Feuer in der Kleingartenanlage „Erholung“ nahe der Osnabrücker Straße am frühen Montagmorgen: Um kurz vor 5 Uhr rückten vier Trupps der Greifswalder Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr aus, um Brände in zwei Lauben zu löschen. Nachdem die Kameraden abrückten und in der Zwischenzeit die Kriminalpolizei die Ermittlungen vor Ort aufnahm, bemerkten die Beamten einen weiteren Brand in einer dritten Laube. Die Feuerwehr kam erneut zum Einsatz. Dort konnten die Flammen im Innenraum zügig gelöscht werden. Die beiden anderen Parzellen sind hingegen völlig zerstört.

„Wir gehen von einem politischen Hintergrund aus“, sagt Erik Driesner von der Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr. Der Verdacht liege nahe, weil in der Nähe der Tatorte Schriftstücke mit Hakenkreuz-Zeichnungen gefunden worden sind. Alle drei Gärten gehören syrischen Familien. Der Staatsschutz wird die Ermittlungen aufnehmen.

„Zum Glück waren wir nicht hier, als es gebrannt hat“

Geprüft wird zudem ein Zusammenhang zu einer weiteren Tat, die sich in der Nacht zu Sonnabend ereignete: In unmittelbarer Umgebung der Gartensparte brannte ein Auto zwischen der Brandteichstraße und der Verlängerten Scharnhorststraße aus, das vermutlich angezündet wurde. Bei einem weiteren sind die Windschutzscheibe eingeschlagen und ein Seitenspiegel abgetreten worden. Besitzer der Fahrzeuge sind ebenfalls Syrer. In der Nähe hätten die Kameraden ein Schriftstück gefunden, auf dem eine Art Hakenkreuz gezeichnet wurde, sagt Driesner.

Das Entsetzen bei den Gartenbesitzern und Nachbarn ist groß. Vor einem Jahr pachtete Nour M. gemeinsam mit ihrem Mann eine Parzelle in der Anlage. Nun steht sie vor den niedergebrannten Trümmern der Gartenlaube. Ihr schießen Tränen in die Augen, wenn sie darüber nachdenkt, was da passiert ist. „Wir sind nur an den Wochenenden hier, wir sind nie laut“, berichtet die Syrerin, die 2016 nach Deutschland kam. Auch Probleme mit den Nachbarn gebe es keine. „Zum Glück“, sagt die Mutter von drei Kinder, „waren wir nicht hier, als es gebrannt hat.“

Keine Probleme mit syrischen Gartennachbar

Erst kürzlich hätten sich der 16-jährige Yamen und seine Familie eine neue Laube angeschafft. Nun ist sie ebenfalls komplett niedergebrannt. Über eine Facebook-Gruppe habe er am Montagmorgen erfahren, dass der Garten der Familie in Flammen steht. Gemeinsam mit seinem Vater und einem Freund fuhren sie zur Sparte. „Wir haben hier mit niemanden Probleme und auch keine anderweitigen Streitigkeiten“, sagt der Jugendliche, der seit drei Jahren in Deutschland lebt.

Von der Gartenlaube von Yamen und seiner Familie ist nichts mehr übrig. Quelle: Kai Lachmann

Nicht nur das Entsetzen, auch die Angst vor weiteren Anschlägen, sei groß, sagt Birgit Zok-Buchweitz, die mit ihrem Mann in der Gartensparte übernachtete. Ihr Mann bemerkte den Brand in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zu Arbeit und rief die Feuerwehr, sagt die Greifswalderin, die seit 2007 einen Garten in der Anlage besitzt. Auch sie berichtet von Briefen, die in der Nähe der abgebrannten Gärten gefunden wurden. „Was da drauf stand, habe ich aber nicht sehen können.“

Vereinsvorsitzender schließt politische Tat nicht aus

Schockiert über die Tat zeigte sich auch ihr Bruder, Rainer Buchweitz. Probleme mit den syrischen Nachbarn gebe es keine, bestätigt der Gartenbesitzer. Nachbarn mit rechter Gesinnung würde es in der Sparte ebenfalls keine geben.

Mehrere Trupps der Greifswalder Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr waren am Montagmorgen über mehrere Stunden im Einsatz. Quelle: Kai Lachmann

„Eine Schweinerei ist das“, sagt der Vereinsvorsitzende der Gartensparte, Udo Woller, der telefonisch über den Einsatz der Feuerwehr informiert wurde und ebenfalls vor Ort war. 268 Gärten gebe es in der Sparte, zwölf bis 14 seien von Menschen mit Migrationshintergrund gepachtet, sagt Woller.

Dass ein Laube wegen eines defekten Wasserkochers in Brand gerät, sei schon vorgekommen. Aber bei gleich drei Bränden in der Gartenanlage vermutet auch der Vereinsvorsitzende, dass es sich um Brandstiftung handelt, bei der eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen sei. „Das wäre schon ein großer Zufall, weil gleich drei Gärten von Syrern gebrannt haben.“ Er hofft, dass die Täter schnell gefunden werden.

Der Integrationsbeauftage des Landkreises, Ibrahim Al Najjar,verurteilt die Tat aufs Schärfste. „Egal aus welcher Richtung es kommt, dahinter steckt eine kriminelle Energie, die unser friedliches Zusammenleben zerstört. Es ist ein Angriff gegen die Menschlichkeit und gegen unsere Demokratie.“ Viele Migranten seien nun verunsichert und hätten Angst, berichtet Al Najjar, der davon überzeugt ist, dass die Brandstifter schnell gefunden werden.

Von Christin und Kai Lachmann