teil schon mit Bravour gemeistert. Da wesentlich weniger Teilnehmer vor Ort sind, kann hier auch problemlos ein Mindestabstand eingehalten werden. Diverse Zettel mit Verhaltensanweisungen an der Tür der Fahrschule am Bahnhof macht den Schülern die Voraussetzungen für eine Teilnahme deutlich. Auch den Schulungsraum darf ohne aktuellen Test niemand betreten. „Falls in Präsenzunterricht gar nichts mehr möglich ist, gab es zwischendurch auch schon Onlineunterricht. Darauf können wir auch sofort wieder umschwenken“, so John Wudtke.

Die wirtschaftlichen Einbußen des letzten Jahres haben aber auch bei der Fahrschule am Bahnhof Spuren hinterlassen. „Die Unterstützung, die vom Land kam, hat vielleicht gerade mal die Fixkosten gedeckt. Das ist gar nichts. Die 3000 Euro Hilfe von der Stadt, die es für die Gewerbetreibenden gab, fand ich da schon sehr gut“, sagt John Wudtke.

Von Wenke Büssow-Krämer