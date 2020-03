Greifswald: Fahrscheinpflicht aufgehoben

Greifswald

Für Fahrten mit den Bussen der Stadtwerke brauchen Fahrgäste in den kommenden Wochen keinen Fahrschein mehr. Das gaben die Stadtwerke in einer Mitteilung am Dienstagabend bekannt. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Verfügung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fahren die Linien der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH ab Mittwoch, den 18. März, voraussichtlich bis einschließlich 17. April nach dem Sonderfahrplan Corona-Pandemie“, heißt es.

Dieser Fahrplan entspricht den normalen Sonnabend-Fahrplänen. Auf der Linie 1 fahren die Busse im Stundentakt zwischen Bahnhof Süd und Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB). Die Linie 2 fährt alle halbe Stunde zwischen Wieck Innenstadt, ZOB und zurück. Die Linie 3 verkehrt zwischen ZOB, dem Ostseeviertel und Elisenhain. Die genauen Fahrpläne kann man auf der Internetseite der Stadtwerke, oder den 17 elektronischen Fahrplantafeln im Stadtgebiet lesen.

Hier geht es zu den Fahrplänen

Die Fahrscheinpflicht wird ab 18. März bis auf weiteres in den Bussen des Stadtverkehrs Greifswald aufgehoben. Zum Schutz des Fahrpersonals bleibt die vorderste Tür in den Bussen zu. Die Mobilitätszentrale am ZOB wird für den Besucherverkehr geschlossen. Telefonische Auskünfte werden unter der Nummer 03834-532424 erteilt. An Sonntagen gilt der reguläre Sonntagsfahrplan.

Von Anne Ziebarth